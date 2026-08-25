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Bangladesh Jamaat on Hasina: ‘কোনও অবস্থাতেই বাংলাদেশে ফিরতে দেওয়া হবে না’! হাসিনাকে হুমকি জামাত প্রধানের

শফিকুর রহমান আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর দাবি, আওয়ামী লীগ দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে ক্ষমতায় থেকে একের পর এক অপকর্ম করেছে। সেই কারণেই দলটি শেষ পর্যন্ত দেশের মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং শেখ হাসিনাকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয় বলে মন্তব্য করেন তিনি।

Published on: Aug 25, 2026, 10:52:07 IST
By Abhijit Chowdhury
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বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কোনও অবস্থাতেই দেশে ফিরতে দেওয়া হবে না। সোমবার এমনই হুমকি দিয়েছেন বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামির প্রধান এবং জাতীয় সংসদের বিরোধী দলনেতা শফিকুর রহমান। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে।

Despite hosting Hasina since she fled Dhaka in August 2024, New Delhi has been keen on a visit by Rahman as it believes only consultations at the highest levels can help address differences between the two countries. (AFP) (HT_PRINT)
Despite hosting Hasina since she fled Dhaka in August 2024, New Delhi has been keen on a visit by Rahman as it believes only consultations at the highest levels can help address differences between the two countries. (AFP) (HT_PRINT)

একটি কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শফিকুর রহমান আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর দাবি, আওয়ামী লীগ দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে ক্ষমতায় থেকে একের পর এক অপকর্ম করেছে। সেই কারণেই দলটি শেষ পর্যন্ত দেশের মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং শেখ হাসিনাকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয় বলে মন্তব্য করেন তিনি।

শফিকুর বলেন, ইতিহাসে দেখা যায়, যারা অন্যায়ের দায় নিয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়, তারা আর সহজে দেশে ফিরতে পারে না। তাঁর বক্তব্য, একই নিয়ম শেখ হাসিনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। কোনও পরিস্থিতিতেই তাঁকে বাংলাদেশে ফিরতে দেওয়া উচিত নয় বলে স্পষ্ট করেন জামায়াত প্রধান।

শেখ হাসিনাকে ঘিরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। ২০২৪ সালের অস্থিরতার পর দেশ ছাড়েন শেখ হাসিনা। এরপর থেকে তিনি ভারতে অবস্থান করছেন। বাংলাদেশের বর্তমান সরকার তাঁর প্রত্যর্পণের দাবি জানিয়েছে। তাঁকে দেশে ফিরিয়ে এনে বিচার করার বিষয়টি নিয়ে ঢাকা ও নয়াদিল্লির মধ্যে কূটনৈতিক টানাপড়েনও রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়েও বিষয়টি দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে রয়েছে।

তবে শফিকুর রহমানের সোমবারের বক্তব্যে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে এসেছে। তিনি শুধু শেখ হাসিনার বিরুদ্ধেই কথা বলেননি। বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরকারকেও আক্রমণ করেছেন। তাঁর অভিযোগ, আওয়ামী লীগের দীর্ঘ শাসনকালে যে ধরনের রাজনৈতিক পথ নেওয়া হয়েছিল, বর্তমান সরকারও ধীরে ধীরে সেই একই পথে হাঁটছে।

অর্থাৎ, একদিকে শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরতে না দেওয়ার কড়া অবস্থান, অন্যদিকে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধেও অভিযোগ—শফিকুরের বক্তব্যে দুই ধরনের রাজনৈতিক বার্তাই উঠে এসেছে। এর ফলে জামায়াতে ইসলামি ভবিষ্যতে সরকারের সঙ্গে কী ধরনের সম্পর্ক রাখবে, তা নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে।

শেখ হাসিনাকে নিয়ে জামায়াতের অবস্থান অবশ্য সবসময়ই কঠোর। গত ৭ অগস্টও শফিকুর রহমান সরকারকে শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের মুখোমুখি করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, শেখ হাসিনাকে দেশে এনে তাঁর বিচার নিশ্চিত করা উচিত।

সেই জায়গা থেকে সোমবারের বক্তব্যে অবশ্য অন্য সুর শোনা গেল। এবার তিনি সরাসরি জানিয়ে দিলেন, কোনও অবস্থাতেই শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন মেনে নেওয়া হবে না। ফলে তাঁর বক্তব্যে রাজনৈতিক অবস্থানের আরও কড়া দিকটি প্রকাশ্যে এসেছে।

এদিকে শেখ হাসিনার ভবিষ্যৎ নিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে জল্পনা অব্যাহত। কিছুদিন আগে তাঁর বাংলাদেশে ফেরার ইচ্ছার কথাও প্রকাশ্যে এসেছে বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু দেশে তাঁর বিরুদ্ধে চলা আইনি প্রক্রিয়া এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি সেই প্রত্যাবর্তনের পথে বড় প্রশ্ন তৈরি করে রেখেছে।

সব মিলিয়ে, শেখ হাসিনাকে ঘিরে বাংলাদেশে রাজনৈতিক বিতর্ক আরও তীব্র হচ্ছে। প্রত্যর্পণ, বিচার এবং দেশে ফেরার প্রশ্নের পাশাপাশি এবার জামায়াত প্রধানের সরাসরি বাধার বার্তাও সামনে এল। ফলে ভবিষ্যতে শেখ হাসিনাকে কেন্দ্র করে ঢাকা-নয়াদিল্লির সম্পর্কেও এই ইস্যুর প্রভাব কতটা পড়ে, সেদিকেই নজর থাকবে।

  • Abhijit Chowdhury
    ABOUT THE AUTHOR
    Abhijit Chowdhury

    ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

Home/News/Bangladesh Jamaat On Hasina: ‘কোনও অবস্থাতেই বাংলাদেশে ফিরতে দেওয়া হবে না’! হাসিনাকে হুমকি জামাত প্রধানের
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