Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    বালোচিস্তানের দুর্গম এলাকায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ, নিহত অন্তত ৩২

    প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, খনির ভেতরে জমে থাকা মিথেন গ্যাসের বিস্ফোরণ থেকেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। জ্যেষ্ঠ খনি আধিকারিক আব্দুল গনি বালোচ জানান, পাশাপাশি অবস্থিত দুটি কয়লাখনি এই বিস্ফোরণে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিস্ফোরণের তীব্রতায় খনির একাধিক অংশ ধসে পড়ে, ফলে শ্রমিকরা ভেতরেই আটকে পড়েন।

    Published on: Jul 31, 2026, 08:40:58 IST
    By Abhijit Chowdhury
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    পাকিস্তানের বালোচিস্তান প্রদেশে একটি কয়লাখনিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণে অন্তত ৩২ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার কোয়েটার কাছের দুর্গম সুরাঙ্গে এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্ফোরণের পর এখনও কয়েকজন শ্রমিক খনির ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাঁদের উদ্ধারে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় অভিযান চালাচ্ছে উদ্ধারকারী দল।

    বৃহস্পতিবার বালোচিস্তানের কোয়েটার কাছের দুর্গম সুরাঙ্গে এলাকায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয় (প্রতীকী ছবি)
    বৃহস্পতিবার বালোচিস্তানের কোয়েটার কাছের দুর্গম সুরাঙ্গে এলাকায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয় (প্রতীকী ছবি)

    বালোচিস্তানের খনি ও খনিজ উন্নয়নমন্ত্রী শোয়েব নওশেরওয়ানি সংবাদমাধ্যমকে জানান, বিস্ফোরণের সময় খনির ক্ষতিগ্রস্ত ও ধসে পড়া অংশে মোট ৩৬ জন শ্রমিক কাজ করছিলেন। বৃহস্পতিবার গভীর রাত পর্যন্ত ৩২ জনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। বাকি শ্রমিকদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

    প্রদেশের প্রধান খনি পরিদর্শক মোহাম্মদ আতিফ জানান, উদ্ধারকারী দল প্রায় ৪,০০০ ফুট গভীরে নেমে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। তিনি বলেন, এখনও কয়েকজন শ্রমিককে জীবিত উদ্ধারের আশা পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়া হয়নি। তবে খনির ভেতরের পরিস্থিতি অত্যন্ত বিপজ্জনক হওয়ায় সেই সম্ভাবনা খুবই কম।

    প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, খনির ভেতরে জমে থাকা মিথেন গ্যাসের বিস্ফোরণ থেকেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। জ্যেষ্ঠ খনি আধিকারিক আব্দুল গনি বালোচ জানান, পাশাপাশি অবস্থিত দুটি কয়লাখনি এই বিস্ফোরণে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিস্ফোরণের তীব্রতায় খনির একাধিক অংশ ধসে পড়ে, ফলে শ্রমিকরা ভেতরেই আটকে পড়েন।

    ঘটনার পরপরই উদ্ধারকারী দল, স্থানীয় প্রশাসন এবং জরুরি পরিষেবার কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করেন। ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে আটকে পড়া শ্রমিকদের বের করে আনার চেষ্টা চলছে। তবে দুর্গম এলাকা এবং খনির গভীরতার কারণে উদ্ধারকাজে একাধিক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হচ্ছে।

    এই দুর্ঘটনা আবারও পাকিস্তানের খনি শিল্পে নিরাপত্তা ব্যবস্থার ঘাটতিকে সামনে এনে দিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, মিথেন গ্যাস নিয়ন্ত্রণ ও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত না হওয়ায় এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা বারবার ঘটছে। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্তারা। দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্তের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/বালোচিস্তানের দুর্গম এলাকায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ, নিহত অন্তত ৩২
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes