    Bangladesh Election 2026: ভারত বিরোধী সুর তোলা নাহিদের আয় বছরে কত লাখ? বাংলাদেশের এই নেতার সম্পত্তির অঙ্ক প্রকাশ্যে

    বাংলাদেশ ভোটের অন্যতম প্রার্থী নাহিদ ইসলামের সম্পত্তির অঙ্ক উঠে এল সেদেশের মিডিয়া রিপোর্টে।

    Published on: Jan 01, 2026 11:34 AM IST
    By Sritama Mitra
    শেখ হাসিনা সরকারের অভ্যুত্থানের নেপথ্যে বাংলাদেশের যে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ভূমিকা ছিল, সেই আন্দোলনের অন্যতম মুখ ছিলেন নাহিদ ইসলাম। পরবর্তীতে বাংলাদেশের ইউনুস সরকারের অংশও ছিলেন নাহিদ। এরপর সেই পদ ছেড়ে নাহিদ নামেন বাংলাদেশের সক্রিয় রাজনীতিতে। সেদেশের এনসিপি দল গঠন হতেই দলের প্রথম সারির নেতা হিসাবে উঠে আসেন নাহিদ। ভারত বিরোধিতার সুর তোলা নাহিদ এবার বাংলাদেশের ভোটের প্রার্থী। জমা দিয়েছেন মনোনয়ন। আর মনোনয়নের হলফনামা থেকেই উঠে এল তাঁর সম্পত্তি সম্পর্কে তথ্য।

    নাহিদ ইসলাম (REUTERS)
    নাহিদ ইসলাম (REUTERS)

    বাংলাদেশের ছাত্র নেতা ২৭ বছরের নাহিদ ইসলামের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক। হলফনামায় নাহিদ ইসলাম নিজেকে একজন পরামর্শক হিসাবে উল্লেখ করেছেন বলে বাংলাদেশের মিডিয়া রিপোর্টে প্রকাশ করা হয়েছে। সেদেশের মিডিয়া রিপোর্ট বলছে, নাহিদের হলফনামায় বলা হয়েছে, তাঁর বার্ষিক আয়ের প্রধান উৎস পরামর্শকের পেশা থেকেই। আর তাঁর বার্ষিক আয় ১৬ লাখ টাকা। হলফনামায় বলা হয়েছে, তাঁর স্ত্রী ফাতিমাতুজ জোহরা একজন গৃহিণী এবং তাঁর কোনও নিজস্ব আয়ের উৎস উল্লেখ করা হয়নি। রিপোর্টের দাবি, নাহিদের হলফনামা বলছে, নগদ ১৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা রয়েছে এবং তাঁর স্ত্রীর নামে আছে ২ লাখ টাকা। বাংলাদেশের সোনালী ব্যাংকে জমা আছে ৩ লাখ ৮৫ হাজার ৩৬৩ টাকা, নাহিদ ইসলামের অর্জনকালীন মোট সম্পত্তি ২৬ লাখ ৫ হাজার ৩৬৩ টাকা, স্ত্রীর অর্জনকালীন সম্পত্তির পরিমাণ ১২ লাখ। ঢাকা ১১ আসন থেকে ভোটপ্রার্থী নাহিদের, ডাচ-বাংলা ব্যাঙ্কে তাঁর ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকার একটি ঋণ রয়েছে। নাহিদ ইসলামের নিজের নামে ৭ লাখ ৭৫ হাজার টাকার এবং স্ত্রীর নামে আছে ১০ লাখ টাকা মূল্যের সোনার গয়না রয়েছে বলে রিপোর্ট তুলে ধরেছে হলফনামা উল্লেখ করে।

    ( Hadi Murder case update: হাদি হত্যায় নয়া মোড়! অভিযুক্ত ফয়সাল দুবাইতে? খুন ঘিরে আঙুল কাদের দিকে? এল বিস্ফোরক দাবি)

    প্রসঙ্গত, বহুবারই ভারত বিরোধিতার সুর শোনা গিয়েছে নাহিদের কণ্ঠে। কিছুদিন আগেই নাহিদ বলেছেন,' ভারত যদি মনে করে তারা আগের মতোই বাংলাদেশে রাজনৈতিকভাবে হস্তক্ষেপ, নির্বাচনে কারসাজি করবে, সেই ভাবনা ভুল। ভারতের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বও বাংলাদেশের ওপর নির্ভরশীল। ফলে তাদের সাবধান থাকতে হবে।' এহেন ছাত্রনেতর বার্ষিক আয়ের পরিমাণ নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের বুকে বড় খবর।

    উল্লেখ্য়, হাসিনাহীন বাংলাদেশে আসন্ন ভোটপর্বে সম্প্রীতি, শান্তি ফিরে আসা যেমন একটি ইস্যু, তেমনই অপরাধও একটি ইস্যু। সেই জায়গা থেকে সেদেশের ভোটে কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন দিক ইস্যু হিসাবে উঠে আসবে কি না, তা সময়ই বলবে! তবে তারও আগে, আপাতত বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতার সম্পত্তির পরিমাণ বারবার নজর কাড়তে শুরু করেছে বাংলাদেশের ভোটে। সেদিক থেকে সারজিস আলমের সম্পত্তির অঙ্কও নজর কেড়েছে। সারজিস জানিয়েছেন তাঁর নগদের অঙ্ক ৩ লাখ টাকা। ১১ হাজার ১২৮ টাকা। তাঁরও রয়েছে জমি, এবং তা কৃষিজমি। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতোকোত্তর, আর সারজিসের বার্ষিক আয় হিসাবে জানানো হয়েছে ৯ লাখ টাকা। এমনই তথ্য তুলে ধরেছে বাংলাদেশের মিডিয়া প্রতিবেদন।

