প্রতারণার শিকার হলে কী করবেন: প্রথমেই যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া সবচেয়ে জরুরি
সাইবার প্রতারণায় টাকা হারিয়েছেন? পরের কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, কোথায় অভিযোগ জানাবেন এবং সময় থাকতে কোন কোন প্রমাণ সংরক্ষণ করবেন, তা এখানে আলোচনা করা হয়েছে।
টাকা পাঠানো হয়ে গেছে, ফোন করা লোকটি গায়েব হয়ে গেছে, আর তখনই বুঝতে পারলেন আসলে কী ঘটেছে। এরপর আপনি কী করবেন, সেটাই ঠিক করতে পারে আপনার টাকা এখনও আটকে দেওয়া সম্ভব কিনা।
সাধারণত ঠিক এমন এক মুহূর্ত আসে, যখন পুরো ঘটনাটা হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে যায়। দেখা যায়, যে বিনিয়োগ করার প্ল্যাটফর্মে টাকা রেখেছিলেন, সেখান থেকে আর টাকা তোলা যাচ্ছে না। নিজেকে পুলিশ অফিসার বলে দাবি করা লোকটা হঠাৎ ফোন কেটে দিয়েছে। আপনার কাছে এমন একটা লেনদেনের মেসেজ এল, যা আপনি কখনো করতেই চাননি। কিংবা হয়তো বুঝতে পারলেন, যাকে এতদিন ভরসা করে "ব্যাঙ্কের কর্মী" ভেবেছিলেন, তিনি আসলে ব্যাঙ্কের কেউই ছিলেন না!
আতঙ্কিত হয়ে পড়া স্বাভাবিক, লজ্জা লাগাটাও স্বাভাবিক। কিন্তু এই অনুভূতিগুলোকে পরের গুরুত্বপূর্ণ সময়কে নষ্ট করতে দেওয়া উচিত নয়।
সাইবার প্রতারণার শিকার যে কেউ হতে পারেন—এমনকি যারা টাকা-পয়সা আর প্রযুক্তি ব্যবহারের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক, তারাও। একবার এমন ঘটনা ঘটে গেলে, প্রতারক কীভাবে আপনাকে এত সহজে বিশ্বাস করাতে পারল, সেটা ভাবার সময় নয়। তখন সবচেয়ে জরুরি হলো ক্ষতি যতটা সম্ভব সামলে নেওয়া, লেনদেন ব্যাপারটি দ্রুত রিপোর্ট করা এবং আপনার আরও কোনও তথ্য, অ্যাকাউন্ট বা টাকা ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে কি না, সেগুলো সুরক্ষিত করা।
এই পদক্ষেপগুলো কোন ক্রমে নেওয়া হচ্ছে, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে, কত দ্রুত নেওয়া হচ্ছে, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ।
হিন্দুস্তান টাইমসের উপস্থাপনায় এবং আইডেন্টের বাস্তবায়নে বন্ধন ব্যাঙ্কের সিএসআর উদ্যোগ সাইবার কপ ঠিক এই পর্যায় থেকেই শুরু হয়—যখন প্রতারণা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার জন্য এখনও হয়তো কিছুটা সময় হাতে আছে।
প্রথমে, টাকার আর কোনও লেনদেন অবিলম্বে বন্ধ করুন
সঙ্গে সঙ্গে আপনার ব্যাঙ্ক, কার্ড প্রদানকারী সংস্থা বা যে পেমেন্ট সার্ভিস ব্যবহার করেছেন, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। যোগাযোগের জন্য তাদের অফিশিয়াল হেল্পলাইন, মোবাইল অ্যাপ, ওয়েবসাইট বা নিকটস্থ শাখা ব্যবহার করুন। প্রতারক যে নম্বর দিয়েছে, সেটিতে ফোন করবেন না। আবার অনলাইনে পাওয়া কোনও যাচাই না-করা নম্বরেও ফোন করবেন না।
