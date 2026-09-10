Tarique Rehman not Visiting India: ব্রিকসে ভারতে আসছেন না তারেক রহমান! ঢাকা যা বলল..
গত ৫ আগস্ট দিল্লিতে শেখ হাসিনার ইভেন্ট ঘিরে সুর তুলেছিল বাংলাদেশ। এরপরও দুই দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে কথা হয়। তখন থেকেই জল্পনা চলে যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ভারত সফরে আসবেন কি না, তা নিয়ে।
বাংলাদেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নির্বাচনের পর মসনদে বসে প্রথম বিদেশ সফর হিসাবে তারেক রহমান বেছে নিয়েছিলেন চিনকে। এরপর ভারতে ব্রিকস সম্মেলন ছিল। বাংলাদেশ বলছে, তাদের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলের সাত দেশের আঞ্চলিক জোট বিমসটেকের চেয়ারম্যান হিসেবে ব্রিকস সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আর সেই ব্রিকস সম্মেলন এবার ভারতে। আমন্ত্রণ গিয়েছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রীর তরফে। আর আজ ঢাকা জানিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ভারতের সফরে যাবেন না।
বাংলাদেশের তরফে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে রোহিঙ্গাবিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের ফাঁকে বাংলাদেশের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির জানান, তারেক রহমান ভারত সফরে যাবেন না। হুমায়ুন কবির আরও বলেন, অনুকূল পরিবেশ হলেই প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ভারতে দ্বিপক্ষীয় সফরে যাবেন। গত ৫ আগস্ট দিল্লিতে শেখ হাসিনার ইভেন্ট ঘিরে সুর তুলেছিল বাংলাদেশ। এরপরও দুই দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে কথা হয়। তখন থেকেই জল্পনা চলে যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ভারত সফরে আসবেন কি না, তা নিয়ে। এদিকে, আগস্টে তুরস্ক, পাকিস্তান, সৌদি আরবের প্রতিরক্ষা চুক্তি হয়। সেই প্রতিরক্ষা চুক্তি মক্কা প্যাক্টে বাংলাদেশের আগ্রহ আছে বলে জানা যায় বিভিন্ন রিপোর্ট সূত্রে। সদ্য বাংলাদেশের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির সৌদির সফর করেছেন। সৌদিতে তিনি এক হাইভোল্টেজ বৈঠকে ছিলেন বলেও খবর। এই চুক্তি অনুযায়ী, চুক্তিবদ্ধ একটি দেশে , চুক্তির বাইরে থাকা অন্য কোনও দেশ হামলা করলে, তা তিন চুক্তিবদ্ধ দেশে হামলার শামিল বলে বিবেচনা করা হবে। এই চুক্তিতে বাংলাদেশের প্রবেশ হলে, তা কি ঝুঁকি পূর্ণ হবে ? প্রশ্নটা ছিলই। কিছুদিন আগে তা নিয়ে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির বলেন, ‘বাঁচার আগে যদি মরার চিন্তা করেন, তাহলে লাভ আছে বলেন?’ এই প্রেক্ষাপটে তারেক রহমানের ভারত সফর বাতিল হওয়ার ঘটনা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।
এদিকে, ব্রিকস শুরু হতে ৪৮ ঘণ্টা বাকি। তার আগে এখনও জানা যাচ্ছে না, চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ভারতে আসছেন কি না। এই ব্রিকস সম্মেলন উপলক্ষ্যে চিনের রাষ্ট্র প্রধানের ভারতে আসার কথা রয়েছে বলে খবর। এই ব্রিকস সম্মেলনের ফাঁকে রাশিয়ার পুতিনের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদীর এক বিশেষ বৈঠক হতে চলেছে বলেও খবর।
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More