Ayodhya Deepotsav: ৩০ লক্ষ প্রদীপে আলোকিত সরযূর তীর, দশম দীপোৎসবে ভক্তি ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধন রামনগরীতে
Ayodhya Deepotsav: গোটা শহরকে ঐতিহ্যবাহী প্রদীপের পাশাপাশি আধুনিক আলো দিয়েও সাজানো হয়েছে। বিশেষ করে সরযূ নদীর তীরের রাম কি পৈড়ি ঘাটে তৈরি হয়েছে চোখধাঁধানো আলোর দৃশ্য। হাজার হাজার প্রদীপের আলোয় ঘাটের পরিবেশ হয়ে উঠেছে আরও মনোরম।
Ayodhya Deepotsav: দীপাবলিতে আগের রাতে, লক্ষ লক্ষ প্রদীপের আলোয় আলোকিত অযোধ্যা। শনিবার দীপোৎসব (Deepotsav)-এর দশ বছর উপলক্ষে আলোর উৎসবে মাতল রামনগরী। একদিকে চোখধাঁধানো লেজার ও লাইট-অ্যান্ড-সাউন্ড শো, অন্যদিকে রামায়ণের নানা পর্বের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা- সব মিলিয়ে আধ্যাত্মিকতা ও ঐতিহ্যের এক অপূর্ব মিলনমেলার সাক্ষী থাকল শ্রী রামচন্দ্রের জন্মভূমি। সরযূ নদীর তীরে ৫৬টি ঘাটে ৩০ লক্ষেরও বেশি মাটির প্রদীপ জ্বালানো হয়। প্রদীপের আলোয় সেজে উঠেছে ঘাটগুলি। ভক্তি ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে এক অপূর্ব দৃশ্য ধরা পড়েছে অযোধ্যা ধামে। আর এই উৎসব দেখতে ঘাটগুলিতে ভিড় জমিয়েছিলেন হাজার হাজার মানুষ।
দীপোৎসব উপলক্ষে কয়েক দিন ধরেই চলছিল প্রস্তুতি। শনিবারের মূল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেশের উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন, উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল এবং মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বহু সাধু-সন্ত এবং বিশিষ্ট অতিথি। প্রভু রাম ও মাতা জানকীর পুজো ও আরতির মাধ্যমে শুরু হয় আনুষ্ঠানিক উদ্যাপন। গোটা শহরকে ঐতিহ্যবাহী প্রদীপের পাশাপাশি আধুনিক আলো দিয়েও সাজানো হয়েছে। বিশেষ করে সরযূ নদীর তীরের রাম কি পৈড়ি ঘাটে তৈরি হয়েছে চোখধাঁধানো আলোর দৃশ্য। হাজার হাজার প্রদীপের আলোয় ঘাটের পরিবেশ হয়ে উঠেছে আরও মনোরম। উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ছিল চোখধাঁধানো লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো। আলোর রোশনাইয়ে আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক অনন্য ছবি ধরা পড়ে অযোধ্যায়।
সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন রামমন্দির ও অযোধ্যার বর্তমান রূপান্তরের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, 'বহু বছর পর একজন সন্ত উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। অন্যদিকে সাধারণ পরিবারের পটভূমি থেকে উঠে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিগত ১২ বছর ধরে দেশকে সফলভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। অযোধ্যা কেবল একটি স্মার্ট সিটি বা সোলার সিটি নয়, এটি ভারতের আধ্যাত্মিক রাজধানী। রামমন্দির আজ গোটা হিন্দু সমাজের আত্মমর্যাদার প্রতীক হয়ে উঠেছে।' অন্যদিকে, রামকথা পার্কে বিশাল জমায়েতে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। রাম ও জানকীর পুজো এবং আরতি করার পর তিনি অযোধ্যার বদলে যাওয়ার কথা তুলে ধরেন। রাম জন্মভূমি আন্দোলনের দীর্ঘ লড়াই এবং করসেবক ও সাধু-সন্তদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেন তিনি। বিরোধীদের একহাত নিয়ে তিনি বলেন, 'একটা সময় বলা হত অযোধ্যায় কোনও দিন বিমানবন্দর তৈরি হতে পারে না। আজ সেখানে মহর্ষি বাল্মীকি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর গড়ে উঠেছে। যাঁরা একসময় রামভক্তদের অপমান করেছিলেন, তাঁদের উপর গুলি চালিয়েছিলেন এবং সাধু-সন্তদের ওপর লাঠিচার্জ করিয়েছিলেন, তাঁরা যদি কোনও দিন অযোধ্যায় পা রাখেন, তবে আগে ক্ষমা চাইতে হবে। রামভক্ত ও সাধুদের কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা ও প্রায়শ্চিত্ত করেই তবে তাঁদের এখানে আসা উচিত।'
তবে এতগুলি প্রদীপ সাজানোর কাজ কিন্তু মোটেই সহজ নয়। এই বিশাল আয়োজনের দায়িত্ব সামলাতে এগিয়ে এসেছেন ৩৫ হাজারেরও বেশি স্বেচ্ছাসেবক। সকাল থেকেই শুরু হয় প্রদীপে তেল ভরা এবং সলতে বসানোর কাজ। ঘাটের বিভিন্ন অংশে সারি সারি করে সাজানো হয় মাটির প্রদীপ। সন্ধ্যায় সেগুলি একসঙ্গে জ্বলে উঠতেই তৈরি হয় এক অপূর্ব দৃশ্য। দূর থেকে দেখলে মনে হবে, গোটা সরযূর তীর যেন আলোয় মোড়া। শুধু সরযূর ঘাট নয়, রামমন্দিরেও রয়েছে বিশেষ আয়োজন। মন্দির চত্বরে জ্বালানো হয়েছে এক লক্ষ মাটির প্রদীপ। ফলে মন্দিরের চারপাশও আলোর সাজে সেজে উঠেছে। ঐতিহ্যবাহী প্রদীপের পাশাপাশি আধুনিক আলোকসজ্জাও এই উৎসবকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এই বিশাল উৎসবকে ঘিরে নিরাপত্তার ব্যবস্থাও ছিল বেশ কড়া। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু ভক্ত ও পর্যটক অযোধ্যায় উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন ২,৫০০-রও বেশি পুলিশকর্মী এবং বিশেষ নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যরা।
সব মিলিয়ে, এ বারের দশম দাপোৎসব শুধু প্রদীপ জ্বালানোর উৎসবেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। সরযূর তীরে ৩০ লক্ষ প্রদীপের আলো, রামমন্দিরে এক লক্ষ প্রদীপ এবং হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে নতুন করে সেজে উঠেছে অযোধ্যা। আলোর এই উৎসবের ছবি এখন যেন গোটা দেশের নজর কেড়েছে।