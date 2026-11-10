অরুণাচলে ১২০০ একর জমিতে সেনার গোলাবারুদের ডিপো! ভারতীয় সেনার প্রস্তাবে ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা, উত্তেজনা মেপসোরোতে

অরুণাচলে ১২০০ একর জমিতে সেনার গোলাবারুদের ডিপো! ভারতীয় সেনার প্রস্তাবে ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা, উত্তেজনা মেপসোরোতে
প্রতিবেদন অনুযায়ী, মেপসোরো গ্রামটি অরুণাচল প্রদেশের পাপুমপারে জেলার তোরু সার্কলের অন্তর্গত। সেখানেই ১২০০ একর জমিতে ফিল্ড অ্যামুনিশন ডিপো তৈরির প্রস্তাব সামনে এসেছে। এই ডিপো তৈরি হলে সেখানে সেনাবাহিনীর গোলাবারুদ ও সামরিক সরঞ্জাম মজুত রাখা হবে।
অরুণাচল প্রদেশে ভারতীয় সেনার প্রস্তাবিত গোলাবারুদের ডিপো ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল। রাজ্যের পাপুমপারে জেলার মেপসোরো গ্রামে প্রায় ১২০০ একর জমিতে একটি ফিল্ড অ্যামুনিশন ডিপো তৈরির পরিকল্পনা করেছে সেনাবাহিনী। কিন্তু এই প্রকল্পের বিরোধিতা শুরু করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের আশঙ্কা, এত বড় সামরিক পরিকাঠামো তৈরি হলে আশপাশের গ্রামগুলির নিরাপত্তা, জমি এবং স্বাভাবিক জনজীবনের উপর প্রভাব পড়তে পারে। জমি অধিগ্রহণ নিয়েও তৈরি হয়েছে উদ্বেগ। বাসিন্দাদের আপত্তির জেরে গোটা এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে স্থানীয় প্রশাসন, সেনাবাহিনী এবং বাসিন্দাদের মধ্যে আলোচনার দাবি উঠেছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, মেপসোরো গ্রামটি অরুণাচল প্রদেশের পাপুমপারে জেলার তোরু সার্কলের অন্তর্গত। সেখানেই ১২০০ একর জমিতে ফিল্ড অ্যামুনিশন ডিপো তৈরির প্রস্তাব সামনে এসেছে। এই ডিপো তৈরি হলে সেখানে সেনাবাহিনীর গোলাবারুদ ও সামরিক সরঞ্জাম মজুত রাখা হবে। সেনার রসদ সরবরাহ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই ধরনের ডিপো গুরুত্বপূর্ণ। তবে এত বড় সামরিক পরিকাঠামো জনবসতিপূর্ণ এলাকার কাছে তৈরি হলে কী ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়রা।
জমি অধিগ্রহণ নিয়ে উদ্বেগ
প্রস্তাবিত প্রকল্পের বিরুদ্ধে স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রধান আপত্তি জমি অধিগ্রহণ এবং জননিরাপত্তা নিয়ে। তাঁদের বক্তব্য, এত বড় এলাকা সামরিক পরিকাঠামোর জন্য ব্যবহার করা হলে আশপাশের বসতিগুলির উপর তার প্রভাব পড়তে পারে। স্থানীয় মানুষের জমি, জীবনযাত্রা এবং ভবিষ্যৎ নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।
শুধু মেপসোরো নয়, আশপাশের বসতিগুলির বাসিন্দারাও এই প্রকল্প নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের দাবি, প্রকল্পের উদ্দেশ্য, জমির পরিমাণ, সম্ভাব্য অধিগ্রহণ এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলি স্পষ্ট করতে হবে। সেনাবাহিনী এবং জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে স্বচ্ছ ব্যাখ্যা চাইছেন তাঁরা। তাঁদের বক্তব্য, স্থানীয় মানুষের সঙ্গে আলোচনা না করে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়।
মঙ্গলবার যৌথ জমি সমীক্ষার পরিকল্পনা
এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার, ১০ নভেম্বর প্রস্তাবিত এলাকায় যৌথ জমি সমীক্ষার সূচি নির্ধারিত হয়েছে। সেই সমীক্ষায় উপস্থিত থাকার কথা ছিল জেলার জেলাশাসক, প্রশাসনের আধিকারিক, সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি, পুলিশ এবং স্থানীয় নেতাদের। প্রকল্পের জন্য চিহ্নিত জমি সরেজমিনে খতিয়ে দেখাই এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য।
তবে সমীক্ষার আগে থেকেই স্থানীয় বাসিন্দারা নিজেদের আপত্তির কথা জানিয়েছেন। তাঁদের দাবি, জমি পরিদর্শন বা পরবর্তী কোনও পদক্ষেপের আগে সাধারণ মানুষের বক্তব্য শোনা হোক। প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হোক। বিশেষ করে কাছাকাছি বসবাসকারী মানুষের নিরাপত্তা কী ভাবে নিশ্চিত করা হবে, তা স্পষ্ট করতে হবে।
সেনার পরিকল্পনায় বাধা কি স্থানীয় অসন্তোষ?
অরুণাচল প্রদেশ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি কৌশলগত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য। চিনের সঙ্গে দীর্ঘ সীমান্ত থাকার কারণে এই অঞ্চলে সেনাবাহিনীর পরিকাঠামো ও রসদ সরবরাহ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সীমান্তে সেনার প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ মজুত রাখা এবং দ্রুত সরবরাহ নিশ্চিত করতে ফিল্ড অ্যামুনিশন ডিপো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
তবে জাতীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনের পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের উদ্বেগও উপেক্ষা করতে চাইছে না প্রশাসন, এমনটাই মনে করা হচ্ছে। আপাতত প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা জানা যায়নি। সেনাবাহিনী এবং জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা না পাওয়া পর্যন্ত নিজেদের আপত্তিতে অনড় থাকতে পারেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ফলে ১২০০ একরের এই সামরিক প্রকল্প ঘিরে অরুণাচলের মেপসোরোতে আগামী দিনে পরিস্থিতি কোন দিকে যায়, এখন সেদিকেই নজর।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More