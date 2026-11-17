Awami League Latest Update: গোপালগঞ্জে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা গ্রেপ্তার, হাসিনার ভয়ে ধরপাকড়ের রাজনীতি তারেকের?
গোপালগঞ্জে যৌথবাহিনীর বিশেষ অভিযানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ এবং তার সহযোগী সংগঠনের চার নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযানে সাতটি মোবাইল ফোনও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সোমবার গভীর রাত থেকে মঙ্গলবার ভোর পর্যন্ত চলে এই অভিযান।
বাংলাদেশে তারেক রহমানের সরকারের আমলেও রাজনৈতিক ধরপাকড়ের অভিযোগ ঘিরে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। গোপালগঞ্জে যৌথবাহিনীর বিশেষ অভিযানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ এবং তার সহযোগী সংগঠনের চার নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযানে সাতটি মোবাইল ফোনও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সোমবার গভীর রাত থেকে মঙ্গলবার ভোর পর্যন্ত চলে এই অভিযান।
প্রশ্ন উঠছে, রাজনৈতিক পালাবদলের পরেও কি বাংলাদেশের মাটিতে বিরোধী রাজনৈতিক মতের জায়গা ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে? আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার পরেও দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান কি রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে?
প্রশাসনের তরফে অবশ্য অভিযানের নির্দিষ্ট কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সামনে আসা প্রয়োজন। কারণ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নামে কোনও রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হলে তার স্বচ্ছতা এবং আইনি ভিত্তি স্পষ্ট হওয়া জরুরি। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো রাজনৈতিক ভাবে বিভক্ত দেশে এই ধরনের অভিযান নিয়ে বিতর্ক তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক নয়।
গোপালগঞ্জ ঐতিহাসিক ভাবেই আওয়ামী লীগের শক্ত ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত। ফলে সেখানে যৌথবাহিনীর অভিযান এবং চার নেতা-কর্মীর গ্রেপ্তার রাজনৈতিক ভাবে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। আওয়ামী লীগপন্থীদের একাংশের প্রশ্ন, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করেই কি নিজেদের ক্ষমতা আরও মজবুত করতে চাইছে নতুন সরকার?
ভারতের কাছেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা গুরুত্বপূর্ণ। দুই প্রতিবেশী দেশের সম্পর্কের ভিত্তি শুধু সরকারে থাকা কোনও একটি রাজনৈতিক দল নয়। বাণিজ্য, নিরাপত্তা, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা এবং আঞ্চলিক যোগাযোগের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এর সঙ্গে জড়িয়ে। তাই বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংঘাতের প্রভাব দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কেও পড়তে পারে।
বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিয়ে ভারতের উদ্বেগের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের প্রতিটি রাজনৈতিক পদক্ষেপের দিকে নজর রয়েছে। ভারত বরাবরই বাংলাদেশের সঙ্গে স্থিতিশীল ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার পক্ষে সওয়াল করেছে।
এখন দেখার, তারেক রহমানের সরকার রাজনৈতিক বিরোধিতার মোকাবিলায় গণতান্ত্রিক পরিসর বজায় রাখে, নাকি ধরপাকড়ের অভিযোগেই নতুন করে বিতর্কের মুখে পড়ে। গোপালগঞ্জের অভিযান সেই প্রশ্নই আরও এক বার সামনে এনে দিল।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More