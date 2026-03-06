Edit Profile
    Bangladesh Latest Update: ইউনুসের সরকারের দুই উপদেষ্টার গ্রেফতারির দাবিতে সরব জামাত, ৪ জনের বিরুদ্ধে শুরু তদন্ত

    ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান ও বর্তমান বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমানকে গ্রেফতারির দাবি তুলে আজ বিক্ষোভ মিছিল করছে জামাতে ইসলামি।

    Published on: Mar 06, 2026 2:35 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    ভোটে হেরে ইউনুস সরকারের দুই উপদেষ্টার বিরুদ্ধে পথে নামল জামাত। ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান ও বর্তমান বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমানকে গ্রেফতারির দাবি তুলে আজ বিক্ষোভ মিছিল করছে জামাতে ইসলামি। ঢাকায় বায়তুল মোকাররম মসজিদ থেকে এই দাবিতে মিছিল বের করেছে ইসলামি কট্টরপন্থী দলটি। জামাতের অভিযোগ, নির্বাচনে কারচুপি করেছেন রিজওয়ানা এবং খলিলুর। এই আবহে তাদের জেরা করার দাবি জানিয়েছে তারা।

    ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান ও বর্তমান বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমানকে গ্রেফতারির দাবি তুলে আজ বিক্ষোভ মিছিল করছে জামাতে ইসলামি। (AFP)
    ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান ও বর্তমান বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমানকে গ্রেফতারির দাবি তুলে আজ বিক্ষোভ মিছিল করছে জামাতে ইসলামি। (AFP)

    খলিলুর রহমানকে নিজের সরকারে 'টেকনোক্র্যাট' কোটায় বিদেশমন্ত্রী করেছেন তারেক রহমান। আর তাতেই তেলেবেগুনে জ্বলেছে জামাত-এনসিপি জোট। তাদের দাবি, মন্ত্রিসভায় খলিলুরের যোগদানই নির্বাচন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রমাণ। এর আগে ইউনুসের সরকারের এনএসএ থাকাকালীন ২০২৫ সালের ১৯ ডিসেম্বর ভারতে ডোভালের সঙ্গে একান্ত বৈঠক করেছিলেন খলিলুর। এর আগে থাইল্যান্ডের ব্যাঙ্ককে বিমসটেক সম্মেলনের ফাঁকে খলিলুরের সঙ্গে কথা বলতে দেখা গিয়েছিল ভারতীয় জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালকে। সেই সময় অবশ্য খলিলুর ছিলেন মহম্মদ ইউনুসের প্রতিনিধি। তখনও বাংলাদেশের নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করা হয়নি তাঁকে। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের টানাপোড়েনের আবহে খলিলুরকে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী করার বিষয়টি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এবার সেই ক্ষেত্রে আপত্তি রয়েছে জামাতিদের।

    এদিকে ইউনুস সহ তাঁর সরকারের প্রায় সব উপদেষ্টার বিরুদ্ধেই উঠেছে দুর্নীতির অভিযোগ। উল্লেখ্য, ইউনুসের সরকার জামাতের হয়ে কাজ করছিল বলে অভিযোগ বাংলাদেশি রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একটা বড় অংশের। সেই সরকারে থাকা নাহিদ ইসলাম, আসিফ মাহমুদরা এনসিপির অংশ। এর মধ্যে আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে প্রচুর দুর্নীতির অভিযোগ। এদিকে দুর্নীতিগ্রস্ত উপদেষ্টাদের তালিকায় আছে রিজওয়ানার নামও। রিপোর্ট অনুযায়ী, দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় অন্তর্বর্তী সরকারের চার উপদেষ্টা ও এক বিশেষ সহকারীর বিরুদ্ধে তদন্তে নেমেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, ফাওজুল কবির খান, আসিফ মাহমুদ, আদিলুর রহমান খান ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী খোদা বখস চৌধুরীর ব্যাঙ্ক হিসেব তলব করা হয়েছে।

