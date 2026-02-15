Bangladesh Latest Update: ইউনুসের স্বপ্ন ভাঙতে চলেছেন তারেক রহমান? বাংলাদেশে উঠেছে নয়া গুঞ্জন

বাংলাদেশের সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনের পর থেকেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল যে প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন তারেক রহমান। তবে গুঞ্জন চলছিল পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নিয়ে। মনে করা হচ্ছিল, মহম্মদ ইউনুসকে রাষ্ট্রপতি করে দিতে পারেন তারেক রহমান। এদিকে নির্বাচনের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হয় গণভোট। তাতে 'হ্যাঁ' ভোট জিতেছে। এই পরিস্থিতিতে 'সংস্কারের' নামে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কমিয়ে তা রাষ্ট্রপতির হাতে দেওয়ার কথা বলা আছে। এই আবহে রাষ্ট্রপতির পদটি বিএনপি নিজের হাতেই রাখতে চাইবে। এই পরিস্থিতিতে এবার পরবর্তী রাষ্ট্রপতি হিসেবে নাম উঠে আসছে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির। তিনি বিএনপির মহাসচিব পদে আছেন বর্তমানে। সদ্য সম্পন্ন হওয়া নির্বাচনে ঠাকুরগাঁও-১ আসনে সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন ফখরুল।
এর আগে ভারতের মতোই বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি পদটি আলঙ্কারিক ছিল। তবে নয়া সংস্কারের প্রস্তাব অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি হবে। এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে রাষ্ট্রপতি নিজেই নিয়োগ দিতে পারবেন। এর আগে বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি কাজ করতেন। তবে নয়া ব্যবস্থায় বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। এবং অনেক বিশ্লেষকই মনে করছিলেন, আদতে নিজে রাষ্ট্রপতি হওয়ার কথা ভাবছিলেন ইউনুস। তিনি ভেবেছিলেন, জামাত-এনসিপি জোট জয়ী হলে ইউনুসের রাষ্ট্রপতি হওয়ার স্বপ্নটি বাস্তবায়িত হতে পারত। আবার বিএনপি যদি এত বিপুল জয় না পেত, তাহলেও দর কষাকষিতে ইউনুস রাষ্ট্রপতি হতে পারতেন বলে মনে করছেন অনেকে। তবে এখন সেই সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।
এমনিতেও বিএনপি একাই ২০৯ আসন পেয়েছে। সংবিধান সংস্কারের শর্তে বলা হয়েছিল, সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন প্রয়োজন। এই আবহে বিএনপির কাছে সেই সংখ্যা রয়েছে। তাই তারা এই গণভোট স্বীকার করবে কি না, তা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে। এরই মাঝে বাংলাদেশের সংবাদপত্র কালের কণ্ঠের রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, খুব শীঘ্রই রাষ্ট্রপতি পদে ফখরুলকে মনোনয়নের দেওয়ার বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হতে পারে।