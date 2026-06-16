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    Arms Recovered by BSF: বাংলার পড়শি রাজ্যে বড় সাফল্য নিরাপত্তা বাহিনীর, বিপুল অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করল বিএসএফ

    উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি, আইইডি তৈরির উপকরণ এবং অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম। প্রাথমিক অনুমান, এগুলি নকশাল সংগঠনের ভবিষ্যৎ হামলা ও সশস্ত্র কার্যকলাপের জন্য মজুত রাখা হয়েছিল।

    Published on: Jun 16, 2026 11:29 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
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    ওড়িশার মলকানগিরি জেলায় নকশাল দমনে বড় সাফল্য পেল নিরাপত্তা বাহিনী। যৌথ অভিযান চালিয়ে একটি গোপন নকশাল ডাম্প থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনায় গোটা এলাকায় নতুন করে নকশাল নেটওয়ার্ক নিয়ে তদন্ত জোরদার হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জেলা স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী (DVF) এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনী (BSF)-এর যৌথ দল ওই এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালায়। গভীর জঙ্গলঘেরা অঞ্চলে সন্দেহভাজন নকশাল ঘাঁটি লক্ষ্য করে শুরু হয় অভিযান। দীর্ঘ তল্লাশির পর একাধিক লুকোনো অস্ত্র ভান্ডারের সন্ধান মেলে।

    ওড়িশার মলকানগিরি জেলায় নকশাল দমনে বড় সাফল্য পেল নিরাপত্তা বাহিনী। (ANI Video Grab)
    ওড়িশার মলকানগিরি জেলায় নকশাল দমনে বড় সাফল্য পেল নিরাপত্তা বাহিনী। (ANI Video Grab)

    উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি, আইইডি তৈরির উপকরণ এবং অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম। প্রাথমিক অনুমান, এগুলি নকশাল সংগঠনের ভবিষ্যৎ হামলা ও সশস্ত্র কার্যকলাপের জন্য মজুত রাখা হয়েছিল। অভিযান ঘিরে মলকানগিরি জেলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী গোটা এলাকা ঘিরে রেখেছে এবং আশপাশের জঙ্গলে আরও তল্লাশি চলছে, যাতে কোনও লুকোনো ডাম্প বা ক্যাম্প রয়ে না যায়।

    অধিকারিকদের মতে, এই উদ্ধার নকশালদের লজিস্টিক ও অপারেশনাল নেটওয়ার্কে বড় ধাক্কা দিয়েছে। ওড়িশা–ছত্তিশগড় সীমান্তবর্তী এই অঞ্চল দীর্ঘদিন ধরেই নকশাল প্রভাবিত। তাই এই ধরনের অভিযানকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ধারাবাহিক অভিযানের ফলে মলকানগিরি ও আশপাশের জঙ্গলে নকশাল কার্যকলাপ ধীরে ধীরে দুর্বল হচ্ছে। তবে নিরাপত্তা বাহিনী সতর্ক রয়েছে, কারণ ছোট ছোট গোষ্ঠী এখনও সক্রিয় থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই ঘটনার পর নতুন করে গোটা অঞ্চলে চিরুনি তল্লাশি অভিযান আরও জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/Arms Recovered By BSF: বাংলার পড়শি রাজ্যে বড় সাফল্য নিরাপত্তা বাহিনীর, বিপুল অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করল বিএসএফ
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