Bangladesh to USA on Russian Oil: আমাদেরও রাশিয়ান তেল কিনতে দিন, ভারতের উদাহরণ টেনে আমেরিকার কাছে আবদার বাংলাদেশের

    Bangladesh to USA on Russian Oil: আমাদেরও রাশিয়ান তেল কিনতে দিন, ভারতের উদাহরণ টেনে আমেরিকার কাছে আবদার বাংলাদেশের

    বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন দূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনের সঙ্গে কথা বলেন বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। এর আগে ইরান যুদ্ধের আবহে ভারতের রাশিয়ান তেল কেনার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে আমেরিকা।

    Published on: Mar 12, 2026 8:56 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    আমেরিকা দাবি করেছে, তারা নাকি ভারতকে রাশিয়ান তেল কেনার 'অনুমতি' দিয়েছে। এই আবহে বাংলাদেশ এবার আমেরিকার কাছে আবেদন করল, তাদেরও যেন রাশিয়ার থেকে তেল কিনতে দেওয়া হয়। এই আবহে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন দূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনের সঙ্গে কথা বলেন বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। এর আগে ইরান যুদ্ধের আবহে ভারতের রাশিয়ান তেল কেনার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে আমেরিকা।

    রাশিয়ার তেল কিনতে দেওয়ার আবেদন জানিয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন দূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনের সঙ্গে কথা বলেন সেই দেশের অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। (REUTERS)
    রাশিয়ার তেল কিনতে দেওয়ার আবেদন জানিয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন দূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনের সঙ্গে কথা বলেন সেই দেশের অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। (REUTERS)

    প্রসঙ্গত, ইরান যুদ্ধের আবহে হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে রেখেছে আইআরজিসি। তাই হরমুজ প্রণালীতে শ'য়ে শ'য়ে ট্যাঙ্কার আটকে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ববাজারে তেলের দাম রকেট গতিতে উর্ধ্বমুখী হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে বিশ্ববাজারে তেলের দাম স্থিতিশীল রাখতে ভারতকে রাশিয়ার থেকে তেল কেনার 'ছাড়' দেয় আমেরিকা। ভারতকে রাশিয়ার তেল কিনতে বলে আমেরিকা ইতিমধ্যেই একটি 'নির্দেশিকা' জারি করেছে। তাতে বলা হয়েছে, ইতিমধ্যেই যে রাশিয়ান তেল সাগরে রয়েছে, তা কিনতে পারে ভারতীয় শোধনাগারগুলি।

    গত ফেব্রুয়ারি মাসে এক নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করে ভারতের পণ্যের ওপর থেকে শাস্তিমূলক ২৫ শতাংশ শুল্ক প্রত্যাহার করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রাশিয়ান তেল কেনার জন্যে বিগত বশ কয়েক মাস ধরে এই শুল্ক ধার্য করা ছিল ভারতের ওপর। তবে সম্প্রতি ট্রাম্প এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছিলেন যে নয়াদিল্লি এবং ওয়াশিংটন একটি বাণিজ্য চুক্তিতে সম্মত হয়েছে। সেই চুক্তির ফলে ভারতের পণ্যের ওপর থেকে শাস্তিমূলক শুল্ক কমায় আমেরিকা। তবে সেই সময় ট্রাম্প 'হুঁশিয়ারি' দিয়েছিলেন, ভারত যদি আবার রাশিয়ার তেল কেনে, তাহলে ভারতের ওপর ফের শুল্ক চাপানো হবে। পরে বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত 'ফ্যাক্টশিট'-এ হোয়াইট হাউজ প্রথমে দাবি করে, ভারত রাশিয়ান তেল কেনা বন্ধ করবে। এবং সেই ফ্যাক্টশিট জারির একদিনের মাথায় তা 'সংশোধন' করা হয়। এবং বলা হয়, ভারত রুশ তেল কেনা কমানোর চেষ্টা করবে।

    এর আগে রাশিয়া থেকে তেল কেনার পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে নয়াদিল্লি বলেছিল যে এই সিদ্ধান্ত জাতীয় স্বার্থে গ্রহণ করা হয়েছে। সেই সময় ভারত জানিয়েছিল, ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে বিশ্ববাজারে যাতে তেলের দাম না বেড়ে যায়, তার জন্য আমেরিকাই ভারতকে বলেছিল রুশ তেল কিনতে। তবে ট্রাম্প মুখে দাবি করেছিলেন, রাশিয়ার থেকে তেল কেনায় ভারতের ওপর শুল্ক চাপানো হয়েছিল। তবে রাশিয়ার সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্য বেড়েছে ট্রাম্পের জমানাতেই।

    উল্লেখ্য, ভারতীয় শোধনাগারগুলি প্রতিদিন প্রায় ৫.৬ মিলিয়ন ব্যারেল অপরিশোধিত তেল প্রক্রিয়া করে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একটি সূত্র জানিয়েছে, ভারতের অপরিশোধিত চাহিদার ৪০ শতাংশ পর্যন্ত মেটাতে সহায়তা করতে প্রস্তুত রাশিয়া। রিপোর্ট অনুযায়ী, জানুয়ারিতে ভারতে অপরিশোধিত রাশিয়ান তেল আমদানি কমে দৈনিক ১.১ মিলিয়ন ব্যারেল হয়েছে। ২০২২ সালের নভেম্বরের পরে যা সর্বনিম্ন। সূত্রটি জানিয়েছে যে ফেব্রুয়ারিতে অবশ্য রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল আমদানির হার ৩০ শতাংশে ফিরে এসেছে। এদিকে ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, ভারত যদি ফের রাশিয়ার তেল কেনা বাড়ায়, তাহলে তিনি ফের শুল্ক চাপাবেন ভারতের ওপরে। যদিও বা ট্রাম্পের শুল্ক নীতিকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট। এদিকে বিশ্ববাজারে তেলের দামে আগুন লাগার আশঙ্কা দেখা দিতেই নিজের আগের অবস্থান থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে দাঁড়ান ট্রাম্প।

    News/News/Bangladesh To USA On Russian Oil: আমাদেরও রাশিয়ান তেল কিনতে দিন, ভারতের উদাহরণ টেনে আমেরিকার কাছে আবদার বাংলাদেশের
    News/News/Bangladesh To USA On Russian Oil: আমাদেরও রাশিয়ান তেল কিনতে দিন, ভারতের উদাহরণ টেনে আমেরিকার কাছে আবদার বাংলাদেশের
