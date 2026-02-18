Bangla Pokkho Demand: 'ICSE, CBSE-সহ রাজ্যের সব স্কুলে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা ভাষা বাধ্যতামূলক হোক'
পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে সব বোর্ডের সব মাধ্যমের স্কুলে একটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে বাংলাকে বাধ্যতামূলক করার দাবিতে শিক্ষা দফতরে ডেপুটেশন দিল বাংলা পক্ষ। দ্রুত বাংলা বাধ্যতামূলকের দাবিতেই আজ ডেপুটেশন দিয়েছে ওই সংগঠনের চার সদস্যের প্রতিনিধি দল।
যে প্রতিনিধি দলে ছিলেন বাংলা পক্ষের সাংগঠনিক সম্পাদক কৌশিক মাইতি, প্রীতি মিত্র, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুদীপ্ত দাস। স্কুল শিক্ষা দফতরের অধিকর্তার হাতে ডেপুটেশন তুলে দেন।
'বাংলা পড়ানো বাধ্যতামূলক করতেই হবে'
সেই ডেপুটেশনের প্রসঙ্গে বাংলা পক্ষের সাংগঠনিক সম্পাদক বলেন, ‘২১ ফেব্রুয়ারির প্রাক্কালে ভাষা অধিকার সপ্তাহ পালন করছে বাংলা পক্ষ। গতকাল PSC ভবনের পর আজ বিকাশ ভবনে ডেপুটেশন দিলাম। আমরা চাই. এই বাংলায় রাজ্যের মূলভাষা অর্থাৎ বাংলা বাধ্যতামূলক ভাবে শিখতেই হবে প্রতিটি স্কুলে। রাজ্য বোর্ড, ICSE, CBSE - যে বোর্ডই হোক না কেন, সরকারি হোক বা বেসরকারি হোক অথবা যে কোনও মাধ্যমই হোক- বাংলা পড়ানো বাধ্যতামূলক করতেই হবে।’
পড়ুয়াদের বাংলা ভাষার অধিকার নিয়ে জানাতে হবে, দাবি বাংলা পক্ষের
সেইসঙ্গে তিনি আরও দাবি করেন, বিভিন্ন ভাষা আন্দোলনের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে পাঠ্যক্রমে। ১৯৬১ সালের অসমের বরাক, ১৯৫৬ সালের মানভূম ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। তাঁর কথায়, 'সংবিধানে বাংলা ভাষার মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের অবগত করতে হবে।’
একইসুরে বাংলা পক্ষের সদস্য প্রীতি মিত্র বলেন, ‘আজ ভারতের বিভিন্ন বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাঙালিকে বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। স্কুলস্তর থেকে বাংলা ভাষা শিক্ষা, চাকরি পরীক্ষায় বাংলা বাধ্যতামূলক করা সেই কারণেই জরুরি।’
