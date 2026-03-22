    গলছে সম্পর্কের বরফ! আয়ারল্যান্ড সফর বাতিল, ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে বড় সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের

    আগামী ২৮ অগাস্ট বাংলাদেশে পৌঁছে যাওয়ার কথা টিম ইন্ডিয়ার। এই সফরে ৩টি ওডিআই এবং ৩ টি টি-২০ আন্তর্জাতিক ম্যাচ রয়েছে।

    Published on: Mar 22, 2026 6:24 PM IST
    By Sahara Islam
    ক্রিকেট অনুরাগীদের জন্য এবার একটি বড় আপডেট সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড তথা বিসিবি একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে আগামী সেপ্টেম্বরে নির্ধারিত তাদের দলের আয়ারল্যান্ড সফর স্থগিত করেছে। মূলত, ভারতের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সাদা বলের সিরিজের কথা মাথায় রেখে বিসিবি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিরিজ ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপের আগে বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এরপরেই প্রশ্ন উঠেছে, বিশ্বকাপ বয়কটের পর তলানিতে ঠেকা সম্পর্ক-সেই বরফ কী গলতে শুরু করেছে?

    ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে বড় সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের (সৌজন্যে টুইটার)
    ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে বড় সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের (সৌজন্যে টুইটার)

    ক্রিকবাজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আগামী ২৮ অগাস্ট বাংলাদেশে পৌঁছে যাওয়ার কথা টিম ইন্ডিয়ার। এই সফরে ৩টি ওডিআই এবং ৩ টি টি-২০ আন্তর্জাতিক ম্যাচ রয়েছে। ওডিআইগুলি আগামী ১, ৩ এবং ৬ সেপ্টেম্বর সম্পন্ন হতে পারে। এদিকে, টি-২০ সিরিজটি আগামী ৯, ১২ এবং ১৩ সেপ্টেম্বর খেলা হতে পারে। যদিও সরকার বা ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে এখনও কিছু নিশ্চিত করা হয়নি এই সফরের বিষয়ে। উল্লেখ্য যে, এই সাদা বলের সিরিজটি মূলত ২০২৫ সালে সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরে তা স্থগিত করা হয়।

    ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজের গুরুত্ব বৃদ্ধি

    ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের একজন শীর্ষ আধিকারিক ক্রিকবাজকে জানিয়েছেন যে, ভারতের সফরটি সেপ্টেম্বরের মধ্যে পড়ায়, আয়ারল্যান্ড সিরিজটি অন্য সময় করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে, আয়ারল্যান্ডের ব্যস্ত ফিউচার ট্যুর প্রোগ্রামের কারণে নতুন তারিখ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। এই কারণে, উভয় বোর্ড পারস্পরিক সম্মতিতে এই সফরটি স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এখন ২০২৭ সালে এর জন্য একটি নতুন সময় খোঁজা হচ্ছে। এই পরিবর্তনের পর ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজের গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে। এ বিষয়ে বিসিবি কর্মকর্তা বলেন, ‘ভারত সিরিজ যখন গত বছর থেকে এই সেপ্টেম্বর মাসে স্থানান্তরিত হয়েছে, আমরা আয়ারল্যান্ডকে জিজ্ঞাসা করেছি যে তাঁরা কী আমাদের জন্য অন্য কোনও সময়ের ব্যবস্থা করতে পারবে। তাঁরা জানায় যে সম্ভব নয়। তাই সিরিজ স্থগিত করা হয়েছে। তাঁরা কিছু অন্যান্য সমস্যার মুখেও পড়েছিল। আমরা মিলিতভাবে কাজ করে নতুন সময় খুঁজব, সম্ভব হলে আগামী বছরে।’

    এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ তাদের সূচি এমনভাবে ভারসাম্য করার চেষ্টা করছে যাতে তারা যতটা সম্ভব বেশি ওডিআই খেলার সুযোগ পায়। ভারত, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দলের আসন্ন হোম সিরিজ রয়েছে। পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবোয়ে সফরেরও প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমানে, আয়ারল্যান্ড সফর স্থগিত হওয়ার পর ভারতের বিরুদ্ধে এই সিরিজটি বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এটি শুধু তাদের আন্তর্জাতিক ক্যালেন্ডারই নয়, বরং ২০২৭ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের জন্যে তাদের গতিপথও নির্ধারণ করতে পারে। বাংলাদেশ বর্তমানে ৭৯ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে আইসিসি (আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল) ওডিআই র‍্যাঙ্কিংয়ে নবম স্থানে রয়েছে। তারা দশম স্থানে থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজের চেয়ে মাত্র দুই পয়েন্ট এগিয়ে আছে। ২০২৭ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ ৮ টি দল ওডিআই বিশ্বকাপে সরাসরি খেলার সুযোগ পাবে। অন্যদিকে, বাকি দলগুলিকে কোয়ালিফায়ার খেলতে হবে।