কী ঘটেছে, তা পরিষ্কারভাবে জানান এবং প্রয়োজন অনুযায়ী আপনার কার্ড, UPI পরিষেবা, নেট ব্যাঙ্কিং বা অ্যাকাউন্ট থেকে লেনদেন সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিতে বলুন। যদি আপনার লগইন তথ্য, PIN, পাসওয়ার্ড, OTP বা কার্ডের তথ্য কারও কাছে ফাঁস হয়ে থাকে, সেটাও স্পষ্ট করে জানান। ব্যাঙ্ককে বুঝতে হবে, এটি শুধু একটি বিতর্কিত লেনদেন নিয়ে আপনার অভিযোগ, নাকি আপনার অ্যাকাউন্টে এখনও অন্য কেউ ঢুকতে পারছে।
জিজ্ঞেস করুন, যে অ্যাকাউন্টে টাকা গিয়েছে বা সংশ্লিষ্ট লেনদেনটি ‘ফ্ল্যাগ’ করা, ফেরত আনার চেষ্টা করা বা সাময়িকভাবে ফ্রিজ করা সম্ভব কি না। একবার কোনও টাকা চলে গেলে সেটা শুধু অনুরোধ করলেই ফেরত আনা যায় না। তবে দ্রুত জানানো হলে ব্যাঙ্ক এবং পেমেন্ট প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি টাকা অন্য কোথাও সরিয়ে নেওয়ার আগেই ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ পেতে পারে।
সবসময় অভিযোগ বা সার্ভিস-রিকোয়েস্টের নম্বরটি লিখে রাখবেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া গ্রাহকদের পরামর্শ দেয়, প্রতারণার শিকার হলে অবিলম্বে ব্যাঙ্ককে জানাতে এবং তার একটি রসিদ বা স্বীকৃতিপত্র সংগ্রহ করে রাখতে। এর কারণটাও পরিষ্কার—অনুমোদনহীন ইলেকট্রনিক কোনো লেনদেনের কথা যত দেরিতে জানানো হবে, গ্রাহক বা ব্যাঙ্কের টাকা চিরতরে হারানোর ঝুঁকি ততই বেড়ে যায়। এই ধরনের ঘটনা যেকোনো সময় জানানোর জন্য ব্যাঙ্কগুলোকে সবসময় ২৪ ঘণ্টাই খোলা একাধিক মাধ্যম বা চ্যানেল চালু রাখতে হয়।
অপেক্ষা না করে ১৯৩০-এ ফোন করুন
এরপরের কাজ হল ১৯৩০ নম্বরে ফোন করুন। এটি ভারতে আর্থিক সাইবার প্রতারণার জন্য জাতীয় সাইবার ক্রাইম হেল্পলাইন। দেশের সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই পরিষেবা চালু রয়েছে এবং দ্রুত অভিযোগ জানানোর জন্যই এটি তৈরি করা হয়েছে।
এই হেল্পলাইন নম্বরটি ‘সিটিজেন ফিন্যান্সিয়াল সাইবার ফ্রড রিপোর্টিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’ (CFCFRMS)-এর সঙ্গে যুক্ত। এর মাধ্যমে পুলিশ-প্রশাসন, ব্যাঙ্ক, পেমেন্ট মাধ্যম, ওয়ালেট এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একই প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা হয়েছে। আপনি যদি দ্রুত অভিযোগ জানাতে পারেন, তবে এই সিস্টেমের সাহায্যে টাকাটা ঠিক কোন পথে যাচ্ছে তা ট্র্যাক করা সম্ভব হয় এবং যে যে ব্যাঙ্কের ওপর দিয়ে টাকাটা পার হচ্ছে, তাদের সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করে দেওয়া যায়।
এই সিস্টেম যে পরিমাণে কাজ করছে, তা দেখেই বোঝা যায় কেন ফোনটা পিছিয়ে দেওয়া উচিত নয়। সংসদে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ৩০ জুন পর্যন্ত CFCFRMS ৩২.৮০ লাখেরও বেশি অভিযোগে ১১,১৫৮ কোটি টাকার বেশি টাকা চলে যাওয়া আটকে দিয়েছে। ২০২১ সাল থেকে ২০২৫ পর্যন্ত জাতীয় রিপোর্টিং সিস্টেমে ৬৫.৮৯ লাখের বেশি আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ এসেছে, যার পরিমাণ ৫৫,০৫০ কোটি টাকারও বেশি। এর মধ্যে ৮,১৮৯ কোটি টাকার বেশি টাকা লিয়েন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে—মানে টাকাটা আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে আটকে বা ফ্ল্যাগ করা হয়েছে।
