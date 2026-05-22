Banks Closed: সাপ্তাহিক ছুটি, ইদ মাঝে ধর্মঘটের সম্ভাবনা! টানা ৫ দিন বন্ধ থাকতে পারে ব্যাঙ্ক
Banks Closed in Kolkata: পশ্চিমবঙ্গে আগামী সপ্তাহে টানা কয়েকদিন বন্ধ থাকতে পারে এসবিআই-সহ একাধিক ব্যাঙ্ক। সপ্তাহান্তের ছুটি, সম্ভাব্য ব্যাঙ্ক ধর্মঘট এবং ইদের ছুটি মিলিয়ে ২৩ মে থেকে ২৮ মে পর্যন্ত টানা ব্যাঙ্ক পরিষেবা ব্যাহত হতে পারে বলে বিভিন্ন রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।
সম্ভাব্য সূচি অনুযায়ী-
২৩ মে: চতুর্থ শনিবার
২৪ মে: রবিবার
২৫ ও ২৬ মে: ব্যাঙ্ক কর্মীদের প্রস্তাবিত ধর্মঘট
২৭ মে: ইদ উপলক্ষে ছুটি
কিছু রাজ্যে ২৮ মে-ও ছুটি থাকতে পারে
ফলে টানা ৫-৬ দিন শাখা পরিষেবা বন্ধ থাকার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তবে এটিএম, ইউপিআই, মোবাইল ব্যাঙ্কিং এবং ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং পরিষেবা সচল থাকবে বলেই জানানো হয়েছে। তবে ব্যাঙ্ক ইউনিয়নগুলির দাবি, পাঁচ দিনের কর্মসপ্তাহ চালু করা-সহ একাধিক কর্মসংক্রান্ত ইস্যুতে এই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। যদিও ধর্মঘট চূড়ান্ত হবে কি না, তা নিয়ে এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি।
এদিকে জুন মাসে ১৫ জুন বন্ধ থাকবে মিজোরাম ও ওড়িশার সমস্ত ব্যাঙ্ক। ২৫ জুন মহরমের ছুটি অন্ধ্রপ্রদেশ। ২৬ জুন ওই একই উপলক্ষে বন্ধ থাকবে ত্রিপুরা, মিজোরাম, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, জম্মু ও কাশ্মীর, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়ের সমস্ত ব্যাঙ্ক। হিমাচল প্রদেশে সন্ত গুরু কবীর জয়ন্তী উপলক্ষে ব্যাঙ্ক ছুটি। ৩০ জুন মিজোরামে ব্যাঙ্ক বন্ধ রেমনা নি উৎসব উপলক্ষে। এছাড়া ৭ জুন রবিবার, ১৩ জুন মাসের দ্বিতীয় শনিবার, ১৪ জুন রবিবার, ২১ জুন রবিবার, ২৭ জুন মাসের চতুর্থ শনিবার, ২৮ জুন রবিবারও বন্ধ থাকবে ব্যাঙ্ক।
