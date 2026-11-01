Bangladesh protest: বিক্ষোভে উত্তাল বাংলাদেশের বহু এলাকা! পুলিশের গাড়িতে আগুন, কী নিয়ে প্রতিবাদ? কারা নামল পথে!

Bangladesh protest: বিক্ষোভে উত্তাল বাংলাদেশের বহু এলাকা! পুলিশের গাড়িতে আগুন, কী নিয়ে প্রতিবাদ? কারা নামল পথে!
বিক্ষোভের জেরে বাংলাদেশে গাজিপুর, সাভারে অন্তত ৮০ টি পোশাক কারখানায় ছিল ছুটি।
ফের একবার বিক্ষোভের আগুন জ্বলল বাংলাদেশে। এবার প্রতিবাদ বিক্ষোভে নামলেন সেদেশের পোশাক শিল্পীরা। রবিবার সকাল থেকে তাঁদের বিক্ষোভ ঘিরে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় অশান্তির ছবি উঠে আসে। বিক্ষোভের জেরে বাংলাদেশে গাজিপুর, সাভারে অন্তত ৮০ টি পোশাক কারখানায় ছিল ছুটি। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্পক্ষেত্র হিসাবে পোশাক শিল্পের বেশ নাম রয়েছে। সেই শিল্প ক্ষেত্র থেকেই শ্রমিকরা এবার বিক্ষোভে শামিল হলেন।
বাংলাদেশে পোশাক শিল্পীদের বিক্ষোভের জেরে ঢাকার মিরপুর–১০ নম্বর এলাকায় পুলিশের সঙ্গে তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এদিকে, মিরপুর ১১ নম্বরে মেট্রো স্টেশনের নিচে পুলিশের একটি গাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে। ঘটনাটি বেলা পৌনে ১২ টা নাগাদ ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। এছাড়াও গাজিপুরের বিভিন্ন এলাকায় আবারও বিক্ষোভ শুরু করেছেন পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। আজ রোববার সকাল থেকে শ্রমিকদের বিক্ষোভ ও অবরোধের কারণে ঢাকা–টাঙ্গাইল মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশের কোনাবাড়ি এলাকায় পুলিশ বক্সে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পাঁচ প্লাটুন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্য মোতায়েন করা হয়। গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার সফিপুর বাজার, চন্দ্রা পল্লী বিদ্যুৎ, মৌচাক ও তেলিচালা এলাকায় শ্রমিকেরা সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়েছে আশুলিয়াতেও।
উল্লেখ্য, বাংলাদেশের পোশাক শ্রমিকদের দাবি, ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা করতে হবে। আর সেই দাবিতেই তাঁরা পথে নেমে বিক্ষোভে শামিল হন। এদিকে, অগ্নিসংযোগ ও নাশকতার চেষ্টায় বাংলাদেশে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের ১১ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) মিরপুর বিভাগ।
এদিকে, এই পোশাক শিল্প শ্রমিকদের বিক্ষোভের জেরে নড়েচড়ে বসেছে ঢাকা। শ্রমিক অসন্তোষ মোকাবিলায় কয়েকজন মন্ত্রী ও উপদেষ্টাকে নিজের কার্যালয়ে ডেকেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী ছয় থেকে সাতজন মন্ত্রী ও উপদেষ্টাকে ডেকেছেন। অর্থ, স্বরাষ্ট্র ও শ্রম মন্ত্রকের মন্ত্রীসহ আরও কয়েকটি মন্ত্রকের মন্ত্রী এবং উপদেষ্টা মাহদী আমিন বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারেন। এদিকে, বিক্ষোভের প্রভাবের জেরে সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর বাতিল করেছেন শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী।
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More