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Asian Games Indian Gold Medal: শুটঅফে কোরিয়াকে হারিয়ে ইতিহাস কুমকুমের, ব্যক্তিগত রিকার্ভ আর্চারিতে প্রথম ভারতীয় সোনা

এশিয়ান গেমসে এর আগে মহিলাদের ব্যক্তিগত রিকার্ভ বিভাগে কোনও ভারতীয় সোনার পদক জিততে পারেননি। সেই অপেক্ষার অবসান ঘটালেন মহারাষ্ট্রের এই তরুণ তিরন্দাজ। শুধু তাই নয়, এই ইভেন্টের ফাইনালে ওঠা প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসাবেও নাম লিখিয়েছিলেন কুমকুম।

Published on: Oct 3, 2026, 07:59:42 IST
By Abhijit Chowdhury
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Asian Games Indian Gold Medal: এশিয়ান গেমসের শেষ দিনের শুরুতেই ইতিহাস গড়ল ভারত। মহিলাদের ব্যক্তিগত রিকার্ভ তিরন্দাজিতে দেশকে ঐতিহাসিক সোনার পদক এনে দিলেন ১৭ বছরের কুমকুম মোহোদ। ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার ও ইয়েজিনের বিরুদ্ধে টানটান লড়াইয়ের পরে ৫-৫ সেট পয়েন্টে ম্যাচ শেষ হয়। এরপর শুটঅফে এক একটি করে তীর ছোড়েন দুই তিরন্দাজ। সেই নির্ণায়ক লড়াইয়ে কুমকুমের তীর পৌঁছয় ১০ নম্বরে। ফলে কোরিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পিছনে ফেলে সোনা নিশ্চিত করেন তিনি।

এশিয়ান গেমসে মহিলাদের ব্যক্তিগত রিকার্ভ তিরন্দাজিতে দেশকে ঐতিহাসিক সোনার পদক এনে দিলেন ১৭ বছরের কুমকুম মোহোদ।
এশিয়ান গেমসে মহিলাদের ব্যক্তিগত রিকার্ভ তিরন্দাজিতে দেশকে ঐতিহাসিক সোনার পদক এনে দিলেন ১৭ বছরের কুমকুম মোহোদ।

এশিয়ান গেমসে এর আগে মহিলাদের ব্যক্তিগত রিকার্ভ বিভাগে কোনও ভারতীয় সোনার পদক জিততে পারেননি। সেই অপেক্ষার অবসান ঘটালেন মহারাষ্ট্রের এই তরুণ তিরন্দাজ। শুধু তাই নয়, এই ইভেন্টের ফাইনালে ওঠা প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসাবেও নাম লিখিয়েছিলেন কুমকুম।

শুক্রবার থেকেই কুমকুমের পারফরম্যান্স ছিল নজরকাড়া। কোয়ার্টার ফাইনালে তাঁকে মুখোমুখি হতে হয়েছিল দক্ষিণ কোরিয়ার কাং চেয়ংয়ের। সেই ম্যাচে ৬-৪ সেট পয়েন্টে জয় পান কুমকুম। চেয়ং ছিলেন এই ইভেন্টের শীর্ষ বাছাই এবং অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন। কঠিন সেই ম্যাচ জিতে আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে নেন ১৭ বছরের ভারতীয় তিরন্দাজ।

এর পরে সেমিফাইনালে চিনের ঝু জিংইয়ের বিরুদ্ধে নামেন কুমকুম। সেখানেও চাপের মুহূর্তে নিজের স্নায়ু ধরে রেখে ৬-৩ সেট পয়েন্টে ম্যাচ জিতে ফাইনালে জায়গা করে নেন তিনি। এর সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয় নতুন ইতিহাস। এশিয়ান গেমসে মহিলাদের ব্যক্তিগত রিকার্ভের ফাইনালে প্রথম ভারতীয় হিসাবে উঠে আসেন কুমকুম।

ফাইনালেও শুরু থেকেই ছিল সমানে সমানে লড়াই। প্রথম দুই সেটের পরে ও ইয়েজিন ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন। ফলে কুমকুমের সামনে চাপ ছিল অনেকটাই। কিন্তু সেখান থেকে দারুণ ভাবে ঘুরে দাঁড়ান তিনি। প্রতিটি তীর ছোড়ার সময় নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখেন। ধীরে ধীরে ম্যাচে ফিরে আসেন কুমকুম। শেষ পর্যন্ত পাঁচ সেটের পরে দুই তিরন্দাজের স্কোর দাঁড়ায় ৫-৫।

তার পর শুরু হয় শুটঅফ। নিয়ম অনুযায়ী দুই তিরন্দাজকে একটি করে তীর ছুড়তে হয়। সেই এক তীরেই ঠিক হয়ে যায় সোনার ভাগ্য। দেশের কোটি কোটি মানুষের প্রত্যাশার চাপকে পাশে সরিয়ে নির্ভুল নিশানায় তীর ছোড়েন কুমকুম। তাঁর তীর যায় ১০ নম্বরে। সেই শটে কোরিয়ার ও ইয়েজিনকে হারিয়ে সোনা নিশ্চিত করেন তিনি।

মাত্র ১৭ বছর বয়সেই এশিয়ান গেমসের মঞ্চে এমন সাফল্য এনে কুমকুম দেখিয়ে দিলেন, ভারতীয় তিরন্দাজির নতুন প্রজন্ম কতটা শক্তিশালী হয়ে উঠছে। এক দিন আগেই মহিলাদের রিকার্ভ দলগত বিভাগে ঐতিহাসিক সোনা জয়ের দলের সদস্য ছিলেন কুমকুম। এবার ব্যক্তিগত ইভেন্টেও সোনা জিতে নিজের নাম আরও উজ্জ্বল করলেন তিনি। এই আবহে এশিয়ান গেমস ২০২৬-এর শেষ দিনটা সোনা দিয়ে শুরু হল ভারতের। আর সেই সোনার রং আরও উজ্জ্বল করে দিল ১৭ বছরের কুমকুম মোহোদের অসাধারণ আত্মবিশ্বাস, ধৈর্য এবং শেষ তীরের নিখুঁত নিশানা।

  • Abhijit Chowdhury
    ABOUT THE AUTHOR
    Abhijit Chowdhury

    ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

Home/News/Asian Games Indian Gold Medal: শুটঅফে কোরিয়াকে হারিয়ে ইতিহাস কুমকুমের, ব্যক্তিগত রিকার্ভ আর্চারিতে প্রথম ভারতীয় সোনা
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