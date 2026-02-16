Bangladesh Latest Update: দীর্ঘ ষড়যন্ত্র জল্পনার পরে ইউনুসকে বিদায় জানালেন বাংলাদেশের সেনা প্রধান জেনারেল ওয়াকার

Bangladesh Latest Update: দীর্ঘ ষড়যন্ত্র জল্পনার পরে ইউনুসকে বিদায় জানালেন বাংলাদেশের সেনা প্রধান জেনারেল ওয়াকার
বাংলাদেশে নির্বাচন সম্পন্ন। বিপুল জয় পেয়ে সরকার গঠনের পথে বিএনপি। এই আবহে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্বকাল শেষ হচ্ছে মহম্মদ ইউনুসের। কয়েক মাসের জন্য দায়িত্বে এসে প্রায় দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে গদি আঁকড়ে পড়েছিলেন ইউনুস। এই সময়কালে তাঁর এবং সেনা প্রধান জেনারল ওয়াকার উজ জামানের মধ্যে শীতলতা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে বহু। তবে ইউনুসের বিদায়কালে আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁর অফিসে গিয়ে সাক্ষাৎ করে এলেন ইউনুস।
এর আগে সম্প্রতি বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় ইউটিউবার ইলিয়াস হুসেন বিস্ফোরক দাবি করে বলেছিলেন, মহম্মদ ইউনুস নাকি ওয়াকারকে সেনা প্রধানের পদ থেকে। স্বঘোষিত ভারতবিরোধী এই ইউটিউবার দাবি করেন, ইউনুস নাকি তাঁর মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনা প্রধান ওয়াকার উজ জামানকে পদ থেকে সরানোর গভীর ষড়যন্ত্র করেছিলেন। তাঁর অভিযোগ, ইউনুস নাকি তাঁর সরকারের নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমানকে বৈঠকের জন্য পাঠিয়েছিলেন। সঙ্গে বার্তা দিয়েছিলেন, ওয়াকার সহ আরও কিছু জেনারেলকে পদ থেকে সরাতে জনমত তৈরির জন্য ইলিয়াসের সাহায্য চায় সরকার।
এদিকে ইউনুস ভেবেছিলেন, জামাত-এনসিপি জোট জয়ী হলে তাঁর রাষ্ট্রপতি হওয়ার স্বপ্নটি বাস্তবায়িত হতে পারত। আবার বিএনপি যদি এত বিপুল জয় না পেত, তাহলেও দর কষাকষিতে ইউনুস রাষ্ট্রপতি হতে পারতেন বলে মনে করছেন অনেকে। তবে এখন সেই সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। তবে বাংলাদেশের সংবাদপত্র কালের কণ্ঠের রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, খুব শীঘ্রই রাষ্ট্রপতি পদে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগিরকে মনোনয়নের দেওয়ার বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হতে পারে। এই আবহে ইউনুসের স্বপ্ন ভাঙতে চলেছে। উল্লেখ্য, নির্বাচনের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হয় গণভোট। তাতে 'হ্যাঁ' ভোট জিতেছে। এই পরিস্থিতিতে 'সংস্কারের' নামে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কমিয়ে তা রাষ্ট্রপতির হাতে দেওয়ার কথা বলা আছে। এই আবহে রাষ্ট্রপতির পদটি বিএনপি নিজের হাতেই রাখতে চাইবে।