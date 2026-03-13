Edit Profile
    Bay of Bengal NOTAM by India: ইরান যুদ্ধের আবহে এবার সমুদ্রে নোটাম জারি ভারতের, চলবে 'ফায়ারিং অনুশীলন'

    আজ থেকে এই নোটাম জারি থাকবে আগামী ১৬ মার্চ পর্যন্ত। রিপোর্টে দাবি করা হচ্ছে, সম্ভবত এই সময়কালের মধ্যে ভারত একটি সামুদ্রিক মিসাইল টেস্ট করতে পারে। এই নোটাম এলাকার দৈর্ঘ্য ৫২৫ কিলোমিটার।

    Published on: Mar 13, 2026 12:05 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    ফায়ারিং অনুশীলনের জন্য বঙ্গোপসাগরে নোটাম জারি করল ভারত। আজ থেকে এই নোটাম জারি থাকবে আগামী ১৬ মার্চ পর্যন্ত। তবে রিপোর্টে দাবি করা হচ্ছে, সম্ভবত এই সময়কালের মধ্যে ভারত একটি সামুদ্রিক মিসাইল টেস্ট করতে পারে। এই নোটাম এলাকার দৈর্ঘ্য ৫২৫ কিলোমিটার। এদিকে আগামী ২১ মার্চও চাঁদিপুর থেকে একটি প্রায় ১৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকায় নোটাম জারি করেছে ভারত। উল্লেখ্য, নোটাম অর্থাৎ, নোটিস টু এয়ারমেন। এই নোটাম জারি থাকার সময়কালে এই এলাকা দিয়ে বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

    কয়েকদিন আগেই বঙ্গোপসাগরে এসেছিল ইরানি রণতরী। বিশাখাপত্তনমে মহড়ায় যোগ দিতে সেই এসেছিল। তবে ফেরার পথে ভারত মহাসাগরের আন্তর্জাতিক জলসীমায় সেই ইরানি রণতরীটিকে ডুবিয়ে দিয়েছিল আমেরিকা। এই পরিস্থিতিতে বঙ্গোপসাগরে ভারতের সামরিক কার্যকলাপ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও ভারত নিয়মিত বঙ্গোপসাগর এবং আরব সাগরে নোটাম জারি করে সামরিক মহড়া চালায়। তবে ইরান যুদ্ধের আবহে এই এলাকায় এমনিতেই উত্তেজনা বিরাজ করছে।

    এর আগে সাম্প্রতিক সময়ে ভারত মহাসাগরে একাধিক দূরপাল্লার মিসাইল পরীক্ষা চালিয়েছে ভারত। রিপোর্টে দাবি করা হয়, সেই সব মিসাইল পরীক্ষার ওপর নজর রেখেছিল আমেরিকাও। মধ্যপ্রাচ্যে থাকা তাদের শক্তিশালী রাডার ব্যবস্থার মাধ্যমেও ভারতের মিসাইল পরীক্ষার ওপর আমেরিকা নজরদারি চালাতে পারে বলে অনুমান করে থাকেন অনেকে। এদিকে ইরান যুদ্ধের আবহে আমেরিকার অন্তত ৪টি রাডার সিস্টেম ধ্বংস করা হয়েছে। এই সব রাডার বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত মূল্যের। এরই মাঝে ভারত নিজের গতিতে নিজের পথে হাঁটছে।

    এর আগে গত ২০২৫ সালের ২০ অগস্ট ইন্টারমিডিয়েট রেঞ্জের অগ্নি-৫ ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা করে ভারত। ওড়িশার এপিজে আবদুল কালাম দ্বীপ থেকে এই মিসাইলের পরীক্ষণ হয়। এই মিসাইলটি দিঘা, এমনকী বাংলাদেশ থেকেও দেখা গিয়েছিল। এদিকে ডিসেম্বরে সাবমেরিন থেকে দূরপাল্লার ব্যালিস্টিক মিসাইলের পরীক্ষা চালিয়েছিল ভারত। সেই সময় বিশাখাপত্তনম থেকে বঙ্গোপসাগর এবং ভারত মহাসাগর মিলিয়ে কয়েক হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ এলাকা জুড়ে নোটাম জারি করা হয়েছিল।

