    জোজিলা পাসে ভয়াবহ তুষার ধস, মৃত অন্তত ৬! শ্রীনগর-লেহ হাইওয়ে স্তব্ধ

    ভয়াবহ তুষারধসের জেরে বিপর্যস্ত জোজিলা পাস।

    Published on: Mar 27, 2026 9:57 PM IST
    By Sritama Mitra
    লাদাখের জোজি লা-র কাছে তুষারধসে বেশ কয়েকটি যানবাহন চাপা পড়ায় অন্তত ৬ জন নিহত ও পাঁচজন আহত হয়েছেন। পরে মৃতের সংখ্যা বেড়েছে বলে খবর। এই তুষারধসের কারণে কৌশলগত শ্রীনগর-লেহ মহাসড়কটি বন্ধ হয়ে গেছে। কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত পাঁচটি মৃতদেহ উদ্ধার করেছে বলে জানা গিয়েছে।

    জোজিলা পাসে ভয়াবহ তুষার ধস, মৃত অন্তত ৬! শ্রীনগর-লেহ হাইওয়ে স্তব্ধ (ANI Video Grab)
    ভয়াবহ তুষারধসের জেরে বিপর্যস্ত জোজিলা পাস এলাকা। অন্তত ১৫টি যানবাহন আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে বরফের নিচে চাপা পড়ার পর লাদাখ প্রশাসন পুলিশ, সেনাবাহিনী, বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন, এসডিআরএফ এবং জেলা প্রশাসনকে নিয়ে একটি বড় ধরনের উদ্ধার অভিযান শুরু করেছে। এদিকে, লাদাখের লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভিকে সাক্সেনা বলেছেন, তিনি তুষারধসের খবর শুনেছেন এবং কর্তৃপক্ষকে ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযান চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন, বলে জানিয়েছেন। জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ শুক্রবার জোজিলা পাসে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক তুষারধসের ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন। একটি পোস্টে তিনি ‘শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা’ জানিয়েছেন এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন।

    শুক্রবার শ্রীনগর-লেহ জাতীয় হাইওয়েতে তুষার ধসের কারণে বেশ কয়েকটি যানবাহন আটকা পড়ে। কর্মকর্তাদের মতে, শুক্রবার বিকেলে জিরো পয়েন্ট এবং মিনিমার্গের মধ্যবর্তী অংশে একাধিক তুষার ধস আঘাত হানে।

    প্রসঙ্গত, শ্রীনগর-লেহ মহাসড়ক, যা এনএইচ-১ নামে পরিচিত, একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৪৩৪ কিলোমিটার দীর্ঘ পথ যা শ্রীনগর এবং লেহ-এর মধ্যে প্রধান সংযোগ স্থাপন করে। ১১,৫৭৫ ফুট উচ্চতায় জোজিলা পাস (গিরিপথের) মধ্য দিয়ে যাওয়া এই রাস্তাটি তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং উচ্চতার প্রতিকূলতার জন্য বিখ্যাত। ভারী তুষারপাত এবং বিপজ্জনক ভূখণ্ডের কারণে শীতকালে মহাসড়কের এই অংশটি প্রায়শই বন্ধ থাকে।

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