অবশ্যই এই পরিসংখ্যানের মানে এই নয় যে, অভিযোগে উল্লেখ করা প্রতিটি টাকা নিজে থেকেই ফেরত চলে আসে। কোনও টাকা আটকে রাখা হলেও, তা ফেরত পেতে তদন্ত এবং আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হতে পারে। তবে এই তথ্যগুলো একটা জিনিস খুব স্পষ্ট করে দেয় যে, দ্রুত অভিযোগ জানালে পুরো সিস্টেমটার হাতে অন্তত একটা ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ থাকে।
অনলাইনে অভিযোগটা সম্পূর্ণ করুন
১৯৩০-এ ফোন করা মানে তো কেবল রিপোর্টিং প্রক্রিয়াটা শুরু করা, এরপর অফিসিয়াল ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম রিপোর্টিং পোর্টাল www.cybercrime.gov.in -এ গিয়েও অভিযোগটি অনলাইনে সম্পূর্ণ করে ফেলতে হবে।
অভিযোগ করার সময় নিচের তথ্যগুলো হাতের কাছে রাখুন:
১) ঘটনাটি কোন তারিখে এবং আনুমানিক কখন ঘটেছে
২) যে ব্যাঙ্ক, ওয়ালেট বা মার্চেন্টের সঙ্গে লেনদেন হয়েছে, তার নাম
৩) কত টাকা লেনদেন হয়েছে
৪) লেনদেনের আইডি বা UTR নম্বর
৫) প্রতারণাকারীর ফোন নম্বর, ইমেইল ঠিকানা, UPI ID, ব্যাঙ্ক তথ্য, ওয়েবসাইট বা সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল
৬) পুরো ঘটনাটি কী ঘটেছিল, তার একটা স্পষ্ট বিবরণ
৭) যে কোনও গ্রহণযোগ্য পরিচয়পত্রের একটি সফট কপি
৮) আপনার হাতে থাকা অন্য যে কোনও প্রমাণ বা ডকুমেন্টস
এই তথ্যগুলো হলো আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ জানানোর জন্য পোর্টালে দেওয়া সরকারি চেকলিস্টের অংশ। অভিযোগের সঙ্গে প্রয়োজনীয় প্রমাণের ফাইলগুলোও আপলোড করে দেওয়া যায়।
অভিযোগ জমা দেওয়ার পর অভিযোগের স্বীকৃতি নম্বরটি অবশ্যই লিখে রাখুন। এই নম্বর ব্যবহার করে পোর্টালে অভিযোগের বর্তমান অবস্থা যাচাই করতে পারবেন। আর যদি সেখান থেকে কোনো সদুত্তর বা সঠিক সাহায্য না পান, পোর্টালে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নোডাল অফিসার এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করার তথ্যও দেওয়া আছে।
লজ্জা লাগলেও সমস্ত প্রমাণ বা সূত্রগুলো গুছিয়ে রাখুন
প্রতারণার শিকার হওয়ার পর মনে হতে পারে চ্যাট ডিলিট করে দিই, ভুয়ো গ্রুপগুলো থেকে বেরিয়ে যাই বা কলের হিস্ট্রি মুছে ফেলি—এই তাগিদটা একদম স্বাভাবিক। কিন্তু প্রতারণার জন্য লজ্জা পেয়ে যেন প্রমাণ নষ্ট না হয়ে যায়। হিন্দুস্তান টাইমসের উপস্থাপনায় এবং আইডেন্টের বাস্তবায়নে বন্ধন ব্যাঙ্কের সিএসআর উদ্যোগ সাইবার কপের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা হল: প্রতারিত হওয়া মানে কী ঘটেছে, তা লুকিয়ে ফেলা নয়। প্রমাণ নিরাপদে সংরক্ষণ না করা পর্যন্ত কিছুই মুছবেন না।
কথোপকথন, প্রোফাইল, বিজ্ঞাপন, পেমেন্টের অনুরোধ, ট্রানজ্যাকশনের কনফার্মেশন এবং ভুলের মেসেজগুলোর স্ক্রিনশট তুলে রাখুন। ইমেলগুলো তার আসল বিবরণসহ রেখে দিন, সেই সঙ্গে কল রেকর্ড, ওয়েবসাইট বা URL, অ্যাকাউন্ট নম্বর, QR কোড এবং প্রতারক যে সমস্ত ডকুমেন্ট পাঠিয়েছে—সবকিছু সুরক্ষিত রাখুন। ঘটনাগুলো মাথায় তাজা থাকতেই একটা কাগজে লিখে ফেলুন কখন কী ঘটেছিল, প্রতারক কী বলেছিল, আপনি কী কী তথ্য শেয়ার করেছিলেন এবং ঠিক কখন কোন পেমেন্টটি করেছিলেন।
