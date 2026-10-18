Bangladesh Border Infiltration: সীমান্তে ‘মহিষাসুরমর্দিনী’! ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা রুখে ৩০ জনকে ফেরাল পুলিশ
ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা রুখে ৩০ জনকে আটকানো হয়েছে বলে দাবি করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। শনিবার সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে অসম পুলিশের প্রশংসা করেছেন তিনি। সেই সঙ্গে দেবী দুর্গার মহিষাসুরমর্দিনী রূপের প্রসঙ্গ টেনে সীমান্ত পাহারার সঙ্গে উৎসবের আবহকে মেলালেন মুখ্যমন্ত্রী।
দুর্গাপুজোর আবহে সীমান্তে কড়া নজরদারি। ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা রুখে ৩০ জনকে আটকানো হয়েছে বলে দাবি করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। শনিবার সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে অসম পুলিশের প্রশংসা করেছেন তিনি। সেই সঙ্গে দেবী দুর্গার মহিষাসুরমর্দিনী রূপের প্রসঙ্গ টেনে সীমান্ত পাহারার সঙ্গে উৎসবের আবহকে মেলালেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, মা দুর্গার আশীর্বাদে অনুপ্রবেশের চেষ্টা রুখে দিয়েছে পুলিশ। উৎসব হোক বা অন্য কোনও উপলক্ষ, সীমান্তে সর্বদা সতর্ক রয়েছে প্রশাসন। তবে ঠিক কোথায় এই ৩০ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে, কখন তাঁদের আটকানো হয়েছে, তা স্পষ্ট করেননি হিমন্ত। তাঁদের পরিচয় বা জাতীয়তা সম্পর্কেও কোনও তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। ফলে মুখ্যমন্ত্রীর দাবি ঘিরে বিস্তারিত তথ্যের অপেক্ষা রয়েছে।
সীমান্তে নজরদারি নিয়ে বার্তা
শনিবার, ১৭ অক্টোবর সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন হিমন্ত। সেখানে অসম পুলিশের ভূমিকাকে তুলে ধরেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, ভারতে ঢোকার চেষ্টা করছিলেন এমন ৩০ জনকে চিহ্নিত করে তাঁদের প্রবেশ আটকে দেওয়া হয়েছে। এই পদক্ষেপের জন্য পুলিশকে কৃতিত্বও দিয়েছেন তিনি।
পোস্টে দেবী দুর্গার প্রসঙ্গ টেনে হিমন্তের বার্তা, সীমান্তে অনুপ্রবেশ রুখতে পুলিশ সর্বদা তৎপর। দুর্গাপুজোর সময়েও সেই নজরদারিতে কোনও বিরতি নেই। বরং যে কোনও পরিস্থিতিতে সতর্ক থাকাই প্রশাসনের লক্ষ্য। তবে এই অভিযানের সময় কোনও সংঘর্ষ হয়েছিল কি না, কিংবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, সে বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পোস্টে কিছু জানানো হয়নি।
আগেও অনুপ্রবেশের চেষ্টা রোখার দাবি
অসমে অনুপ্রবেশের চেষ্টা রোখার বিষয়টি নিয়ে এর আগেও সরব হয়েছেন হিমন্ত। গত সেপ্টেম্বরেও সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢোকার চেষ্টা করা এক দল মানুষকে পুলিশ আটকেছে বলে দাবি করেছিলেন তিনি। সেই ঘটনারও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ্যে আসেনি। এ বারও ৩০ জনকে ফেরানোর দাবি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী।
অসমের আন্তর্জাতিক সীমান্তে নজরদারি এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ রোখাকে বরাবরই গুরুত্ব দিয়েছে রাজ্য সরকার। এই নিয়ে একাধিকবার পুলিশের অভিযানের কথা প্রকাশ্যে এনেছেন হিমন্ত। তাঁর সাম্প্রতিক বার্তাতেও সেই অবস্থান স্পষ্ট। সীমান্তে নজরদারি শুধু নির্দিষ্ট কোনও দিনের কাজ নয়, বরং নিয়মিত দায়িত্ব, এই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন তিনি। দুর্গাপুজোর আবহে ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ উপমা দিয়ে সীমান্ত পাহারার বার্তা দিয়েছেন হিমন্ত। তাঁর বক্তব্য, উৎসবের দিনেও দেশের সীমান্ত সুরক্ষায় কোনও ঢিলেমি নেই। তবে অনুপ্রবেশের চেষ্টা রোখার এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ চিত্র পেতে প্রশাসনের তরফে আরও তথ্য প্রকাশের অপেক্ষা করতে হবে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More