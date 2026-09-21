Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

Bangladesh Oil Price Hike: জ্বালানির দরে জ্বালা! বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমলেও বাংলাদেশে রেট বাড়ল একলাফে ২০ টাকা

বাংলাদেশ সরকার একসঙ্গে চার ধরনের পেট্রোলিয়াম পণ্যের দাম লিটারপ্রতি ২০ টাকা করে বাড়িয়েছে। সোমবার ২১ সেপ্টেম্বর রাত ১২টা থেকে নতুন দাম কার্যকর হয়েছে। এখন এক লিটার ডিজেলের দাম ১৩৫ টাকা। অকটেন ১৬৫ টাকা। পেট্রোল ১৬০ টাকা। কেরোসিনের দাম ১৫৫ টাকা। এর আগে দাম ছিল যথাক্রমে ১১৫, ১৪৫, ১৪০ এবং ১৩৫ টাকা।

Published on: Sep 21, 2026, 09:07:06 IST
By Abhijit Chowdhury
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

Bangladesh Oil Price Hike: ঢাকায় জ্বালানির দামে বড় ধাক্কা লাগল। বাংলাদেশ সরকার একসঙ্গে চার ধরনের পেট্রোলিয়াম পণ্যের দাম লিটারপ্রতি ২০ টাকা করে বাড়িয়েছে। সোমবার ২১ সেপ্টেম্বর রাত ১২টা থেকে নতুন দাম কার্যকর হয়েছে। এখন এক লিটার ডিজেলের দাম ১৩৫ টাকা। অকটেন ১৬৫ টাকা। পেট্রোল ১৬০ টাকা। কেরোসিনের দাম ১৫৫ টাকা। এর আগে দাম ছিল যথাক্রমে ১১৫, ১৪৫, ১৪০ এবং ১৩৫ টাকা।

বাংলাদেশ সরকার একসঙ্গে চার ধরনের পেট্রোলিয়াম পণ্যের দাম লিটারপ্রতি ২০ টাকা করে বাড়িয়েছে। (REUTERS)
বাংলাদেশ সরকার একসঙ্গে চার ধরনের পেট্রোলিয়াম পণ্যের দাম লিটারপ্রতি ২০ টাকা করে বাড়িয়েছে। (REUTERS)

এই দাম বৃদ্ধি বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ডিজেল দেশের পরিবহণ, কৃষি, শিল্প এবং পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের হিসাবে, দেশে বছরে প্রায় ৪৩.৫ লাখ টন ডিজেল ব্যবহার হয়। মোট পেট্রোলিয়াম পণ্যের ব্যবহারের প্রায় ৬৪ শতাংশই ডিজেল। ফলে ডিজেলের দাম বাড়লে তার প্রভাব শুধু পেট্রোল পাম্পে থেমে থাকবে না।

পরিবহণ খরচ বাড়তে পারে। বাড়তে পারে পণ্য পরিবহণের খরচও। এর প্রভাব পড়তে পারে বাজারদরে। বিশেষ করে খাবার এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামে নতুন চাপ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বাংলাদেশের শিল্পখাতও এর প্রভাব অনুভব করতে পারে। ইতিমধ্যেই বিশেষজ্ঞরা জ্বালানির এই মূল্যবৃদ্ধির কারণে বৃহত্তর মূল্যস্ফীতির আশঙ্কার কথা বলছেন।

কিন্তু একই সময়ে আন্তর্জাতিক তেলের বাজারে ছবিটা কিছুটা আলাদা। টাইমস অব ইন্ডিয়ার ২১ সেপ্টেম্বরের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ৮১ সেন্ট কমে ব্যারেলপ্রতি ১০৩.০৬ ডলারে নেমেছিল। আমেরিকার পশ্চিম টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট বা ডব্লিউটিআই-এর দামও ৮৯ সেন্ট কমে ৯৯.৪১ ডলারে দাঁড়ায়। সৌদি আরব থেকে তেল সরবরাহ ধীরে ধীরে বাড়ছে। সেটিই আপাতত বাজারে দাম কমার অন্যতম কারণ।

তবে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি এখনও স্থিতিশীল নয়। ইয়েমেনের হুথিদের হামলা এবং আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে অচলাবস্থা তেলের বাজারে অনিশ্চয়তা তৈরি করে রেখেছে। হুথিদের হামলার কারণে সৌদি আরবের একটি গুরুত্বপূর্ণ পাইপলাইন দিয়ে সরবরাহে সমস্যা হয়েছিল। সেই কারণে সৌদি আরব হরমুজ প্রণালী দিয়ে আরও বেশি তেল রফতানি করছে। সেপ্টেম্বরে দেশটির তেল রফতানি আগস্টের তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে।

তাহলে আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কিছুটা কমার পরও বাংলাদেশে জ্বালানির দাম বাড়ল কেন? এর বড় কারণ আমদানি খরচের আগের ধাক্কা। সাম্প্রতিক সংঘাতের সময় অপরিশোধিত তেলের পাশাপাশি জাহাজ ভাড়া ও পরিবহণ খরচও বেড়েছে। বাংলাদেশের মতো আমদানিনির্ভর দেশের ক্ষেত্রে এই বাড়তি খরচ সরাসরি সরকারি জ্বালানি ব্যবস্থায় চাপ তৈরি করে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনও বিপুল আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে।

অর্থাৎ বিশ্ববাজারে সোমবার তেলের দাম সামান্য কমলেও তার অর্থ এই নয় যে আমদানিকারক দেশের খুচরো দাম সঙ্গে সঙ্গে কমবে। আগের কয়েক সপ্তাহের বেশি আমদানি খরচ, পরিবহণ ব্যয় এবং সরবরাহের ঝুঁকির প্রভাব এখনও বাংলাদেশের বাজারে রয়েছে। আর সেই কারণেই আন্তর্জাতিক বাজারে সাময়িক স্বস্তি এলেও বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জন্য জ্বালানির দামে এসেছে আরও বড় চাপ।

  • Abhijit Chowdhury
    ABOUT THE AUTHOR
    Abhijit Chowdhury

    ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

Home/News/Bangladesh Oil Price Hike: জ্বালানির দরে জ্বালা! বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমলেও বাংলাদেশে রেট বাড়ল একলাফে ২০ টাকা
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes