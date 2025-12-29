Bangladesh Ex Army Lt Colonel on WB India: 'তারকাঁটা বেচে কটকটি খেয়ে আমরা মিশে যাব পশ্চিমবঙ্গের সাথ, বিএসএফ হবে ছিটমহল'

Bangladesh Ex Army Lt Colonel on WB India: 'তারকাঁটা বেচে কটকটি খেয়ে আমরা মিশে যাব পশ্চিমবঙ্গের সাথ, বিএসএফ হবে ছিটমহল'
ফের একবার ভারত ভাগের হুমকি দিলেন বাংলাদেশর প্রাক্তন সেনা কর্তা হাসিনুর রহমান। এর আগেও তিনি এহেন উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছেন। আর এবার তিনি বললেন, পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ দখল করে নেবে। ওসমান হাদির হত্যাকারীদের ধরার জন্য প্রতিবাদ বিক্ষোভ চলাকালীন সাংবাদিকদের এই কথা বলেন হাসিনুর।
হাসিনুর বলেন, 'ভারতের সীমান্ত হল তারকাঁটার বেড়া। আমরা বাঙালি একজাতির দেশ। ওই তারকাঁটা বেচে কটকটি খেয়ে আমরা মিশে যাব পশ্চিমবঙ্গের সাথে। পরবর্তীতে বাংলাদেশে যে দল সরকার আসবে, তাদের জন্য হুঁশিয়ারি, ভারতকে দাম দেবেন না। ভারতের কোনও কথা এখানে চলবে না। ভারতীয় কোনও পণ্য এখানে চলবে না। সোজা কথা। আমরা অনেক সহ্য করেছি। আর সহ্য করব না।'
এরপর বাংলাদেশের প্রাক্তন এই সেনা কর্তা আরও বলেন, 'স্বাধীন হওয়ার পর থেকে আমাদের উত্যক্ত করে ফেলেছে ভারত। আর আমরা ছাড় দেব না। এরপর আপনাদের উত্যক্ত হতে হবে। ধৈর্যের একটা সীমা আছে। এখন আবলতাবল বকছে। বিএসএফ হবে ছিটমহল। দেখবেন বিপদ কাকে বলে। আপনারা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে ফাজলামো করছেন। আমরা এক জাতের। সময় আছে। শুধরে যান। জনগনের মন বুঝুন। আমরা ভারতের এই আচরণ সহ্য করব না।'
প্রসঙ্গত, এর আগেও বাংলাদেশে ভারত বিরোধী জঙ্গিদের আশ্রয় দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন এই প্রাক্তন সেনা কর্তা। হাসিনুর রহমান বলেছিলেন, 'ভারত যদি আমাদের বাধ্য করে, তাহলে তাদের সেভেন সিস্টার্স ভাগ হয়ে যাবে। আমি এত বড় প্রতিবেশী রেখে শান্তিতে বসবাস করতে চাই না। এর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ যোগ (ভাগ) হবে। এরা আমাদের একাত্তরে সাহায্য করেছিল। ত্রিপুরা, মেঘালয় এদের সঙ্গে আমাদের শত্রুতা নেই। আমাদের শত্রুতা মোদীর সঙ্গে, কসাই মোদী। ও একটা চাওয়ালা। ওর দর্শন দিয়ে ভারতবর্ষ চলতে পারে না।' তার আগে হাসিনুর বলেছিলেন, 'শেখ হাসিনাকে আনতে ভারতীয় জনগণের সহায়তা প্রয়োজন। ভারতীয় জনগণ, পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা ইনশাল্লাহ সহায়তা করবে। যদি না করে, তাহলে আমরা ভারতের সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দেব। ভারত শান্তিতে থাকবে না।'
