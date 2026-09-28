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Asian Games Cricket Ind Vs Afg: বৃষ্টিতে ভেস্তে গেল ভারত-আফগান ম্যাচ, না খেলেই এশিয়ান গেমসের সেমিফাইনালে শ্রেয়সরা

সোমবার ভারতীয় সময় সকাল ১০টায় জাপানের নিশিনে কোরোগি স্পোর্টস পার্কে শুরু হওয়ার কথা ছিল ভারত আফগানিস্তান কোয়ার্টার ফাইনাল। কিন্তু সকাল থেকেই বৃষ্টির দাপট ছিল প্রবল। আগের কয়েক দিন ধরেই এই মাঠে একের পর এক ম্যাচ বৃষ্টির জন্য ব্যাহত হয়েছে।

Published on: Sep 28, 2026, 11:18:13 IST
By Abhijit Chowdhury
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আকাশের অবস্থা দেখে আশঙ্কা ছিলই। শেষ পর্যন্ত সেটাই সত্যি হল। বৃষ্টির দাপটে এশিয়ান গেমসে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ একটি বলও না হয়ে বাতিল হয়ে গেল। টস করারও সুযোগ হল না। ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ায় প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুযায়ী সরাসরি সেমিফাইনালে উঠে গেল শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল।

ষ্টির দাপটে এশিয়ান গেমসে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ একটি বলও না হয়ে বাতিল হয়ে গেল। (PTI)
ষ্টির দাপটে এশিয়ান গেমসে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ একটি বলও না হয়ে বাতিল হয়ে গেল। (PTI)

সোমবার ভারতীয় সময় সকাল ১০টায় জাপানের নিশিনে কোরোগি স্পোর্টস পার্কে শুরু হওয়ার কথা ছিল ভারত আফগানিস্তান কোয়ার্টার ফাইনাল। কিন্তু সকাল থেকেই বৃষ্টির দাপট ছিল প্রবল। আগের কয়েক দিন ধরেই এই মাঠে একের পর এক ম্যাচ বৃষ্টির জন্য ব্যাহত হয়েছে। নেপাল এবং জাপানের ম্যাচও বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়েছিল। ফলে ভারত আফগানিস্তান ম্যাচ নিয়েও আগে থেকেই তৈরি হয়েছিল অনিশ্চয়তা।

সোমবার শেষ পর্যন্ত সেই আশঙ্কাই সত্যি হল। মাঠে নামার আগেই পরিষ্কার হয়ে যায়, আবহাওয়ার কারণে ম্যাচ আয়োজন করা সম্ভব নয়। নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। ফলে টস ছাড়াই ম্যাচ বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এশিয়ান গেমসের নক আউট পর্বের নিয়ম অনুযায়ী, ম্যাচে কোনও ফল না হলে উচ্চতর র‌্যাঙ্কিংয়ে থাকা দলকে পরের পর্বে পাঠানো হবে। সেই নিয়মেই সেমিফাইনালের টিকিট পেয়ে গেল ভারত।

এই হিসাবের নেপথ্যে রয়েছে আইসিসির টি২০ র‌্যাঙ্কিং। বর্তমানে ভারত বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় টি২০ দলগুলির মধ্যে রয়েছে। আফগানিস্তানও শক্তিশালী দল হলেও র‌্যাঙ্কিংয়ে ভারতের পিছনে। তাই ম্যাচ না হওয়ায় সুবিধা পেয়েছে ভারতই। একই নিয়মে পাকিস্তানও হংকংয়ের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ার পর সেমিফাইনালে উঠে এসেছে।

ভারতের জন্য এই সাফল্য অবশ্য খানিকটা অদ্ভুত। একটি বলও না খেলে শেষ চারে পৌঁছে গেল দল। স্বাভাবিক ভাবেই সমর্থকদের একাংশের আক্ষেপ, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে দলের শক্তি যাচাইয়ের সুযোগই পাওয়া গেল না। শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে ভারত তাই সরাসরি সেমিফাইনালে চলে গেল।

ভারতের পরের ম্যাচে প্রতিপক্ষ হবে শ্রীলঙ্কা এবং নেপালের কোয়ার্টার ফাইনালের বিজয়ী দল। অর্থাৎ ওই ম্যাচটিও ভারতের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে জিততে পারলেই ফাইনালের দরজা খুলে যাবে। গত এশিয়ান গেমসে পুরুষদের ক্রিকেটে সোনা জিতেছিল ভারত। এবারও সেই সাফল্য ধরে রাখাই লক্ষ্য শ্রেয়সদের।

এ দিকে, ম্যাচ দেখতে বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে কোরোগি স্পোর্টস পার্কে পৌঁছেছিলেন বহু সমর্থক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাঠে ক্রিকেটের বদলে দেখা গেল বৃষ্টির দাপট। দীর্ঘ অপেক্ষার পর ম্যাচ বাতিলের খবর আসতেই অনেককেই হতাশ হয়ে মাঠ ছাড়তে দেখা যায়।

সব মিলিয়ে বৃষ্টিই এ দিন ঠিক করে দিল ভারতের ভাগ্য। মাঠে নেমে লড়াই না করেই সেমিফাইনালে ভারত। এখন নজর পরের ম্যাচে। সেখানেই শুরু হবে সত্যিকারের শিরোপা লড়াই।

  • Abhijit Chowdhury
    ABOUT THE AUTHOR
    Abhijit Chowdhury

    ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

Home/News/Asian Games Cricket Ind Vs Afg: বৃষ্টিতে ভেস্তে গেল ভারত-আফগান ম্যাচ, না খেলেই এশিয়ান গেমসের সেমিফাইনালে শ্রেয়সরা
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