স্ক্রিনশট এডিট করবেন না বা তারিখ, ইউজারনেম আর ফোন নম্বর কেটে ফেলবেন না। আপনার কাছে হয়তো যে ছোটখাটো বিষয়গুলো খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ মনে নাও হতে পারে, তদন্তকারী অফিসারদের কাছে সেগুলোই হয়তো অন্য কোনো মামলার সঙ্গে এই অভিযোগের যোগসূত্র খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। ২০২১ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে ১.৯৫ লাখের বেশি এফআইআর নথিভুক্ত হয়েছে। সাইবার অপরাধের অভিযোগগুলোর তদন্ত করা, সেগুলোকে এফআইআরে রূপান্তর করা এবং পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ওপরই বর্তায়।
ঘটনার ধরণ ও গুরুত্ব বুঝে, ভিকটিমকে হয়তো অভিযোগের স্বীকৃতি নম্বর এবং সমস্ত প্রমাণপত্র নিয়ে স্থানীয় থানা বা সাইবার ক্রাইম পুলিশ স্টেশনেও যেতে হতে পারে।
লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত অ্যাকাউন্টগুলো সুরক্ষিত করুন
টাকা চুরি হওয়াই হয়তো এই প্রতারণার শেষ ধাপ নয়। আপনি যদি প্রতারকদের কোনো পাসওয়ার্ড বা গোপনীয় তথ্য দিয়ে থাকেন, কোনো অজানা অ্যাপ ইনস্টল করে থাকেন কিংবা আপনার ফোনে দূর থেকে কেউ অ্যাক্সেস পাওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকে, তবে কিন্তু প্রতারকরা চাইলে আপনার অ্যাকাউন্টে আবার ফিরে আসতে পারে।
সম্ভব হলে অন্য একটি নিরাপদ ও বিশ্বস্ত ডিভাইস থেকে সবার আগে আপনার প্রধান ইমেল অ্যাকাউন্টটির পাসওয়ার্ড বদলে ফেলুন। কারণ ইমেল অ্যাকাউন্টটি হাতছাড়া হলেই অন্য সব পরিষেবার পাসওয়ার্ড রিসেট করে ফেলা সহজ হয়ে যায়। এরপর একে একে ব্যাঙ্কিং, পেমেন্ট, সোশ্যাল মিডিয়া এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকাউন্টগুলোর পাসওয়ার্ড আপডেট করে নিন। প্রতিটি পাসওয়ার্ড শক্তিশালী ও আলাদা হওয়া দরকার এবং যেখানেই সুযোগ থাকবে, মালটি-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন ব্যবস্থাটি অন করে রাখবেন।
অ্যাকাউন্টে বর্তমানে কোন কোন ডিভাইস লগইন করা আছে তা খতিয়ে দেখুন এবং অচেনা বা অজানা কোনো ডিভাইস থাকলে তা রিমুভ করে দিন। যদি কোনো সন্দেহজনক অ্যাপ ইনস্টল হয়ে গিয়ে থাকে, তবে সেই ডিভাইসটি ইন্টারনেট বা ওয়াইফাই থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিন এবং সেটিতে ফের কোনো আর্থিক লেনদেন করার আগে কোনো বিশ্বস্ত বা অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ানের সাহায্য নিন। আপনার মোবাইল কানেকশন যদি হঠাৎ করে কাজ করা বন্ধ করে দেয় কিংবা সিম কার্ডের অপব্যবহার হয়েছে বলে সন্দেহ হয়, তবে অবিলম্বে আপনার টেলিকম অপারেটরের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ভবিষ্যতে অ্যাকাউন্ট আবারও হ্যাকিং বা বিপদের মুখে পড়ার ঝুঁকি কমাতে CERT-In সবসময় আলাদা ও শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার করার, টু-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন চালু রাখার এবং অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার সেটিংস নিয়মিত চেক করার পরামর্শ দেয়।
