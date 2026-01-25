Edit Profile
    BCB on Shakib Al Hasan: বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়েই আওয়ামী লীগের শাকিবকে দলে ফেরানোর ঘোষণা BCB-র!

    শাকিব আল হাসান আওয়ামী লীগের সাংসদ ছিলেন। এই আবহে তাঁকে দেশে আসতে দেয়নি ইউনুস সরকার। এমনকী শাকিবকে বাংলাদেশ দলে না নেওয়ার নির্দেশও দিয়েছিলেন প্রাক্তন ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ।

    Published on: Jan 25, 2026 9:05 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    আইসিসি টি২০ বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়েছে বাংলাদেশ। ইউনুস সরকারের ভারত বিরোধী অবস্থানের কারণে বিগত ২৭ বছরে এই প্রথম বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়ল বাংলাদেশ। আর সেই বিষয়টা থেকে কার্যত মানুষের নজর ঘোরাতে শাকিব আল হাসানকে নিয়ে বড় ঘোষণা করল বিসিবি। বাংলাদেশের হয়ে গত দেড় বছরের বেশি সময় ঘরে ক্রিকেট খেলতে পারেননি শাকিব। শেষবার ভারতের মাটিতে বাংলাদেশের জার্সি গায়ে চাপিয়েছিলেন শাকিব। এরপর বাংলাদেশে সিরিজ খেলতে যাওয়ার জন্য বিমানে উঠেও মাঝপথে তাঁকে ফিরতে হয়েছিল আমেরিকায়। উল্লেখ্য, শাকিব আল হাসান আওয়ামী লীগের সাংসদ ছিলেন। এই আবহে তাঁকে দেশে আসতে দেয়নি ইউনুস সরকার। এমনকী শাকিবকে বাংলাদেশ দলে না নেওয়ার নির্দেশও দিয়েছিলেন প্রাক্তন ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ।

    এদিকে সাম্প্রতিক সময় শাকিব আল হাসান জানিয়েছেন, তিনি বাংলাদেশের হয়ে কোনও ফর্ম্যাটেই অবসর গ্রহণ করেননি। তিনি দেশের মাটিতে পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলে অবসর নিতে চান। এরই সঙ্গে তিনি দাবি করেছেন, রাজনীতি তিনি ছাড়বেন না। এবং তিনি আওয়ামী লীগের হয়েই রাজনীতি করতে চান। এত কিছুর মাঝেই বিসিবি ঘোষণা করল, ঘরে হোক কি দেশের বাইরে, চোটমুক্ত থাকলে শাকিবকে বাংলাদেশ দলে নেওয়া হবে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের বোর্ড সভায় শাকিবকে নিয়ে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। এমনকী শাকিবকে বিসিবির কেন্দ্রীয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়েও নাকি কথা হয়েছে বোর্ডের সভায়।

    এই নিয়ে বিসিবি পরিচালক আমজান হোসেন বলেন, 'আমাদের বোর্ডে এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে এবং বোর্ড সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, শাকিব আল হাসান যদি খেলতে রাজি থাকেন তাহলে তাঁর ফিটনেস দেখা হবে এবং যেখানে খেলা হবে, সেখানে তিনি উপস্থিত হতে পারবেন কি না, তা দেখা হবে; তাহলে বোর্ড অবশ্যই শাকিবকে পরবর্তীতে দলে নেওয়ার বিষয়ে বিবেচনা করবে। শাকিব আল হাসান যাতে অন্যান্য গ্লোবাল যেসব টুর্নামেন্টে পার্টিসিপেট করতে পারেন, ওখানে বোর্ড প্রয়োজন মতো এনওসি দেবে।' এদিকে শাকিকে দেশে ফেরার জন্য কি সরকার সবুজ সংকেত দিয়েছে? এই প্রশ্নের জবাবে এক বিসিবি পরিচালক জানান, বোর্ড সভাপতি বুলবুলকে এই নিয়ে সরকারের সঙ্গে কথা বলতে বলা হয়েছে।

    উল্লেখ্য, বিশ্বকাপে বাংলাদেশ খেলছে না। এরপর আগামী মার্চ মাসে বাংলাদেশে তিনটি ওডিআই খেলতে যাওয়ার কথা পাকিস্তানের। এই আবহে শাকিব কি সেই সিরিজে খেলবেন? এই নিয়ে স্পষ্ট কোনও ধারণা পাওয়া যায়নি। তবে বিসিবি জানিয়েছে, শাকিবের বিরুদ্ধে যে সকল মামলা রয়েছে, সেগুলো বিসিবির তরফ থেকে লড়া হবে।

