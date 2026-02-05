Edit Profile
    Bangladesh thanks Pakistan: টি২০ বিশ্বকাপে ভারতের ম্যাচ বয়কট করায় পাকিস্তানকে ধন্যবাদ বাংলাদেশি উপদেষ্টার

    নিজের পোস্টে আসিফ লেখেন, ‘ধন্যবাদ পাকিস্তান। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ বলেছেন, বাংলাদেশকে টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে তাঁর দেশ ভারত–ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বুধবার মন্ত্রিসভার সদস্যদের তিনি বলেন, আমরা ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ খেলব না।’

    Published on: Feb 05, 2026 12:00 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    টি২০ বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কট করার ঘোষণা দিয়েছে পাকিস্তান সরকার। এই নিয়ে এবার পাকিস্তানকে ধন্যবাদ জানিয়ে সোশ্যল মিডিয়ায় পোস্ট করলেন বাংলাদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। নিজের পোস্টে আসিফ লেখেন, 'ধন্যবাদ পাকিস্তান। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ বলেছেন, বাংলাদেশকে টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে তাঁর দেশ ভারত–ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বুধবার মন্ত্রিসভার সদস্যদের তিনি বলেন, আমরা ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ খেলব না। কারণ, খেলার মাঠে কোনো রাজনীতি থাকা উচিত নয়। আমরা খুব ভেবেচিন্তে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানো উচিত। আমি মনে করি এটি খুবই উপযুক্ত সিদ্ধান্ত।'

    টি২০ বিশ্বকাপে ভারতের ম্যাচ বয়কট করায় পাকিস্তানকে ধন্যবাদ বাংলাদেশি উপদেষ্টার (@ChiefAdviserGoB)

    উল্লেখ্য, ভারতের সঙ্গে টি২০ বিশ্বকাপের ম্যাচ না খেলার সিদ্ধান্তে অনড় পাকিস্তান। এবার এই বিষয়ে মুখ খুললে পাক প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ নিজে। তিনি বলেছেন, আমরা ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামব না। তিনি আরও বলেন, 'রাজনীতিকে খেলার সঙ্গে যুক্ত করা উচিত নয়।' মুখে তিনি এই কথা বললেও নিজেরাই খেলা নিয়ে রাজনীতি করছে পাকিস্তান। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে না আসতে চাওয়ায় পাকিস্তান তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। এরই সঙ্গে বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে ভারত বিরোধিতার সুর চড়িয়েছে পাকিস্তান।

    এই আবহে ৪ ফেব্রুয়ারি ইসলামাবাদে শেহবাজ শরিফ বলেন, 'টি২০ বিশ্বকাপ নিয়ে আমরা পরিষ্কার অবস্থান নিয়েছি যে আমরা ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ খেলব না।' তিনি এটিকে সঠিক সিদ্ধান্ত হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, অনেক চিন্তাভাবনার পরে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'খেলাধুলায় কোনও রাজনীতি হওয়া উচিত নয়। আমরা বিষয়টি বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' এদিকে পাক সরকারের এই সিদ্ধান্তে তাদের দেশের ক্রিকেট বোর্ড বড় সমস্যায় পড়তে পারে বলে দাবি করা হচ্ছে একাধিক রিপোর্টে। তবে পিসিবি এখনও সরকারি ভাবে আইসিসিকে চিঠি লিখে জানায়নি যে তারা ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কট করবে। এমনকী পাকিস্তান দল ইতিমধ্যেই শ্রীলঙ্কাতে পৌঁছেও গিয়েছে। এই ভাবে পাকিস্তান শাস্তি এড়াতে চাইছে বলে মনে করা হচ্ছে।

