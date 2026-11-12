Bangladeshis in IPL: বিতর্ক অতীত, আইপিএলে ফেরার স্বপ্ন বাংলাদেশের! নিলামে নাম লেখালেন মুস্তাফিজুর সহ ৭ ক্রিকেটার
কোন সাতজন ক্রিকেটার নিলামে নাম লিখিয়েছেন? তালিকায় রয়েছেন মুস্তাফিজুর রহমান, নাহিদ রানা, রিশাদ হোসেন, হাসান মাহমুদ, তৌহিদ হৃদয়, তাসকিন আহমেদ এবং শরিফুল ইসলাম। বাংলাদেশের ক্রিকেট বোর্ডের ক্রিকেট অপারেশনস বিভাগের চেয়ারম্যান শাহরিয়ার নাফিস এই খবর নিশ্চিত করেছেন।
মুস্তাফিজুর রহমানকে ঘিরে ভারত-বাংলাদেশ ক্রিকেটীয় সম্পর্কের তিক্ততা এখনও পুরোপুরি কাটেনি। তার মধ্যেই আসন্ন আইপিএল ২০২৭-এর নিলামে অংশ নিতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন বাংলাদেশের সাত ক্রিকেটার। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, গত মরশুমে কলকাতা নাইট রাইডার্স থেকে বিতর্কিতভাবে বাদ পড়া বাঁহাতি পেসার মুস্তাফিজুর রহমানও এবার ফের আইপিএলে খেলার আশায় নিলামে নাম নথিভুক্ত করেছেন। শুধু মুস্তাফিজুর নন, বাংলাদেশের আরও ছয় ক্রিকেটার আইপিএলের নিলামে নিজেদের নাম পাঠিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। বাংলাদেশের ক্রিকেট বোর্ডের তরফেও এই খবর নিশ্চিত করা হয়েছে।
কোন সাতজন ক্রিকেটার নিলামে নাম লিখিয়েছেন? তালিকায় রয়েছেন মুস্তাফিজুর রহমান, নাহিদ রানা, রিশাদ হোসেন, হাসান মাহমুদ, তৌহিদ হৃদয়, তাসকিন আহমেদ এবং শরিফুল ইসলাম। বাংলাদেশের ক্রিকেট বোর্ডের ক্রিকেট অপারেশনস বিভাগের চেয়ারম্যান শাহরিয়ার নাফিস এই খবর নিশ্চিত করেছেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডেকে তিনি জানিয়েছেন, আইপিএলের মিনি নিলামের আগে আগ্রহী ক্রিকেটারদের নাম নথিভুক্ত করার জন্য বিসিসিআই প্রতিটি ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। সেই নিয়মিত প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের নাম পাঠানো হয়েছে।
তবে এই তালিকায় সবচেয়ে বেশি নজর থাকবে মুস্তাফিজুর রহমানের উপর। কারণ, গত আইপিএল মরশুমে তাঁকে কেন্দ্র করেই ভারত ও বাংলাদেশের ক্রিকেট বোর্ডের মধ্যে বড়সড় বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। ২০২৬ সালের আইপিএল নিলামে ৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকায় মুস্তাফিজুরকে কিনেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের মধ্যে আইপিএলের ইতিহাসে সেটিই ছিল অন্যতম বড় দর। কিন্তু পরবর্তীকালে বিসিসিআইয়ের নির্দেশে মুস্তাফিজুরকে দল থেকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় কেকেআর। বিসিসিআইয়ের তরফে সেই সময় 'সাম্প্রতিক ঘটনাবলি'-র উল্লেখ করা হয়েছিল। কেকেআরও জানায়, বোর্ডের নির্দেশ মেনেই তারা মুস্তাফিজুরকে ছেড়ে দিয়েছে।
এই সিদ্ধান্ত ঘিরে বাংলাদেশে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এবং বিসিসিআইয়ের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন আরও বাড়ে। এমনকী, ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের মাটিতে খেলতে যাওয়া নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে ভারতে দল পাঠাতে আপত্তি জানায় বাংলাদেশ। পরবর্তীতে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিয়েও জটিলতা তৈরি হয়। ফলে মুস্তাফিজুরের আইপিএল থেকে বাদ পড়া শুধু একজন ক্রিকেটারের দল না পাওয়ার ঘটনা ছিল না, তা দুই দেশের ক্রিকেটীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রেও বড় প্রভাব ফেলেছিল।
এবার সেই বিতর্কের কয়েক মাসের মধ্যেই ফের আইপিএলের দরজায় কড়া নাড়ছেন বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা। মুস্তাফিজুরের পাশাপাশি নাহিদ রানা ও তাসকিন আহমেদের মতো জোরে বোলারদের উপস্থিতি ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির আগ্রহ বাড়াতে পারে। অন্যদিকে, লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেন এবং ব্যাটার তৌহিদ হৃদয়ও নিলামে নজর কাড়তে পারেন। তবে নিলামে নাম নথিভুক্ত করলেই যে কোনও ক্রিকেটার দল পাবেন, এমন নিশ্চয়তা নেই। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির চাহিদা, খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স এবং বিদেশি ক্রিকেটারের জন্য নির্ধারিত জায়গার উপর নির্ভর করবে চূড়ান্ত নির্বাচন।
এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, গতবারের বিতর্ক ভুলে কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি কি মুস্তাফিজুরকে দলে নেওয়ার সাহস দেখাবে? নাকি রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাব এবারও পড়বে আইপিএলের নিলামে? সাত বাংলাদেশি ক্রিকেটারের নাম নথিভুক্ত হওয়ায় সেই প্রশ্নই নতুন করে সামনে চলে এসেছে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More