বিষয়টি এখানেই শেষ বলে ধরে না নিয়ে অভিযোগের খোঁজখবর রাখুন
প্রাপ্ত সমস্ত রসিদ বা অ্যাকনলেজমেন্ট, ইমেল এবং রেফারেন্স নম্বরগুলো এক জায়গায় যত্ন করে গুছিয়ে রাখুন। ব্যাঙ্কের সঙ্গে লিখিতভাবে যোগাযোগ রাখুন এবং আপনার সাইবার ক্রাইম অভিযোগটির বর্তমান অবস্থা যাচাই করতে থাকুন।
ব্যাঙ্ক বা আরবিআই (RBI)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে করা কোনো অভিযোগ যদি বাতিল হয়ে যায় বা তার কোনো সমাধান না পাওয়া যায়, তবে প্রথমে সেই নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (সাধারণত ৩০ দিন) যদি কোনো জবাব না পাওয়া যায় বা উত্তর সন্তোষজনক না হয়, তবে ‘কমপ্লেইন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’-এর মাধ্যমে বিষয়টি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ওমবাডসম্যানের কাছে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।
এই সময়টা অত্যন্ত সতর্ক থাকুন। অনেক সময় প্রতারকরা নিজেদের রিকভারি এজেন্ট, পুলিশ অফিসার বা সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে পরিচয় দিয়ে আপনার কাছে ফিরে আসে এবং টাকা ফেরত পাইয়ে দেওয়ার নাম করে ফি বা টাকা দাবি করে। কেউ টাকা ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেই তার কথায় ভুলেও আর কোনো পেমেন্ট করবেন না।
লজ্জা প্রতারকেরই সুবিধা করে দেয়, আপনার নয়
বোকার মতো ভুল করেছি ভেবে বা লোকে কী বলবে সেই ভয়ে অনেকে ঘটনাটি দ্রুত জানাতে চান না, আর এই নীরবতাই অপরাধীদের আরও বেশি সময় পাইয়ে দেয়। দ্রুত অভিযোগ জানালে কেবল আপনার বেঁচে থাকা টাকাপয়সাই সুরক্ষিত হয় না, বরং একই ফোন নম্বর, অ্যাকাউন্ট বা ওয়েবসাইট ব্যবহার করে অন্য যারা প্রতারণার শিকার হতে পারত, তাদেরকেও বাঁচানো সম্ভব হয়।
হিন্দুস্তান টাইমসের উপস্থাপনায় এবং আইডেন্টের বাস্তবায়নে বন্ধন ব্যাঙ্কের সিএসআর উদ্যোগ সাইবার কপ সবসময় ভীতি দূর করে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে কাজ করে চলেছে। বিশেষ করে প্রতারণার শিকার হওয়ার পর যখন দোষারোপ না করে সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট নির্দেশনার প্রয়োজন হয়, তখন এই উদ্যোগটি দারুণভাবে কাজে আসে।
পুরো করণীয় বিষয়টিকে মাত্র চারটে শব্দে মনে রাখতে পারেন: ব্লক করুন, রিপোর্ট করুন, সংরক্ষণ করুন এবং সুরক্ষিত করুন। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, ১৯৩০ নম্বরে ফোন করুন, cybercrime.gov.in-এ অভিযোগ জানান, প্রতিটি প্রমাণ সযত্নে সংরক্ষণ করুন এবং যেসব অ্যাকাউন্ট বা ডিভাইস এখনও ঝুঁকির মধ্যে থাকতে পারে সেগুলোকে সুরক্ষিত করুন।
প্রতারণা হয়তো ঘটে গেছে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে ক্ষতির মাত্রাটা আরও বাড়তে দিতে হবে।