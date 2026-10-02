Asian Games Archery Gold: দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে ইতিহাস ভারতের, এশিয়ান গেমসে তিরন্দাজিতে সোনা জিতল মেয়েরা

Asian Games Archery Gold: দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে ইতিহাস ভারতের, এশিয়ান গেমসে তিরন্দাজিতে সোনা জিতল মেয়েরা
ফাইনালে ভারতের সামনে ছিল বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে থাকা দক্ষিণ কোরিয়া। তিরন্দাজির দুনিয়ায় কোরিয়ার দাপট বহু দিনের। সেই দলের বিরুদ্ধেই শুরু থেকে মাথা ঠান্ডা রেখে লড়াই করলেন অঙ্কিতারা।
এশিয়াডের ১৪তম দিনে সকালেই ইতিহাস গড়ল ভারত। মেয়েদের রিকার্ভ তিরন্দাজির দলগত ইভেন্টে দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে সোনা জিতল ভারতের অঙ্কিতা ভকত, কীর্তি শর্মা এবং কুমকুম মহোদ। এশিয়ান গেমসের ইতিহাসে এই ইভেন্টে এটাই ভারতের প্রথম সোনার পদক। শুধু তাই নয়, এশিয়াডের ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়াকে হারানো প্রথম দলও হল ভারত।
ফাইনালে ভারতের সামনে ছিল বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে থাকা দক্ষিণ কোরিয়া। তিরন্দাজির দুনিয়ায় কোরিয়ার দাপট বহু দিনের। সেই দলের বিরুদ্ধেই শুরু থেকে মাথা ঠান্ডা রেখে লড়াই করলেন অঙ্কিতারা। প্রথম সেটেই দুই দল দেখাল সমান শক্তি। ভারত এবং দক্ষিণ কোরিয়া, দুই দলই ৫৪ পয়েন্ট করে সংগ্রহ করে। ফলে সেট ভাগ হয়ে যায়। স্কোর দাঁড়ায় ১-১।
দ্বিতীয় সেটেও ছিল হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। দুই দলই করে ৫৬ পয়েন্ট। অঙ্কিতা এবং কুমকুম পর পর নিখুঁত শট মারলেও কীর্তির কয়েকটি শটে কিছুটা ছন্দের অভাব দেখা যায়। তিনি দু’টি ৮ পয়েন্টের শট করেন। তবু ভারত ম্যাচে ছিল কোরিয়ার সঙ্গে সমান তালে। দ্বিতীয় সেটের শেষে স্কোর ২-২।
এর পরেই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয় তৃতীয় সেট। দক্ষিণ কোরিয়া সেখানে একাধিক বার নিশানা মিস করে। তাদের সংগ্রহ থামে ৫১ পয়েন্টে। ভারত সেই সুযোগ একেবারেই হাতছাড়া করেনি। অঙ্কিতা, কীর্তি এবং কুমকুম মিলে তুলে নেন ৫৬ পয়েন্ট। এক সেটে পাঁচ পয়েন্টের ব্যবধান গড়ে ভারত প্রথম বার ম্যাচে এগিয়ে যায়।
তৃতীয় সেট জেতার ফলে ভারতের সামনে তখন সোনার দরজা খুলে যায়। স্কোর ৪-২। চতুর্থ সেটে শুধু ড্র করলেই ইতিহাস তৈরি হয়ে যেত। অর্থাৎ কোরিয়ার সঙ্গে সমান পয়েন্ট করলেও ভারতই জিতে নিত টাই।
চাপের সেই মুহূর্তে ভারতীয় তিরন্দাজেরা নিজেদের নার্ভ ধরে রাখেন। শুরু থেকেই তাঁরা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, কোরিয়ার নাম কিংবা অতীতের রেকর্ড তাঁদের ভয় দেখাচ্ছে না। প্রত্যেকটি শট ছিল হিসাব করে মারা। শেষ পর্যন্ত সেই পরিশ্রমই সাফল্য এনে দেয়।
এই জয় তাই শুধু একটি সোনার পদক নয়। ভারতের মেয়েদের রিকার্ভ দলগত তিরন্দাজির ইতিহাসে এটি নতুন অধ্যায়ের শুরু। এত দিন এশিয়াডে এই ইভেন্টে দক্ষিণ কোরিয়ার দাপটের সামনে অন্য দলগুলিকে লড়াই করতে হয়েছে। সেই কোরিয়াকেই ফাইনালে হারিয়ে প্রথম বার সোনা ঘরে তুলল ভারত।
অঙ্কিতা ভকত, কীর্তি শর্মা এবং কুমকুম মহোদের এই সাফল্য আরও একটি কারণে বিশেষ। এশিয়াডের মতো বড় মঞ্চে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দলকে হারিয়ে সোনা জেতা ভারতীয় তিরন্দাজির আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়াবে।
দিনের শুরুতেই এমন ঐতিহাসিক সাফল্যে ভারতের পদক তালিকাতেও যোগ হল আরও একটি সোনা। আর তিরন্দাজির মঞ্চে লেখা হল নতুন ইতিহাস—দক্ষিণ কোরিয়ার দীর্ঘ আধিপত্য ভেঙে এশিয়াডের ফাইনালে সোনার মুকুট ভারতের।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More