রেস্তোরাঁয় পুলিশকর্মীরা খেতে যেতেই পুলিশের গাড়ি চুরি! ওদিকে,কোর্টে আসা আইনজীবিকেই করা হল ‘অভিযুক্ত’! খবরে বাংলাদেশ
চট্টোগ্রামে পুলিশের গাড়ি উদ্ধারে তৎপর হয় বাংলাদেশের পুলিশ। ওদিকে, ঢাকায় মারধরের ঘটনার পর আইনজীবী সোহাগ বলেছেন, ‘আদালতে এসেছিলাম আইনজীবী হয়ে, বানিয়ে দিল আসামি।’
ফের খবরে বাংলাদেশ। ইতিমধ্যেই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে তারেক রহমান শাসিত বাংলাদেশে। সেদেশের বিভিন্ন জায়গায় অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুরের ঘটনায় অশান্তি বাড়তে শুরু করেছে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে খোলা রাস্তায় দিনেদুপুরে সকলের চোখের সামনে থেকে পুলিশের পিকআপ ভ্যান চুরির ঘটনা ঘটে গিয়েছে। এখানেই শেষ নয়। ঢাকার আদালত চত্বরে বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের মারধরের শিকার আইনজীবী শামিম আল সাইফুল সোহাগকেই ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় অভিযুক্ত করা হয়েছে।
সদ্য বুধবার, চট্টোগ্রামের হালিশহর এলাকায় জেলা পুলিশ লাইনসের সামনে রাস্তায় রাখা, পুলিশের একটি পিকআপ ভ্যান চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা যায়, হালিশহর থানার পুলিশ সদস্যরা একটি পুরোনো পিকআপ ভ্যান নিয়ে টহলে বের হয়েছিলেন। পুলিশের ওই গাড়িতে ছিলেন তিন জন পুলিশ সদস্য। দুপুরে তাঁরা গাড়িটি জেলা পুলিশ লাইনসের সামনের রাস্তায় রেখে খেতে গিয়েছিলেন এক রেস্তোরাঁয়। রিপোর্ট বলছে, পুলিশ সদস্যরা খেয়েদেয়ে ফিরে এসে দেখেন গাড়ি সেখানে নেই। ঘটনায় স্তম্ভিত হন অনেকেই। এই অবস্থায় পুলিশকর্মীরা সিসিটিভি ফুটেজ দেখেন। সিসিটিভিতেই এক ব্যক্তি নকল চাবি ব্যবহার করে গাড়িটি নিয়ে গিয়েছেন।সেই গাড়ি উদ্ধারে তখনই তৎপর হয় বাংলাদেশের পুলিশ।
এদিকে, অপর এক ঘটনায়, বাংলাদেশে এক মামলার জন্য কোর্টে পৌঁছলে এক আইনজীবী প্রথমে মারধরের শিকার হন বলে অভিযোগ। পরে, সেই আইনজীবীকেই ককটেল বিস্ফোরণ মামলায় অভিযুক্ত করে কারাবন্দি করা হয়েছে। ঘটনা বাংলাদেশের আইনজীবী শামিম আল সাইফুল সোহাগকে ঘিরে। কিছুদিন আগে, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রাক্তন মেয়র সাইদ খোকনকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁকে আদালতে হাজির করার আগে, তাঁর আইনজীবী সোহাগের ওপর হামলা করেন বিএনপি ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা, বলে অভিযোগ। রিপোর্ট বলছে, এই আইনজীবীকে ব্যাপক মারধর করা হয়। হামলার জেরে তিনি মাটিতে পড়ে যান। তখনও তাঁর ওপর হামলা চালাতে দেখা যায় কয়েকজনকে। এদিকে, আইনজীবী সোহাগকে ৯ নভেম্বর আদালত এলাকায় ককেটল বিস্ফোরণে মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে হাজির করে কারাগারে পাঠানোর আবেদন করেন তদন্ত কর্মকর্তা এসআই অনুপম দাস। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সোগাহ বলেন, গতকাল প্রাক্তন মেয়র সাঈদ খোকনের মামলায় শুনানি থাকায় ৩৩ নম্বর আদালতে উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকে তাঁকে টেনেহিঁচড়ে বের করে নেওয়া হয়। আইনজীবী সোহাগ বলেছেন, ‘আদালতে এসেছিলাম আইনজীবী হয়ে, বানিয়ে দিল আসামি।’
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শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More