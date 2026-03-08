BGB Searching Indian Trucks in Border: তেলের সংকটে মাথা খারাপ বাংলাদেশের! ভারতীয় ট্রাকের ট্যাঙ্কে জ্বালানি মাপছে বিজিবি

BGB Searching Indian Trucks in Border: তেলের সংকটে মাথা খারাপ বাংলাদেশের! ভারতীয় ট্রাকের ট্যাঙ্কে জ্বালানি মাপছে বিজিবি
ইরান যুদ্ধের আবহে গোটা বিশ্বেই তেলের সংকট দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এরই মধ্যে তার আঁচ গিয়ে পড়েছে বাংলাদেশে। সেখানে বহু জায়গায় পেট্রোল পাম্প বন্ধ হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। যে সব পাম্প খোলা আছে, সেখানেও তেল পেতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে শ'য়ে শ'য়ে গাড়িকে। এই আবহে পণ্য রফতানি করতে যাওয়া ভারতীয় ট্রাক যাতে বাংলাদেশ থেকে তেল কিনে নিয়ে না যায়, সেই আতঙ্কে ভুগছে বিজিবি। এই আবহে বাংলাদেশে প্রবেশ করার সময় ভারতীয় ট্রাকের ট্যাঙ্কে তেল মাপছে বিজিবি।
জানা গিয়েছে, চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনামসজিদ স্থলবন্দর, বেনাপোল স্থলবন্দরসহ যশোরের শার্শা ও চৌগাছা সীমান্তে অতিরিক্ত বিজিবি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়াও একাধিক জায়গায় অস্থায়ী চেকপোস্ট স্থাপন করে যানবাহন তল্লাশি করছে বিজিবি। চেকপোস্টে ভারত থেকে আসা প্রতিটি পণ্যবাহী ট্রাক থামানো হচ্ছে। সেই সব ট্রাকের জ্বালানি ট্যাঙ্কে কতটুকু তেল রয়েছে তা মেপে নথিভুক্ত করা হচ্ছে। ফএরার সময়ও ফের ট্রাকের ট্যাঙ্কের তেল মাপা হচ্ছে।
এদিকে রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশের বহু স্থানে ইতিমধ্যেই তেলের সংকট দেখা দিয়েছে। কোথাও কোথাও 'তেল নেই' বোর্ড টাঙানো হয়েছে। আবার অনেক স্থানে তেলের রেশনিং চলছে। গাড়ি হলে ৫০০ টাকার এবং বাইক হলে ২০০ টাকার তেল দেওয়া হচ্ছে, তার বেশি নয়। ঢাকা, খুলনা, সিলেটের মতো জায়গায় তাই নাজেহাল সাধারণ মানুষ। এদিকে বিশ্ববাজারে গত পাঁচদিনে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৩৫ শতাংশ বেড়েছে। বর্তমানে ব্রেন্ট ক্রুড ৯৩ ডলার প্রতি ব্যারেল দরে বিকোচ্ছে বিশ্ব বাজারে। এই আবহে সরকারি ভাবে আজ থেকে বাইককে ২ লিটার এবং ব্যক্তিগত গাড়িকে সর্বোচ্চ ১০ লিটার তেল দেওয়া হবে বাংলাদেশে। এদিকে বাংলাদেশে তেলের সংকট থাকলেও ভারতে চিত্রটা ভিন্ন।
হরমুজ প্রণালীতে ইরনের ক্রমাগত হামলার জেরে ভারতেও জ্বালানি সরবরাহ প্রাভাবিত হয়েছে। তবে ভারত রাশিয়ার থেকে তেল কেনার হার বাড়াতে চলেছে এই পরিস্থিতিতে। এহেন পরিস্থিতিতে ভারতে তেলের সংকট দেখা দেওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। ভারতে তেলের দামও আপাতত স্থিতিশীল থাকবে বলে দাবি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। রাশিয়ার কয়েক লাখ ব্যারেল তেল ইতিমধ্যেই ভারতীয় জলসীমায় রয়েছে। তা ভারতীয় শোধনাগারগুলি কিনতে চলেছে।