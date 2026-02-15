Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Bangladesh NCP Latest Update: পাকপ্রেমী জামাতদের সঙ্গে জোটে ভোট, হেরে এবার ব্রিটিশদের নকল করার পথে NCP

    ফেসবুক পোস্টে আসিফ মাহমুদ লেখেন, 'আমরা ছায়া মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তুতি নিচ্ছি। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত এবং সার্বিক কার্যক্রমে ওয়াচডগ হিসেবে কাজ করবে ছায়া মন্ত্রিসভা।'

    Published on: Feb 15, 2026 1:46 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ভোটে তারা জিতেছে মাত্র ৬টি আসনে। জামাতের নেতৃত্বাধীন তাদের জোট পেয়েছে ৩০০-র মধ্যে ৭৭টি আসন। আর এরই মাঝে ব্রিটিশদের নকল করে ছায়া মন্ত্রিসভা গঠনের পথে হাঁটার কথা বলল এনসিপি। এই বিষয়ে দলের মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ একটি ফেসবুক পোস্ট করেছেন। তাতে তিনি লেখেন, 'আমরা ছায়া মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তুতি নিচ্ছি। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত এবং সার্বিক কার্যক্রমে ওয়াচডগ হিসেবে কাজ করবে ছায়া মন্ত্রিসভা।' উল্লেখ্য, ব্রিটেনে এভাবে ছায়া মন্ত্রিসভা গঠন করে সরকারি কার্যকলাপের ওপর নজর রাখে বিরোধীরা।

    ব্রিটিশদের নকল করে ছায়া মন্ত্রিসভা গঠনের পথে হাঁটার কথা বলল এনসিপি।
    ব্রিটিশদের নকল করে ছায়া মন্ত্রিসভা গঠনের পথে হাঁটার কথা বলল এনসিপি।

    ২০২৪ সালে তথাকথিত জুলাই আন্দোলন শুরু হয়েছিল 'মুক্তিযুদ্ধ কোটার' বিরুদ্ধে। এর আগে কোটা সরিয়েছিল হাসিনার সরকারই। যদিও আদালতের নির্দেশে ফিরেছিল কোটা। পরে আন্দোলনের মাঝে কোটার পক্ষে আদালত রায় দিয়েছিল। তবে আন্দোলন আর থামেনি। সেই আন্দোলন হয়ে উঠেছিল হাসিনা বিরোধী আন্দোলন। সেখান থেকে হাসিনাকে বিতাড়িত করার পরে বিগত প্রায় ১৯ মাস ধরে ক্ষমতা ভোগ করেছে বিপ্লবীরা। সরাসরি ইউনুসের সরকারে গুটিকয়েক ছাত্র প্রতিনিধি উপদেষ্টা হলেও সরকারের ওপর তাদের প্রভাবই বিস্তার করছিল। এরই মাঝে এই বিপ্লবীদের সঙ্গে জামাতের আঁতাতও স্পষ্ট হয়। জোট বেঁধে ভোটে লড়ে এনসিপি এবং জামাত। আর তাতে তারা মনে করেছিল, জয় হবে তাদেরই। তবে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী এই শক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেছে বাংলাদেশ।

    নির্বাচনে মাত্র ৬টা আসন পাওয়ার পরে এনসিপির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া অভিযোগ করেছিলেন, বেশ কয়েকটি আসনে ভোট কারচুপির মাধ্যমে এনসিপিকে হারানো হয়েছে। অন্তত ৩টি আসনে এনসিপিকে জোর করে হারানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন আসিফ। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচনের পর এনসিপির নেতাকর্মী ও জোটের প্রার্থীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটছে। তাঁর আরও অভিযোগ, বিএনপিকে দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জয়ী করাতে প্রশাসন ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা ফলাফল নিয়ে কারসাজি করেছে। এদিকে বাংলাদেশের গণভোটে 'হ্যাঁ ভোট' জয়ী হয়েছে। অর্থাৎ, বাংলাদেশে সংবিধান সংস্কারের পথ খুলেছে। তবে বিএনপি এত বিপুল পরিমাণে ভোট পাওয়ায় সেই সংস্কার আদৌ হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন আসিফ মাহমুদ। তবে তিনি এও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, কোনও ষড়যন্ত্র সফল হতে দেওয়া যাবে না।

    recommendedIcon
    News/News/Bangladesh NCP Latest Update: পাকপ্রেমী জামাতদের সঙ্গে জোটে ভোট, হেরে এবার ব্রিটিশদের নকল করার পথে NCP
    News/News/Bangladesh NCP Latest Update: পাকপ্রেমী জামাতদের সঙ্গে জোটে ভোট, হেরে এবার ব্রিটিশদের নকল করার পথে NCP
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes