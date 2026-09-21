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Asian Games Table Tennis: জিতলেন ২ বাঙালি তনয়া, এশিয়ান গেমসে পাকিস্তানকে ৩-০ হারিয়ে টেবিল টেনিসের কোয়ার্টার ফাইনালে ভারত

মহিলাদের দলগত ইভেন্টের ম্যাচে প্রতিবেশী দেশকে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়ে শেষ আটে জায়গা করে নিয়েছে ভারত। ম্যাচের তিনটি রাউন্ডেই জয় এসেছে। সবচেয়ে নজর কেড়েছেন দুই বাঙালি খেলোয়াড় সুতীর্থা মুখোপাধ্যায় এবং সিন্ড্রেলা দাস।

Published on: Sep 21, 2026, 11:22:15 IST
By Abhijit Chowdhury
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Asian Games Table Tennis India Vs Pakistan: এশিয়ান গেমসে টেবল টেনিসেও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়ের ধারা ধরে রাখল ভারত। মহিলাদের দলগত ইভেন্টের ম্যাচে প্রতিবেশী দেশকে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়ে শেষ আটে জায়গা করে নিয়েছে ভারত। ম্যাচের তিনটি রাউন্ডেই জয় এসেছে। সবচেয়ে নজর কেড়েছেন দুই বাঙালি খেলোয়াড় সুতীর্থা মুখোপাধ্যায় এবং সিন্ড্রেলা দাস। দু’জনেই নিজেদের ম্যাচে জিতেছেন। পরে তৃতীয় ম্যাচে জয় নিশ্চিত করেন শ্রীজা আকুলা।

এশিয়ান গেমসে টেবল টেনিসেও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়ের ধারা ধরে রাখল ভারত।
এশিয়ান গেমসে টেবল টেনিসেও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়ের ধারা ধরে রাখল ভারত।

গ্রুপ পর্বে ভারতের শুরুটাও হয়েছিল দারুণভাবে। প্রথম ম্যাচে ইন্দোনেশিয়াকে ৩-০ হারিয়েছিল ভারতীয় দল। সেই ম্যাচে শ্রীজা আকুলা, দিয়া চিতালে এবং যশস্বিনী ঘোরপড়ে নিজেদের লড়াই জিতেছিলেন। ফলে প্রথম ম্যাচ থেকেই ভারতীয় দলের আত্মবিশ্বাস বাড়ে।

এরপর সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে কঠিন পরীক্ষা দিতে হয় ভারতকে। সেই ম্যাচে শুরুতে পিছিয়ে পড়েছিল দল। পাঁচ রাউন্ডের লড়াইয়ে একসময় ভারতের স্কোর ছিল ১-২। সেই পরিস্থিতি থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জেতে ভারত। শ্রীজা, দিয়া এবং যশস্বিনীর পারফরম্যান্সে আসে সেই গুরুত্বপূর্ণ জয়।

সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে অবশ্য খেলেননি সুতীর্থা ও সিন্ড্রেলা। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম বার এবারের এশিয়ান গেমসে কোর্টে নামেন দুই বাঙালি খেলোয়াড়। আর প্রথম সুযোগেই তাঁরা নিজেদের দক্ষতার প্রমাণ দেন।

প্রথম ম্যাচে ভারতের হয়ে খেলতে নামেন সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়। তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন পাকিস্তানের আলিনা খান। ম্যাচের শুরু থেকেই নিয়ন্ত্রণে ছিলেন সুতীর্থা। পর পর তিনটি গেমেই জয় পান তিনি। স্কোর ছিল ১১-৩, ১১-৩ এবং ১১-৪। অর্থাৎ তিনটি গেমেই স্পষ্ট ব্যবধানে জিতে ভারতকে ১-০ এগিয়ে দেন তিনি।

এরপর কোর্টে নামেন ১৭ বছরের সিন্ড্রেলা দাস। এটাই ছিল তাঁর প্রথম এশিয়ান গেমস। বড় মঞ্চে প্রথম ম্যাচ হলেও একেবারেই নার্ভাস মনে হয়নি তাঁকে। বরং শুরু থেকেই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে খেলেন তিনি। পাকিস্তানের কলসুম খানের বিরুদ্ধে তিনটি গেমেই জয় পান সিন্ড্রেলা। তাঁর জয়ের স্কোর ১১-৬, ১১-৭ এবং ১১-৫। এই জয়ে ভারত ম্যাচে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায়।

এরপর ভারতের সামনে ছিল মাত্র একটি জয় পাওয়ার অপেক্ষা। তৃতীয় ম্যাচেই সেই কাজ শেষ করেন অভিজ্ঞ শ্রীজা আকুলা। ফাতিমা খানের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই নিয়ন্ত্রণে ছিলেন তিনি। তিনটি গেমেই সহজ জয় পান শ্রীজা। তাঁর জয়ের স্কোর ১১-৪, ১১-৪ এবং ১১-৫।

ফলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোনও রাউন্ডেই হারেনি ভারত। তিন ভারতীয় খেলোয়াড়ই সরাসরি তিন গেমে নিজেদের ম্যাচ জিতেছেন। গোটা ম্যাচে একটি গেমও খোয়াতে হয়নি ভারতকে।

এই জয়ের ফলে এশিয়ান গেমসের মহিলাদের দলগত বিভাগে ভারতের কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত হয়েছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এই ম্যাচে সুতীর্থা ও সিন্ড্রেলার অভিষেকও হয়ে গেল। বিশেষ করে ১৭ বছরের সিন্ড্রেলার পারফরম্যান্স নজর কেড়েছে।

ক্রিকেট এবং হকির পর টেবল টেনিসেও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয় পেল ভারত। এবার শেষ আটের লড়াইয়ে আরও কঠিন প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হতে হবে ভারতীয় দলকে। তবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৩-০ জয়ের পর আত্মবিশ্বাস যে আরও বাড়ল, তা বলাই যায়।

  • Abhijit Chowdhury
    ABOUT THE AUTHOR
    Abhijit Chowdhury

    ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

Home/News/Asian Games Table Tennis: জিতলেন ২ বাঙালি তনয়া, এশিয়ান গেমসে পাকিস্তানকে ৩-০ হারিয়ে টেবিল টেনিসের কোয়ার্টার ফাইনালে ভারত
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