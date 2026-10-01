Asian Games cricket Latest Update: এশিয়ান গেমসে শ্রীলঙ্কাকে উড়িয়ে দিলেন শ্রেয়সরা, ফাইনালে সোনার লড়াইয়ে ভারত-পাকিস্তান

Asian Games cricket Latest Update: এশিয়ান গেমসে শ্রীলঙ্কাকে উড়িয়ে দিলেন শ্রেয়সরা, ফাইনালে সোনার লড়াইয়ে ভারত-পাকিস্তান
বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে টস জিতে ভারতকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠায় শ্রীলঙ্কা। শুরুতেই কিছুটা চাপে পড়ে যায় ভারত। একের পর এক উইকেট হারিয়ে বড় রান তোলার কাজ কঠিন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই জায়গা থেকে ম্যাচের হাল ধরেন ইশান কিশন। তাঁর ব্যাটেই শেষ দিকে গতি পায় ভারতের ইনিংস।
বৃষ্টির বাধা কাটিয়ে এশিয়ান গেমসের ক্রিকেটে অবশেষে তৈরি হল বহু প্রতীক্ষিত ভারত পাকিস্তান ফাইনাল। শ্রীলঙ্কাকে ১২৪ রানে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে ভারত। তার আগে প্রথম সেমিফাইনালে বাংলাদেশকে ছয় উইকেটে হারিয়ে সোনার লড়াইয়ে জায়গা করে নিয়েছিল পাকিস্তান। ফলে এশিয়ান গেমসের পুরুষদের ক্রিকেটে ৩ অক্টোবরের ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। ম্যাচটি হবে জাপানের নিশিনের কোরোগি স্পোর্টস পার্কে।
বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে টস জিতে ভারতকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠায় শ্রীলঙ্কা। শুরুতেই কিছুটা চাপে পড়ে যায় ভারত। একের পর এক উইকেট হারিয়ে বড় রান তোলার কাজ কঠিন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই জায়গা থেকে ম্যাচের হাল ধরেন ইশান কিশন। তাঁর ব্যাটেই শেষ দিকে গতি পায় ভারতের ইনিংস। ৪৬ বলে ৮০ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। ইনিংসে ছিল চারটি চার এবং পাঁচটি ছক্কা।
ইশানের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন তরুণ বৈভব সূর্যবংশী। মাত্র ২১ বলে ৩৮ রান করে ভারতকে দ্রুত রান তোলার সুযোগ করে দেন তিনি। বৈভবের আক্রমণাত্মক ব্যাটিং এবং ইশানের ধৈর্যশীল ইনিংস মিলিয়ে ২০ ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে ১৬৯ রান তোলে ভারত। শ্রীলঙ্কার হয়ে থরিন্দু রত্ননায়েকে এবং সহান আরাচ্চিগে দুটি করে উইকেট নেন।
১৭০ রানের লক্ষ্য সামনে রেখে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই বিপাকে পড়ে শ্রীলঙ্কা। ভারতীয় বোলাররা একের পর এক ধাক্কা দিতে থাকেন। জসপ্রীত বুমরাহ শুরুতেই গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নিয়ে প্রতিপক্ষের ব্যাটিংয়ের ভিত নড়িয়ে দেন। অক্ষর পটেলও কার্যকর বোলিং করেন। শেষ পর্যন্ত মাত্র ৪৫ রানে অলআউট হয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। ১২৪ রানের বিশাল ব্যবধানে ম্যাচ জিতে ফাইনালে চলে যায় ভারত।
এর কয়েক ঘণ্টা আগেই প্রথম সেমিফাইনালে বাংলাদেশকে হারিয়ে ফাইনালের রাস্তা খুলে দিয়েছিল পাকিস্তান। বৃষ্টির কারণে ম্যাচটি ১৩ ওভারে নামিয়ে আনা হয়েছিল। প্রথমে ব্যাট করে বাংলাদেশ সাত উইকেটে ১১১ রান তোলে। তৌহিদ হৃদয় ২৫ বলে ৪২ রান করে দলের স্কোরকে লড়াই করার জায়গায় নিয়ে যান। তবে শেষ পর্যন্ত সেই রান যথেষ্ট হয়নি। পাকিস্তান ১১.৩ ওভারে চার উইকেট হারিয়ে ১১২ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয়।
পাকিস্তানের হয়ে আবদুল সামাদ ১৫ বলে অপরাজিত ৩০ এবং হাসান নওয়াজ ২২ বলে ২৭ রান করেন। দ্রুত রান তুলে তাঁরা ম্যাচটিকে বাংলাদেশের নাগালের বাইরে নিয়ে যান। ফলে পাকিস্তান প্রথম বার এশিয়ান গেমসের পুরুষদের ক্রিকেটের ফাইনালে পৌঁছয় এবং সোনার পদকের দাবিদার হয়।
এশিয়ান গেমসে এবারও বৃষ্টি টুর্নামেন্টের সূচিতে বড় প্রভাব ফেলেছে। চারটি কোয়ার্টার ফাইনালেই একটি বলও খেলা সম্ভব হয়নি। সেই কারণে র্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কা শেষ চারে পৌঁছে যায়।
এবার সামনে সবচেয়ে বড় ম্যাচ। এক দিকে এশিয়ান গেমসের গত আসরের সোনাজয়ী ভারত, অন্য দিকে প্রথম বার ফাইনালে ওঠা পাকিস্তান। মাঠের লড়াইয়ে দুই দলেরই লক্ষ্য এক, সোনা। ৩ অক্টোবরের এই ফাইনাল তাই শুধু একটি পদকের ম্যাচ নয়, দুই দেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক দ্বৈরথ হয়ে উঠতে চলেছে।
আর একটি বিষয়ও নজরে থাকবে। বৃষ্টিতে ম্যাচ বাতিল হলে এ বারের নিয়ম অনুযায়ী ফাইনালের সোনা দুই দলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। তবে মাঠে খেলা হলে কার হাতে উঠবে সোনার পদক, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More