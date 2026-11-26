২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।
ভারতের উসকানিতে বাংলাদেশে নৈরাজ্যের চেষ্টা! অর্জুনের ‘দখল’ হুমকির পালটা বার্তা রিজভীর
বৃহস্পতিবার (২৬ নভেম্বর) রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাতে যান রিজভী। নবগঠিত জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন তিনি।
বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অশান্ত করতে পার্শ্ববর্তী একটি দেশের উসকানি রয়েছে। এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তাঁর নিশানায় ভারত। পশ্চিমবঙ্গের এক মন্ত্রীর বাংলাদেশ দখলের মন্তব্যকে হাতিয়ার করে ভারতকে পালটা হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি। রিজভীর দাবি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সে দেশের মানুষ সব সময় প্রস্তুত। তবে ভারতের মতো শক্তিশালী প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমন মন্তব্য ঘিরে নতুন করে কূটনৈতিক বিতর্ক তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৬ নভেম্বর) রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাতে যান রিজভী। নবগঠিত জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন তিনি। শ্রদ্ধা নিবেদনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রতিবেশী দেশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিএনপির এই নেতা।
রিজভী বলেন, পার্শ্ববর্তী একটি দেশের উসকানিতে ফ্যাসিবাদী শক্তি বাংলাদেশে নৈরাজ্য তৈরির চেষ্টা করছে। তাঁর বক্তব্য, বিএনপির নেতাকর্মীদের মৃত্যুর ঘটনাতেও সরকার গুলি না চালিয়ে গণতান্ত্রিক আচরণের পরিচয় দিয়েছে। তবে কোন ঘটনা বা কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করে তিনি এই অভিযোগ করছেন, তা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেননি।
**১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ দখলের মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক**
রিজভীর বক্তব্যের অন্যতম লক্ষ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গের পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের সাম্প্রতিক মন্তব্য। গত মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনার ভাটপাড়ায় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় অর্জুন সিং দাবি করেন, ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশ দখল করে নেওয়া হবে। বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর হামলা ও হত্যার অভিযোগ তুলে প্রতিশোধের কথাও বলেন তিনি।
পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীর এই মন্তব্য বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। সেই প্রসঙ্গ টেনেই রিজভী বলেন, যে দেশের মানুষ লুঙ্গি পরে স্টেনগান হাতে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করেছেন, সেই দেশ দখল করা এত সহজ নয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য মানুষ প্রস্তুত বলেও দাবি করেন তিনি।
উল্লেখ্য, ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে। ফলে বিজয় দিবসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এমন মন্তব্য দুই দেশের রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তবে অর্জুন সিংয়ের বক্তব্যকে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সরকারি অবস্থান বলে ধরে নেওয়ার কোনও ভিত্তি নেই।
**পোশাকশ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি নিয়ে সরকারের প্রশংসা**
এ দিন বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির বিষয়েও বক্তব্য রাখেন রিজভী। তাঁর দাবি, পোশাকশ্রমিকদের মজুরি প্রায় ৩৬ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, ভারত ও পাকিস্তানের তুলনায় এই বৃদ্ধির হার বেশি। শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি ৪৫০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ মজুরি ৬৪৬৫ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে বলেও জানান তিনি।
শ্রমিক অসন্তোষ মেটাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খানের ভূমিকার প্রশংসা করেন রিজভী। তাঁর দাবি, নজরুলের পরামর্শ ও নেতৃত্বেই মজুরি বৃদ্ধির বিষয়ে সমাধান সম্ভব হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরকার শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে আন্তরিক বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
এ দিন নবগঠিত জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটি নিয়েও আশাবাদ প্রকাশ করেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব। আমানউল্লাহ আমান এবং শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাসের নেতৃত্বে নতুন কমিটি শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে আশা তাঁর। অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান-সহ দলের একাধিক নেতা উপস্থিত ছিলেন।