Asian Games India Medal Alert: শুটিংয়ে একই ইভেন্টে জোড়া পদক ভারতের, সোনা জিতল চিন, রুপো-ব্রোঞ্জ হিমাংশু-রুদ্রাংশের

Asian Games India Medal Alert: শুটিংয়ে একই ইভেন্টে জোড়া পদক ভারতের, সোনা জিতল চিন, রুপো-ব্রোঞ্জ হিমাংশু-রুদ্রাংশের
পুরো প্রতিযোগিতার বেশির ভাগ সময় দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন শেং লিহাও। কিন্তু শেষের দিকে পরিস্থিতি বদলে যায়। দুর্দান্ত কয়েকটি শটে তিনি উঠে আসেন প্রথম স্থানে। তারপর আর সেই জায়গা ছাড়েননি। শেষ পর্যন্ত ২৫৪.২ পয়েন্ট নিয়ে সোনা নিশ্চিত করেন চিনের এই প্রতিযোগী।
শুটিংয়ে আবারও সাফল্য পেল ভারত। একই ইভেন্ট থেকে দেশের ঝুলিতে এল আরও দুটি পদক। হিমাংশু ধিল্লোঁ জিতলেন রুপো। রুদ্রাংশ পাটিল পেলেন ব্রোঞ্জ। শেষ পর্যন্ত সোনা গেল চিনের শেং লিহাওয়ের হাতে। মাত্র কয়েক পয়েন্টের ব্যবধানে বদলে গেল পদকের রং।
পুরো প্রতিযোগিতার বেশির ভাগ সময় দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন শেং লিহাও। কিন্তু শেষের দিকে পরিস্থিতি বদলে যায়। দুর্দান্ত কয়েকটি শটে তিনি উঠে আসেন প্রথম স্থানে। তারপর আর সেই জায়গা ছাড়েননি। শেষ পর্যন্ত ২৫৪.২ পয়েন্ট নিয়ে সোনা নিশ্চিত করেন চিনের এই প্রতিযোগী।
শেং লিহাও আগেরবারের চ্যাম্পিয়নও ছিলেন। এবারও তিনি নিজের সাফল্য ধরে রাখলেন। প্রতিযোগিতার শেষ মুহূর্তে চাপ ছিল প্রবল। কিন্তু সেই চাপ সামলে তিনি শীর্ষস্থান ধরে রাখেন।
অন্যদিকে ভারতের হিমাংশু ধিল্লোঁ শুরু থেকেই পদকের লড়াইয়ে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর সংগ্রহ ২৫২.৪ পয়েন্ট। এর ফলে দ্বিতীয় স্থানে থেকে রুপো জিতে নেন তিনি। চিনের প্রতিযোগীর থেকে ব্যবধান ছিল ১.৮ পয়েন্ট।
তবে ভারতের আর এক প্রতিযোগী রুদ্রাংশ পাটিলের জন্য শেষ মুহূর্তটা হতাশার ছিল। একটা সময় তিনি সোনা জয়ের জায়গাতেই ছিলেন। কিন্তু শেষ দিকে একটি শটে তাঁর স্কোর দাঁড়ায় ৯.৭। এর পরেই তাঁর অবস্থান নেমে যায়। প্রথম স্থান থেকে তিনি চলে যান তৃতীয় স্থানে।
এই পরিবর্তনের ফলে হিমাংশু দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসেন। রুদ্রাংশ তৃতীয় হয়ে ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করেন। পদক পেলেও শেষ ফল নিয়ে তাঁর হতাশা থাকাটাই স্বাভাবিক। কারণ প্রতিযোগিতার একটা বড় সময় তিনি সোনার দৌড়ে ছিলেন।
শেষ দিকে মূল লড়াই দাঁড়ায় শেং লিহাও ও হিমাংশুর মধ্যে। সোনা জয়ের জন্য হিমাংশুর সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছিল। কিন্তু চিনের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন শেষ পর্যন্ত নিজের অবস্থান ধরে রাখেন। ২৫৪.২ পয়েন্ট নিয়ে সোনার পদক নিশ্চিত করেন তিনি।
হিমাংশু ২৫২.৪ পয়েন্ট নিয়ে রুপো পান। আর রুদ্রাংশের হাতে আসে ব্রোঞ্জ। ফলে একই ইভেন্ট থেকে ভারত পায় দুটি পদক। এটাই এই দিনের অন্যতম বড় সাফল্য।
শুটিংয়ে ভারতের ধারাবাহিক সাফল্যের তালিকায় যোগ হল আরও দুটি পদক। রুপো এবং ব্রোঞ্জ—দুটিই এল ভারতীয় প্রতিযোগীদের হাত ধরে। সোনার পদক না এলেও দেশের পদকসংখ্যা বাড়ল।
বিশেষ করে রুদ্রাংশের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার শেষ কয়েকটি মুহূর্ত ছিল অত্যন্ত নাটকীয়। সোনা থেকে তৃতীয় স্থানে নেমে যাওয়া দেখিয়ে দিল শুটিংয়ে শেষ শট পর্যন্ত কেন লড়াই চালিয়ে যেতে হয়। একটি মাত্র খারাপ শট পুরো ফল বদলে দিতে পারে।
অন্যদিকে হিমাংশুর লড়াইও ছিল প্রশংসনীয়। তিনি শেষ পর্যন্ত সোনা জয়ের কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন। কিন্তু ১.৮ পয়েন্টের ব্যবধানে তাঁকে রুপোতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।
ফলে এই ইভেন্ট শেষে চিনের ঘরে সোনা। ভারতের ঘরে রুপো ও ব্রোঞ্জ। আবারও শুটিংয়ে দুই পদক এনে দেশের মুখ উজ্জ্বল করলেন হিমাংশু ধিল্লোঁ এবং রুদ্রাংশ পাটিল।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More