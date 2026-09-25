Asian Games Gold Medal: শুটিংয়ে কমলজিৎ সুরুচির দাপট, এশিয়াডে দ্বিতীয় সোনা এল ভারতের ঝুলিতে

Asian Games Gold Medal: শুটিংয়ে কমলজিৎ সুরুচির দাপট, এশিয়াডে দ্বিতীয় সোনা এল ভারতের ঝুলিতে
১০ মিটার এয়ার পিস্তল মিক্সড টিম ইভেন্টে সোনা জিতে ভারতের পদক তালিকায় নতুন আলো জ্বাললেন কমলজিৎ ও সুরুচি ইন্দের সিং। তাঁদের হাত ধরে চলতি এশিয়ান গেমসে দ্বিতীয় সোনা এল ভারতের ঘরে।
একাধিকবার সোনার খুব কাছে গিয়ে থমকে যেতে হয়েছিল ভারতীয় শুটারদের। কখনও রুপো, কখনও আবার ব্রোঞ্জেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। শুক্রবার সেই অপেক্ষার অবসান। ১০ মিটার এয়ার পিস্তল মিক্সড টিম ইভেন্টে সোনা জিতে ভারতের পদক তালিকায় নতুন আলো জ্বাললেন কমলজিৎ ও সুরুচি ইন্দের সিং। তাঁদের হাত ধরে চলতি এশিয়ান গেমসে দ্বিতীয় সোনা এল ভারতের ঘরে।
শুরু থেকেই নিজেদের ছন্দে ছিলেন ভারতীয় জুটি। যোগ্যতা পর্বে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে তাঁরা ফাইনালের রাস্তা পাকা করে নেন। সেখানে পৌঁছনোর পরেও লড়াই থেকে এক মুহূর্তের জন্য সরে দাঁড়াননি দুজন। একের পর এক নিখুঁত শটে প্রতিপক্ষের উপর চাপ বাড়াতে থাকেন তাঁরা।
ফাইনালে কয়েকটি শটে প্রত্যাশামতো স্কোর না এলেও তাতে ভারতের জয়ের পথে বড় বাধা তৈরি হয়নি। শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ার জুটিকে পিছনে ফেলে শীর্ষস্থান দখল করেন কমলজিৎ ও সুরুচি। ৪৮৪.৬ পয়েন্ট নিয়ে তাঁরা সোনা নিশ্চিত করেন।
শুটিংয়ে এদিন আরও একটি পদক এসেছে ভারতের ঝুলিতে। ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি পজিশন টিম ইভেন্টে রুপো জিতেছে ভারতের পুরুষ দল। ঐশ্বর্য প্রতাপ সিং তোমর, নীরজ কুমার এবং রুদ্রাঙ্কশ পাটিলকে নিয়ে গড়া ভারতীয় দল অল্পের জন্য সোনা হাতছাড়া করে। শেষ পর্যন্ত চিনের কাছে পিছিয়ে গিয়ে রুপোতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাঁদের।
তবে ব্যক্তিগত বিভাগে এখনও পদকের আশা রয়েছে ভারতীয় শুটারদের। ঐশ্বর্য এবং নীরজ দুজনেই ব্যক্তিগত ইভেন্টের ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছেন। ফলে শুটিং থেকেই আরও পদক আসার সম্ভাবনা থাকছে।
শুটিংয়ের পাশাপাশি শুক্রবার অন্য কয়েকটি খেলাতেও ভারতের পারফরম্যান্স নজর কেড়েছে। স্কোয়াশের মিক্সড ডাবলসে জ্যোৎস্না চিনাপ্পা ও ভেলাভেন সেন্থিলকুমার সেমিফাইনালে উঠে পদক নিশ্চিত করেছেন। টেবিল টেনিসেও মিক্সড ডাবলসে মানুষ শাহ ও দিয়া চিটালের জুটি শেষ চারে জায়গা করে নিয়েছে। তাঁদেরও অন্তত ব্রোঞ্জ নিশ্চিত।
কবাডিতেও সাফল্য পেয়েছে ভারত। পুরুষ এবং মহিলা দুই দলই সেমিফাইনালে উঠে গিয়েছে। মহিলাদের হকিতেও শেষ চারে পৌঁছে গিয়েছে ভারতীয় দল। ফলে একাধিক খেলায় ভারতের সামনে পদকের দরজা খুলে গিয়েছে।
ব্যক্তিগত বিভাগে ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়রাও ভাল শুরু করেছেন। দলগত বিভাগে প্রত্যাশামতো ফল না এলেও ব্যক্তিগত ইভেন্টে ভারতীয় শাটলাররা লড়াইয়ে রয়েছেন। সব মিলিয়ে শুক্রবারের দিনটি ভারতীয় দলের জন্য বেশ সফল। শুটিংয়ে সোনা ও রুপো, স্কোয়াশ ও টেবিল টেনিসে নিশ্চিত পদক এবং কবাডি ও হকিতে সেমিফাইনালে ওঠার ফলে পদক তালিকায় ভারতের অবস্থান আরও শক্ত হয়েছে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More