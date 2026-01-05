Man shot dead in Bangladesh: বাংলাদেশে প্রকাশ্য রাস্তায় আরও এক ভয়াবহ খুন! চলল পর পর গুলি, নিহত রানাপ্রতাপ বৈরাগী

Man shot dead in Bangladesh: বাংলাদেশে প্রকাশ্য রাস্তায় আরও এক ভয়াবহ খুন! চলল পর পর গুলি, নিহত রানাপ্রতাপ বৈরাগী
ইউনুস সরকারের আমলে বাংলাদেশে যখন শিয়রে ভোট, তখনই এই হত্যাকাণ্ড ঘটল।
প্রকাশ্য রাস্তায় আরও এক ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশে। এবার ঘটনাস্থল যশোর। যশোরের উপজিলা মণিরামপুরে এই ঘটনা ঘটে সন্ধ্যা নাগাদ। সেখানে উপজেলার কপালিয়া বাজারে কয়েকজন এসে রানাপ্রতাপ বৈরাগীর মাথা টার্গেট করে গুলি করে। একাধিক রাউন্ড গুলি চলে বলে খবর।
প্রসঙ্গত, রানাপ্রতাপ বৈরাগীর মৃত্যুকে নিয়ে গত ৩ সপ্তাহে ৫ জন হিন্দু যুবকের মৃত্যু হল বাংলাদেশে। ইউনুস সরকারের আমলে বাংলাদেশে যখন শিয়রে ভোট, তখনই এই হত্যাকাণ্ড ঘটল।
উল্লেখ্য, বেশ কিছু রিপোর্টের দাবি, বাংলাদেশের এক সংবাদমাধ্যমের কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন রানাপ্রতাপ। কোন রোষ থেকে রানাপ্রতাপকে খুন করা হল, তা নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে। এদিকে, স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, ঘটনাস্থলে ৭ টি গুলির খোসা উদ্ধার হয়েছে। নৃশংশ এই হত্যাকাণ্ড সন্ধ্যা ৬ টা নাগাদ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ৩৮ বছর বয়সী রাণা প্রতাপের বাবা কেশবপুর উপজেলার আড়ুয়া গ্রামের স্কুল শিক্ষক। বাবার নাম তুষার বৈরাগী। মণিরামপুরের কপালিয়া বাজারে তাঁদের বরফকল রয়েছে বলেও জানা যাচ্ছে।
জানা যাচ্ছে, রানাকে তাঁর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ডেকে পাশে একটি ক্লিনিকের পাশে থাকা গলির মুখে নিয়ে যায়। সেখানেই রানাকে গুলি করা হয়েছে বলে খবর। একটি নয়, পর পর একাধিক গুলি চালিয়েছে আততায়ীরা। এরপর আততায়ীরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এখনও পর্যন্ত ঘটনায় কেউ গ্রেফতার হয়েছে কি না তা জানায়নি পুলিশ। তবে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছে পুলিশ। তবে খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে যায়। জানা যাচ্ছে, খানিকটা কথা কাটাকাটির পর এই খুন হয়।
এর আগে, ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর বাংলাদেশে আসার রাতে নৃশংসভাবে বাংলাদেশের ময়মনসিংহে পিটিয়ে খুন করা হয় দীপু দাস নামে এক যুবককে। সদ্য খোকন দাস নামে আরেক ব্যক্তিকে গায়ে আগুন ধরিয়ে খুন করা হয়। এরপর খোকন দাসের মৃত্যু হয়। মাঝে অমৃত মণ্ডলের মৃত্যুর খবর উঠে আসে। এরপর সদ্য রানাপ্রতাপ বৈরাগীর মৃত্যুর খবর জানা গিয়েছে।