Bangladeshi Hindu wants Indian Visa: 'ভিসা পাইয়ে দিন, ভারতে চলে যাব', সাংসদের কাছে আবেদন বাংলাদেশি হিন্দু পরিবারের

Bangladeshi Hindu wants Indian Visa: 'ভিসা পাইয়ে দিন, ভারতে চলে যাব', সাংসদের কাছে আবেদন বাংলাদেশি হিন্দু পরিবারের
বরিশাল-২ আসনে (উজিরপুর-বানারীপাড়া) নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় নির্যাতিত একটি সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবার ভারতের ভিসার জন্য নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির উদ্দেশে কাতর আর্তি করে। সেই আর্তির ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে।
রাজাকার জামাতে ইসলামিকে ঠেকাতে বিএনপিকে ভোট দিয়েছেন বাংলাদেশি হিন্দুরা। জায়গায় জায়গায় নবনির্বাচিত বিএনপি সাংসদরাও হিন্দুদের অভয় প্রদান করছেন। তা সত্ত্বেও হিন্দুদের ওপর হামলা ও অত্যাচার জারি রয়েছে বাংলাদেশে। এদিকে হিন্দু অধ্যুষিত বহু সীমান্তবর্তী আসনে জামাতে ইসলামি জয়ী হয়েছে। এই আবহে আতঙ্কে ভুগছে বহু হিন্দু পরিবার। আর এহেন পরিস্থিতিতে এবার সামনে এল এক ভিডিয়ো। সেখানে দাবি করা হচ্ছে, বাংলাদেশের এক হিন্দু পরিবার ভারতের ভিসার জন্য আর্তি জানাচ্ছেন নবনির্বাচিত সাংসদের উদ্দেশে।
জানা গিয়েছে, বরিশাল-২ আসনে (উজিরপুর-বানারীপাড়া) নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় নির্যাতিত একটি সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবার ভারতের ভিসার জন্য নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির উদ্দেশে কাতর আর্তি করে। সেই আর্তির ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। প্রত্যন্ত গ্রামের এই হিন্দু পরিবারটির এক নারী সদস্য নবনির্বাচিত বিএনপি সাংসদের উদ্দেশ্যে বলন, যেন তাঁদের ভারতের ভিসার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়; এরপর তারা দেশ ছেড়ে চলে যাবেন। উল্লেখ্য, সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে হিন্দুরা একচেটিয়া ভাবে বিএনপিকে ভোট দিয়েছিল। একদা আওয়ামী লীগের প্রতি অনুগত হিন্দু সম্প্রদায় জামাতকে ঠেকাতে এবার ধানের শীষ প্রতীকে ভরসা রাখেন তাঁরা। এই আবহে বরিশাল-২ আসনে জামাতকে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন বিএনপি প্রার্থীও।
উল্লেখ্য, নির্বাচনে জয়ের পরে বাংলাদেশি হিন্দুদের নিরাপত্তা নিয়ে অভয় দিয়েছিলেন বহু বিএনপি নেতা। তা সত্ত্বেও ইউনুসের বিদায়বেলাতেও হিন্দুদের ওপর অত্যাচার জারি বাংলাদেশে। হিন্দুদের বিভিন্ন মন্দিরে এরই মধ্যে ভাঙচুর চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ উঠল। কোথাও মন্দির প্রাঙ্গন থেকে গাছ কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তো কোথাও মন্দিরে আগুন দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আবার কোথাও মন্দির এবং প্রতিমা ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। ভোটের ফলাফল বের হতে না হতেই এই সব ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশে। এই পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা।
রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশ জুড়ে বেশ কিছু হিন্দু মন্দিরে হামলার ঘটনা ঘটেছে সম্প্রতি। রংপুরের পীরগঞ্জে হিন্দু পাড়ায় ঢুকে কালী মন্দিরের গাছ কেটে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এদিকে সিলেট তারাপুর মন্দিরে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ উঠে এসেছে। রংপুরের নীলফামারী জেলার ৩ নং খোকশাবাড়ি সাবুল্লীপাড়ার শ্মশানের কালী প্রতিমা ও মন্দির ভাঙচুরের অভিযোগও সামনে এসেছে। এদিকে জানা গিয়েছে, ঠাকুরগাঁও পাঁচপীরে সংখ্যালঘু হিন্দু বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এদিকে বীরগঞ্জে নির্বাচনি ফলাফল ঘোষণার পরপরই হিন্দু বাড়িতে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ ওঠে। এর আগে ভোটের দু'দিন আগেই রংপুরের পীরগঞ্জের হিন্দুর বাড়িতে খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।