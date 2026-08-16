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    Arunachal Army Camp Flash Flood: অরুণাচলে হড়পা বানে ভাসল সেনা শিবির, নিখোঁজ পাঁচ জওয়ান, ধসে মৃত ৪

    স্টেট ইমার্জেন্সি অপারেশনস সেন্টার বা এসইওসি জানিয়েছে, ডিবাং ভ্যালির পাসু পানিতে এই হড়পা বান আসে। মিপি সার্কেল থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে এই এলাকা। শুক্রবার বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ আচমকাই একটি বড় জলধারা ফুলে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যে জল আশপাশের এলাকায় ঢুকে পড়ে।

    Published on: Aug 16, 2026, 09:18:30 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    Arunachal Army Camp Flash Flood: অরুণাচল প্রদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে বড় বিপর্যয় ঘটেছে। ডিবাং ভ্যালি জেলায় হড়পা বানে ভেসে গিয়েছে সেনাবাহিনীর একটি শিবিরের দুটি আশ্রয়স্থল। এই ঘটনায় পাঁচ সেনা জওয়ান নিখোঁজ হয়েছেন। শুক্রবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটে। শনিবারও নিখোঁজ জওয়ানদের সন্ধানে জোরদার তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

    অরুণাচল প্রদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে বড় বিপর্যয় ঘটেছে। (PTI)
    অরুণাচল প্রদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে বড় বিপর্যয় ঘটেছে। (PTI)

    স্টেট ইমার্জেন্সি অপারেশনস সেন্টার বা এসইওসি জানিয়েছে, ডিবাং ভ্যালির পাসু পানিতে এই হড়পা বান আসে। মিপি সার্কেল থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে এই এলাকা। শুক্রবার বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ আচমকাই একটি বড় জলধারা ফুলে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যে জল আশপাশের এলাকায় ঢুকে পড়ে।

    ডিবাং ভ্যালির পুলিশ সুপার পঙ্কজ কুমার জানিয়েছেন, জলের তোড়ে পাসু পানি আর্মি ক্যাম্পের দুটি আশ্রয়স্থল ভেসে যায়। সেখানে ৫ নম্বর গ্রেনেডিয়ার্সের জওয়ানরা ছিলেন। আচমকা বানের জলে মোট সাতজন সেনাকর্মী আটকে পড়েন।

    এর মধ্যে দু’জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তবে আরও পাঁচজন এখনও নিখোঁজ। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হাবিলদার উপেন্দ্র এবং কুন্দন, বিনোদ, আদিত্য ও সামুন্ডা নামে আরও চার সেনাকর্মী। নিখোঁজ জওয়ানদের খোঁজে ব্যাপক তল্লাশি শুরু হয়েছে।

    উদ্ধারকাজে একাধিক সংস্থা নেমেছে। স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স বা এসডিআরএফ, ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স বা এনডিআরএফ এবং জেলার ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিলিফ দলের সদস্যরা তল্লাশি চালাচ্ছেন। ৫ নম্বর গ্রেনেডিয়ার্সের দুটি বিশেষ অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী দলও কাজে নেমেছে।

    এছাড়াও ইন্দো-তিব্বত বর্ডার পুলিশের ৫৮ নম্বর ব্যাটালিয়ন, জেনারেল রিজার্ভ ইঞ্জিনিয়ার ফোর্সের ৬২ রোড কনস্ট্রাকশন কোম্পানি, অরুণাচল প্রদেশ পুলিশ এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকেরাও উদ্ধারকাজে সাহায্য করছেন। পাসিঘাট থেকেও ১০ সদস্যের একটি এসডিআরএফ দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে।

    তবে হড়পা বানে সেনা শিবিরের কতটা ক্ষতি হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। শিবিরের পাশাপাশি এলাকার অন্যান্য পরিকাঠামোরও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে।

    অন্যদিকে, একই দিনে অরুণাচলের আপার সুবানসিরি জেলাতেও বড় দুর্ঘটনা ঘটে। কেওজারিং-বায়াচিং সড়কের একটি কাটিং সাইটে ধস নামে। সেই সময় সেখানে কাজ চলছিল বলে জানা গিয়েছে। ধসের মাটির নিচে বেশ কয়েকজন চাপা পড়েন।

    এই ঘটনায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের নাম টাডু বাকি, তাজি রাই, মার্কোস বাসুমাতারি এবং বাবুল আলি। তাঁদের মধ্যে বাবুল আলির দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বাকিদের সন্ধানে এখনও তল্লাশি চলছে।

    ঘটনাস্থলে নাচো থানার পুলিশকর্মীদের মোতায়েন করা হয়েছে। দাপোরিজো থেকে ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসের কর্মীদেরও পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। উদ্ধারকাজে একটি এসডিআরএফ দলও রয়েছে।

    একই দিনে অরুণাচল প্রদেশের দুই জেলায় হড়পা বান ও ধসে এত মানুষের মৃত্যু এবং নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। দুর্গম এলাকায় প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেই উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন বিপর্যয় মোকাবিলা দলের সদস্যরা।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/Arunachal Army Camp Flash Flood: অরুণাচলে হড়পা বানে ভাসল সেনা শিবির, নিখোঁজ পাঁচ জওয়ান, ধসে মৃত ৪
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