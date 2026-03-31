    India Bangladesh news: ভারতে হাসিনা! দিল্লি আসছেন তারেকের মন্ত্রী খলিলুর, ভারতের সঙ্গে কী নিয়ে হতে পারে কথা? জল্পনা..

    খলিলুরের ভারত সফরে কী নিয়ে কথা হতে পারে?

    Published on: Mar 31, 2026 5:12 PM IST
    By Sritama Mitra
    ২০২৪ সালের ৫ অগস্টে পতন হয়েছিল বাংলাদেশের তৎকালীন শেখ হাসিনা সরকারের। রাতারাতি বাংলাদেশ ছাড়তে বাধ্য হন শেখ হাসিনা। আওয়ামি লিগের নেত্রী তথা তৎকালীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপর থেকে ভারতে আশ্রয় নেন। এরপর পদ্মা দিয়ে বয়ে গিয়েছে বহু জলরাশি। বাংলাদেশে মহম্মদ ইউনুস দিয়েছেন সেদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের নেতৃত্ব। তাঁর আমলে বাংলাদেশে একাধিক মামলায় দোষীর কাঠগড়ায় ওঠে হাসিনার নাম। সাজা শোনানোও হয়। এরই সঙ্গে ঢাকা বারবার দাবি করে, তারা হাসিনার প্রত্যর্পণ চায়। এবার বাংলাদেশের মসনদে আওয়ামি লিগের কট্টর বিরোধী দল বিএনপির তারেক রহমানের সরকার। আর সেই তারেক রহমানের মন্ত্রী খলিলুর রহমান আগামী সপ্তাহেই ভারতে আসছেন বলে খবর।

    ভারতে হাসিনা, দিল্লি আসছেন তারেকের মন্ত্রী খলিলুর! কী নিয়ে হতে পারে কথা?

    জানা যাচ্ছে, খলিলুর রহমানের এই সফর বেশ কিছু দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর সফরে ২০২৬-২০২৭ সালের জন্য জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি পদে বাংলাদেশের মনোনীত প্রার্থী খলিলুর রহমান, এই নির্বাচনের জন্য ভারতের সমর্থন চাইতে পারেন বলে আশা করা হচ্ছে। রহমান ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলনে (UNCTAD) বিশেষ উপদেষ্টা হিসেবে জাতিসংঘ সচিবালয়ে যোগদান করেন এবং জেনেভা ও নিউইয়র্কে জাতিসংঘের মধ্যে বেশ কয়েকটি উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

    খলিলুর রহমান, তাঁর এই দিল্লি সফরের পরই যাবেন মরিশসে। তার আগে, দিল্লি সফরের প্রথমের দিকেই দিল্লিতে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হতে চলেছে বলে খবর। খলিলুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে পারে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের। এছাড়াও ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল ও পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীর সঙ্গে খলিলুরের সাক্ষাৎ হতে পারে।

    ইরানে যুদ্ধের জেরে হরমুজ প্রণালী বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে বাংলাদেশে সৃষ্ট জ্বালানি সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে অতিরিক্ত জ্বালানি, বিশেষ করে ডিজেল, সরবরাহের জন্য ঢাকার সাম্প্রতিক অনুরোধের বিষয়টি রহমান, দিল্লিতে উত্থাপন করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

    তবে, জানা যাচ্ছে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, দিল্লি সফরে খলিলুরের সঙ্গে ভারতের প্রতিনিধিদের বৈঠকে উঠতে পারে তিন দশক পুরনো ভারত-বাংলাদেশ গঙ্গা জল চুক্তি। এই চুক্তি ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে স্বাক্ষরিত হয়।ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ১৯৯৬ সালের গঙ্গা জল চুক্তি (জিডব্লিউটি) হল, ফরাক্কা ব্যারেজের শুষ্ক মরশুমে (জানুয়ারি-মে) জলের জন্য একটি ৩০ বছর মেয়াদী, ৫০:৫০ ভাগাভাগির চুক্তি, যার মেয়াদ ২০২৬ সালের ডিসেম্বরে শেষ হবে। সেই চুক্তি পুনর্নবীকরণের আলোচনা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। জানা যাচ্ছে, ভারতের তরফের কর্মকর্তারা বলেছেন, জলপ্রবাহের ওপর জলবায়ু সংকটের প্রভাব এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিকা এই চুক্তির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

