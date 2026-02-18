Edit Profile
    Bangladesh NCP on Khalilur: ডোভালের সঙ্গে বৈঠক করা খলিলুরকে বিদেশমন্ত্রী করায় তারেকের ওপর খাপ্পা জামাতি নাহিদ

    খলিলুর রহমানকে নিজের সরকারে 'টেকনোক্র্যাট' কোটায় বিদেশমন্ত্রী করেছেন তারেক রহমান। আর তাতেই তেলেবেগুনে জ্বলেছেন জামাতের সঙ্গে জোট করা এনসিপির নাহিদ ইসলাম। তাঁর দাবি, মন্ত্রিসভায় খলিলুরের যোগদানই নির্বাচন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রমাণ।

    Published on: Feb 18, 2026 11:10 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালী সরকারের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ছিলেন তিনি। এহেন খলিলুর রহমানকে নিজের সরকারে 'টেকনোক্র্যাট' কোটায় বিদেশমন্ত্রী করেছেন তারেক রহমান। আর তাতেই তেলেবেগুনে জ্বলেছেন জামাতের সঙ্গে জোট করা এনসিপির নাহিদ ইসলাম। তাঁর দাবি, মন্ত্রিসভায় খলিলুরের যোগদানই নির্বাচন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রমাণ। এদিকে নাহিদ ইসলাম বলেন, সংবিধান সংস্কার পরিষদে শপথ না নেওয়ার মধ্য দিয়ে, সরকার গঠনের প্রথম দিনেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হয়েছে।

    খলিলুর রহমানকে নিজের সরকারে 'টেকনোক্র্যাট' কোটায় বিদেশমন্ত্রী করেছেন তারেক রহমান।
    খলিলুর রহমানকে নিজের সরকারে 'টেকনোক্র্যাট' কোটায় বিদেশমন্ত্রী করেছেন তারেক রহমান।

    উল্লেখ্য, বাংলাদেশের নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক আসন পেয়ে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করেছে বিএনপি। এদিকে নির্বাচনেরই সঙ্গে আবার গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছিল বাংলাদেশে। সেখানে সংবিধান সংশোধনের একটি প্রশ্নমালা নিয়ে ভোটগ্রহণ হয়। সেই ভোটে জেতে 'হ্যাঁ' ভোট। অর্থাৎ, অধিকাংশ ভোটাররা নাকি সংবিধান সংস্কারের পক্ষে মত দেয়। সই মতো নির্বাচিন সাংসদদের সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবেও শপথ নেওয়ার কথা ছিল। যদিও বিএনপির নির্বাচিত সাংসদরা সেই পথে হাঁটেননি। অর্থাৎ, তাঁরা ইউনুসের দেখিয়ে দেওয়া পথে সংবিধান সংস্কারের পথে হাঁটবে না। এর আগে অবশ্য জামাত এবং এনসিপি দাবি করেছিল, সংস্কার না করা হলে তারা আন্দোলনে নামবে। তবে সেই হুঁশিয়ারিকে আপাতত তোয়াক্কা করছে না বিএনপি। আর তারপর শপথের আগেও এনসিপি ও জামাত জোট বলেছিল, বিএনপি সংস্কার পরিষদে শপথ না নেওয়ায় তারাও সাংসদ হিসেবে শপথ নেবেন না। যদিও পরে তারা সেই শপথ নেন। এরপরই তারেকের মন্ত্রিসভায় বিদেশমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন খলিলুর। আর তা নিয়েই সরব হয়েছে এনসিপি-জামাত। তাঁদের অভিযোগ, উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করা খলিলুর বিদেশমন্ত্রী হওয়ায় বোঝা যাচ্ছে, ইউনুস সরকারের সঙ্গে গোপন যোগ ছিল বিএনপির। যদিও আদতে জামাতিরাই এতদিন নিয়ন্ত্রণ করে এসেছিল ইউনুসের সরকারকে।

    এর আগে ইউনুসের সরকারের এনএসএ থাকাকালীন ২০২৫ সালের ১৯ ডিসেম্বর ভারতে ডোভালের সঙ্গে একান্ত বৈঠক করেছিলেন খলিলুর। এর আগে থাইল্যান্ডের ব্যাঙ্ককে বিমসটেক সম্মেলনের ফাঁকে খলিলুরের সঙ্গে কথা বলতে দেখা গিয়েছিল ভারতীয় জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালকে। সেই সময় অবশ্য খলিলুর ছিলেন মহম্মদ ইউনুসের প্রতিনিধি। তখনও বাংলাদেশের নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করা হয়নি তাঁকে। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের টানাপোড়েনের আবহে খলিলুরকে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী করার বিষয়টি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এবার সেই ক্ষেত্রে আপত্তি রয়েছে জামাতিদের।

