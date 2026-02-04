Bangladesh Election Latest Update: 'জামাত ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশের ইটনা, মিঠামইন, অষ্টগ্রামে পাকিস্তানি সেনা বসে থাকবে'

নির্বাচনী এলাকায় ভোট প্রচারে গিয়ে এহেন ফজলুর রহমান অভিযোগ করলেন, জামাতে ইসলামি যদি ক্ষমতায় আসে তাহলে পাকিস্তানে পরিণত হবে বাংলাদেশ। শুধু তাই নয়, নিজের নির্বাচনী কেন্দ্রের বেশ কিছু জায়গায় পাকিস্তানি সেনা মোতায়েন করা হবে বলেও দাবি করেন তিনি।
জামাতে ইসলামির বিরুদ্ধে বড় ধরনের অভিযোগ করলেন বিএনপি নেতা তথা মুক্তিযোদ্ধা ফজলুর রহমান। একদা আওয়ামি লিগ করা ফজলুর রহমান আসন্ন নির্বাচনে বিএনপির টিকিট পেয়েছেন। তিনি কিশোরগঞ্জ-৪ আসন থেকে ভোটে লড়ছেন। নিজের নির্বাচনী এলাকায় ভোট প্রচারে গিয়ে এহেন ফজলুর রহমান অভিযোগ করলেন, জামাতে ইসলামি যদি ক্ষমতায় আসে তাহলে পাকিস্তানে পরিণত হবে বাংলাদেশ। শুধু তাই নয়, নিজের নির্বাচনী কেন্দ্রের বেশ কিছু জায়গায় পাকিস্তানি সেনা মোতায়েন করা হবে বলেও দাবি করেন তিনি।
নির্বাচনী সভায় ভাষণ রাখার সময় ফজলুর রহমান বলেন, 'জামাত যদি কোনও কারণে দেশে ক্ষমতায় আসে, এই দেশ পাকিস্তান হয়ে যাবে। তখন ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রামে পাকিস্তানের মিলিটারি বসে থাকবে। জামাতের রাজাকার ও আলবদররা মিলে দেশটাকে পরাধীন বানাবে। রাস্তা দিয়ে তখন কেউ হাঁটতে পারবে না। এরা মানুষের বাচ্চা না। আল্লাহর দোহাই লাগে, আমাকে ভোট না দিলেও চলবে, কিন্তু এদের ভোট দিয়ে দেশটাকে পাকিস্তান বানিয়ে মা-বোনের সম্ভ্রম নষ্ট করবেন না। এদের চেয়ে খারাপ এ পৃথিবীতে কেউ জন্মগ্রহণ করেনি।'
বিএনপির এই নেতা বলেন, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে বিভ্রান্ত না হয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।' এদিকে জামাতের প্রচার নিয়ে ফজলুর রহমান বলেন, 'কয়েকজন নারীকে বোরকা পরিয়ে ছাড়া হয়েছে। তারা বাচ্চাদের বিস্কুট ও চকলেট দিচ্ছে আর মায়েদের বলছে ভোট দিলে জন্নতের টিকিট পাওয়া যাবে। যারা এমন দাবি করে, তারা মহাপাপ করছে।'
এদিকে ঠাকুরগাঁও-১ আসনে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগিরও মুক্তিযুদ্ধের আবেগ উস্কে দেন। তিনি নাম না করে অভিযোগ করেন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে ভুলিয়ে দিতে চাইছে জামাত। ফখরুল বলেন, 'একাত্তর সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ আমাদের অস্তিত্ব। আমাদের নতুন দেশ দিয়েছে, ভূখণ্ড দিয়েছে। আমাদের সামনে অনেকগুলো সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে একটি গোষ্ঠী ওই একাত্তরকে পেছনে ফেলতে চায়। একাত্তরকে পেছনে ফেললে আমাদের অস্তিত্ব থাকবে না। সেজন্য আমি সবসময় এ কথাটা বলি একাত্তর হচ্ছে আমাদের মূল অস্তিত্ব। এটাকে নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে। এখন ধর্মকে ব্যবহার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে।'