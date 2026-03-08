Bangladesh Temple Bombing: বাংলাদেশে শনি মন্দিরে ছোড়া হল বোমা, লাঠি দিয়ে তা সরাতে গিয়ে জখম সাহসী পুরোহিত

Bangladesh Temple Bombing: বাংলাদেশে শনি মন্দিরে ছোড়া হল বোমা, লাঠি দিয়ে তা সরাতে গিয়ে জখম সাহসী পুরোহিত
বাংলাদেশের কুমিল্লায় মন্দির লক্ষ্য করে বোমা ছোড়া হল। ঘটনাটি ঘটেছে ৭ মার্চ সন্ধ্যা নাগাদ। এই হামলায় মন্দিরের পুরোহিত সহ মোট ৩ জন আহত হন বলে জানা গিয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, একটি শনিমন্দিরে সন্ধ্যায় পুজো দিচ্ছিলেন ভক্তরা। সেই সময় বাইকে করে এসে দুষ্কৃতীরা বোমা ছুড়ে চলে যায় সেখান থেকে। কুমিল্লার ঠাকুরপাড়া কালীগাছতলা মন্দিরে এই হামলার ঘটনা ঘটে বলে জানা গিয়েছে।
কুমিল্লা জেলা পুলিশ সুপার আনিসুজ্জামান জানিয়েছেন, হামলার ঘটনায় তদন্ত চলছে, দোষীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে পুলিশ। এদিকে এই হামলার খবর পেয়ে রাতেই কুমিল্লা জেলাশাসক মহম্মদ রেজা হাসান, কুমিল্লা র্যাবের ক্যাপ্টেন মেজর সাদমান ইবনে আলমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান। ঘটনা প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমকে পুলিশ সুপার জানান, স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে মন্দিরে শনিপুজো চলাকালীন তিনজন ব্যক্তি মণ্ডপে হাতবোমা ছুড়ে মারে। সেই সময় পুরোহিত হাতবোমাটি লাঠি দিয়ে সরাতে গেলে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে পুরোহিত আহত হন। এরপরে পালিয়ে যেতে যেতে রাস্তায় আরও বোমা ফাটায় দুষ্কৃতীরা। সেই সময় দুই পথচারীও জখম হন বলে জানা যায়।
এদিকে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই হামলা নির্বাচন পরবর্তী হিংসা হতে পারে। এই আবহে সন্দেহের তির চলে যাচ্ছে জামাত বা এনসিপির আশ্রয়ে থাকা দুষ্কৃতীদের দিকে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের সর্বশেষ নির্বাচনে সংখ্যালঘু হিন্দুদের অধিকাংশের ভোটই গিয়েছে বিএনপির দিকে। একদা আওয়ামী লীগের 'ভোটব্যাঙ্ক' বিবেচিত হওয়া বাংলাদেশি হিন্দুরা এবার জামাতিদের হারাতে বিএনপিকে সমর্থন করে। এই আবহে রোষের জেরে হিন্দু মন্দিরে হামলা হয়ে থাকতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে পুলিশের বক্তব্য থেকে। এদিকে এই ঘটনাট তদন্তের জন্য ঢাকা থেকে বিশেষজ্ঞ তদন্তকারী দল আনানো হয়েছে।
এদিকে মন্দিরে হামলার প্রতিবাদে কুমিল্লায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজন প্রতিবাদে নামেন। শহরে হিন্দুরা একটি মিছিল করে নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করা জন্য দাবি জানান প্রশাসনের কাছে। এর আগে ইউনুস জমানায় বাংলাদেশ জুড়ে হিন্দুদের ওপর অনেক অত্যাচার হয়েছিল। ভোট প্রচারের সময় হিন্দুদের অভয় দিয়েছিলেন বিএনপি নেতা এবং প্রার্থীরা। তবে তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরেও বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা জারি আছে। গত ২ দিনেই বগুড়া এবং কক্সবাজারে দুজন হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছে।