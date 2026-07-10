BBL Opening Match in India: ভারতে আসছে বিগ ব্যাশ, অস্ট্রেলিয়ার টি২০ লিগের উদ্বোধনী ম্যাচ হবে চেন্নাইয়ের মাঠে

BBL Opening Match in India: ভারতে আসছে বিগ ব্যাশ, অস্ট্রেলিয়ার টি২০ লিগের উদ্বোধনী ম্যাচ হবে চেন্নাইয়ের মাঠে
দুই দেশের মধ্যে ক্রীড়া সহযোগিতা আরও গভীর করতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ।
BBL Opening Match in India: ভারত-অস্ট্রেলিয়া সম্পর্কের নতুন অধ্যায় রচিত হতে চলেছে ক্রীড়াক্ষেত্রে। দুই দেশের মধ্যে ক্রীড়া সহযোগিতা আরও গভীর করতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত হল, চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসে চেন্নাইয়ে অনুষ্ঠিত হবে অস্ট্রেলিয়ার জনপ্রিয় টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতা বিগ ব্যাশ লিগ (BBL)-এর উদ্বোধনী ম্যাচ। ইতিহাসে এই প্রথম কোনও বিদেশি ক্রিকেট লিগ ভারতের মাটিতে ম্যাচ আয়োজন করতে চলেছে।
মেলবোর্নে দুই প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকের পর এই ঘোষণা করা হয়। ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে এটি যেমন বড় খবর, তেমনই দুই দেশের ক্রীড়া ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এটি এক নতুন মাইলফলক বলে মনে করা হচ্ছে।
শুধু বিগ ব্যাশের ম্যাচই নয়, ডিসেম্বর জুড়ে ভারতে অনুষ্ঠিত হবে এক সপ্তাহব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান **‘জি’ডে নমস্তে’ (G’Day Namaste)। এই উৎসবে অস্ট্রেলিয়ার সংস্কৃতি, ব্যবসা, শিক্ষা, পর্যটন এবং ক্রীড়াকে তুলে ধরা হবে। ভারতীয়দের কাছে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন সম্ভাবনা ও বিনিয়োগের সুযোগ তুলে ধরাই এই কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য। অস্ট্রেলিয়ার ‘A New Roadmap for Australia’s Economic Engagement with India’ কর্মসূচির অংশ হিসেবেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
এর পাশাপাশি দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী ‘রোডম্যাপ অন স্পোর্ট কো-অপারেশন’** বা ক্রীড়া সহযোগিতার রূপরেখাও প্রকাশ করেছেন। এই রোডম্যাপের মাধ্যমে ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়ন, খেলোয়াড় ও প্রশিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি, স্পোর্টস সায়েন্স ও প্রযুক্তি গবেষণা, ক্রীড়া শিল্পে বিনিয়োগ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।
ভারতের আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আয়োজনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং অস্ট্রেলিয়ার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে দুই দেশ যৌথভাবে কাজ করবে বলেও জানানো হয়েছে। এর ফলে শুধু ক্রীড়াক্ষেত্রেই নয়, পর্যটন, বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও নতুন সুযোগ তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
এই সহযোগিতার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে আগামী আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আসরগুলিকে ঘিরেও। ২০৩২ সালে অলিম্পিক ও প্যারালিম্পিক গেমসের আয়োজক দেশ অস্ট্রেলিয়া। অন্যদিকে, ২০৩০ সালের কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছে ভারত। সেই লক্ষ্যে বড় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালনা, অবকাঠামো গড়ে তোলা, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টে দুই দেশ একে অপরের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেবে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, চেন্নাইয়ে বিগ ব্যাশের উদ্বোধনী ম্যাচ আয়োজন শুধু ক্রিকেটের ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিক নয়, বরং ভারত-অস্ট্রেলিয়া কৌশলগত অংশীদারিত্বেরও প্রতীক। আইপিএলের সাফল্যের পর এবার বিদেশি একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ভারতের মাটিতে ম্যাচ খেলতে চলেছে, যা ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে।দুই দেশের সরকারের আশা, ক্রীড়াকে কেন্দ্র করে এই নতুন উদ্যোগ ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার জনগণের মধ্যে যোগাযোগ আরও দৃঢ় করবে এবং অর্থনীতি, পর্যটন, শিক্ষা ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও দীর্ঘমেয়াদি ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More