Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

Bay of Bengal Cyclone Chance: বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত, তৈরি হতে পারে ঘূর্ণিঝড়? এবারের নাম রাখবে বাংলাদেশ

আইএমডির পূর্বাভাস অনুযায়ী, নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার পর সেটি ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে পারে। পরবর্তী তিন থেকে চার দিনের মধ্যে এর সম্ভাব্য গতিপথ দক্ষিণ ওড়িশা এবং উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের দিকে হতে পারে।

Published on: Sep 18, 2026, 14:27:16 IST
By Abhijit Chowdhury
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

বঙ্গোপসাগরে ফের তৈরি হয়েছে আবহাওয়ার পরিবর্তনের সম্ভাবনা। উত্তর থাইল্যান্ডের উপর তৈরি হওয়া একটি ঊর্ধ্বস্তরের ঘূর্ণাবর্ত আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার দিকে উত্তর আন্দামান সাগরের দিকে সরে আসতে পারে। এর প্রভাবে ১৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার দিকে উত্তর আন্দামান সাগর ও সংলগ্ন এলাকায় একটি নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে ভারতের আবহাওয়া দপ্তর বা আইএমডি।

আইএমডির পূর্বাভাস অনুযায়ী, নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার পর সেটি ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে পারে
আইএমডির পূর্বাভাস অনুযায়ী, নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার পর সেটি ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে পারে

আইএমডির পূর্বাভাস অনুযায়ী, নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার পর সেটি ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে পারে। পরবর্তী তিন থেকে চার দিনের মধ্যে এর সম্ভাব্য গতিপথ দক্ষিণ ওড়িশা এবং উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের দিকে হতে পারে। তবে এই মুহূর্তে সেটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে কি না, তা নিশ্চিত করে জানায়নি আইএমডি। আবহাওয়ার পরিস্থিতি ও সমুদ্রের পরিবেশের ওপর নির্ভর করে নিম্নচাপটির শক্তি পরবর্তী সময়ে বাড়তে পারে।

কিছু আবহাওয়া মডেলে নিম্নচাপটি আরও শক্তিশালী হয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা দেখানো হচ্ছে। তবে কোনও নির্দিষ্ট মডেলের পূর্বাভাসকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে দেখছে না আইএমডি। আবহাওয়া দপ্তরের আধিকারিকদের সাম্প্রতিক বক্তব্যেও সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড় নিয়ে অযথা আতঙ্ক না ছড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এখনই ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ বা তীব্রতা নিয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর সময় আসেনি।

তবে নিম্নচাপ তৈরির আগেই দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি রাজ্যে বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে। আইএমডি জানিয়েছে, ১৯ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এর সঙ্গে বজ্রপাত এবং দমকা হাওয়াও হতে পারে। একই সময়ে রায়ালসীমাতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ওড়িশাতেও আবহাওয়া পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে আইএমডি। ১৮ সেপ্টেম্বর ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে, আর ১৯ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর বজ্রপাত ও ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা দেখানো হয়েছে। পরবর্তী দিনগুলিতেও কিছু এলাকায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

বঙ্গোপসাগরের এই আবহাওয়া ব্যবস্থার প্রভাব পশ্চিমবঙ্গেও পড়ছে। মৌসুমি অক্ষরেখা এবং বঙ্গোপসাগরের পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে বজ্রপাত, ঝোড়ো হাওয়া এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ১৮ সেপ্টেম্বর গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে বজ্রপাত ও ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতা জারি রয়েছে এবং ১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বরও একই ধরনের আবহাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের কয়েকটি এলাকাতেও ১৮ সেপ্টেম্বর ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দেওয়া হয়েছে।

ফলে আগামী কয়েক দিন বাংলা, ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশের আবহাওয়ার দিকে বিশেষ নজর থাকবে। বিশেষ করে সমুদ্রের উপর তৈরি হতে চলা নিম্নচাপটি কত দ্রুত শক্তি বাড়ায় এবং কোন পথে এগোয়, সেটিই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আবহাওয়া দপ্তরের বর্তমান পূর্বাভাস অনুযায়ী, পরিস্থিতি এখনও পর্যবেক্ষণের পর্যায়ে রয়েছে।

আর নিম্নচাপটি শেষ পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হলে তার নাম হতে পারে ‘অর্ণব’। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার অনুমোদিত উত্তর ভারত মহাসাগরের ঘূর্ণিঝড়ের নামের তালিকায় ‘অর্ণব’ বাংলাদেশ প্রস্তাবিত নাম হিসেবে রয়েছে। তবে কোনও নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ের নির্ধারিত শক্তিতে পৌঁছনোর পরই আনুষ্ঠানিকভাবে নাম দেওয়া হবে।

তাই এখনই ‘অর্ণব’ ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়ছে—এমন দাবি করার সুযোগ নেই। বরং আগামী ২৪ থেকে ৭২ ঘণ্টায় নিম্নচাপটি তৈরি হয় কি না, কতটা শক্তিশালী হয় এবং তার গতিপথ কোন দিকে বাঁক নেয়, সেটিই নজরে থাকবে।

  • Abhijit Chowdhury
    ABOUT THE AUTHOR
    Abhijit Chowdhury

    ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

Home/News/Bay Of Bengal Cyclone Chance: বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত, তৈরি হতে পারে ঘূর্ণিঝড়? এবারের নাম রাখবে বাংলাদেশ
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes