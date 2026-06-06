India T20 Team: ভারতীয় টি২০ সাম্রাজ্যে শ্রেয়স-আমল শুরু! সূর্য Out, সূর্যবংশী In, একনজরে টিম লিস্ট

India T20 Team: ভারতীয় টি২০ সাম্রাজ্যে শ্রেয়স-আমল শুরু! সূর্য Out, সূর্যবংশী In, একনজরে টিম লিস্ট
Indian T20 Team:যাবতীয় জল্পনার পর্দা সরিয়ে টিমে এন্ট্রি নিলেন ১৫ বছর বয়সী ক্রিকেটের বিস্ময় বালক বৈভব সূর্যবংশী।
Indian Team for T20 Series: আসন্ন আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের সিরিজের জন্য টি২০ দল ঘোষণা করে দিল বিসিসিআই। তবে এই দলে কারা আছেন, বা কারা বাদ পড়েছেন, তা নিয়ে আলোচনার আগে একটু ফ্ল্যাশব্যাকে যাওয়া যাক! গত বছরের শেষের দিকের ঘটনা। অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে ফিল্ডিংয়ের সময় ভয়াবহ চোট পান ক্রিকেটার শ্রেয়াস আইয়ার। মাঠ থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন তো বটেই, হাসপাতালে ভর্তিও হতে হয়। চলে চিকিৎসা। সেই সময় ভারতীয় টি২০ টিম অস্ট্রেলিয়া সফরে যায়। তৎকালীন টি২০ টিমের অধিনায়ক ছিলেন সূর্যকুমার যাদব। তিনি ও শ্রেয়স দুজনেই মহারাষ্ট্রের খেলোয়াড়। সেই সময় এক ভাইরাল ভিডিয়োতে উঠে এসেছিল শ্রেয়সের জন্য সূর্যকুমার যাদবের মায়ের প্রার্থনার বিষয়টি (ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা)। পরে শ্রেয়স সুস্থ হন, ২২ গজে দাপটে খেলেন। অন্যদিকে, ফর্ম থেকে কিছুটা দূরে চলে যান ভারতের টি২০ বিশ্বকাপ জয়ী ক্যাপ্টেন সূর্যকুমার যাদব। আজ শনিবার যে টিম ঘোষিত হয়েছে, তাতে নাম নেই সূর্যকুমার যাদবের। আর ভারতীয় টি২০ টিমের নতুন অধিনায়ক হিসাবে নাম এল শ্রেয়স আইয়ারের।
আসন্ন ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের সফরে ভারতের টি২০ টিমের ক্যাপ্টেন হলেন শ্রেয়স আইয়ার। বিশ্বকাপ পরবর্তী সময়ে ভারতীয় টি২০ টিমে শুরু হল শ্রেয়স-জমানা। তাঁর ডেপুটি হয়ে আসছেন তিলক বর্মা। এদিকে, যাবতীয় জল্পনার পর্দা সরিয়ে টিমে এন্ট্রি নিলেন ১৫ বছর বয়সী ক্রিকেটের বিস্ময় বালক বৈভব সূর্যবংশী। সূর্য কুমার যাদব-হীন দলে সূর্যবংশীর এন্ট্রি, ঘিরে বেশ চর্চা চলছে। সূর্যবংশীর টিমে থাকা নিয়ে নির্বাচকদের মধ্যে অজিত আগরকর বলেন, ‘তাঁর পারফরম্যান্স তাঁকে দলে নিতে আমাদের প্রায় বাধ্যই করেছে।আমি তাঁর বয়স এবং ক্যারিয়ারের শুরুর দিকটা জানি, কিন্তু এটা পরপর দুটি আইপিএল মরশুম। অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায়ে সে কী করেছে তা আমরা জানি এবং তার মধ্যে কী ধরনের প্রতিভা রয়েছে তা আমরা সবাই দেখেছি।’ এদিকে, সূর্যকুমার যাদবকে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে অজিত আগরকর বলেন,'বিশেষ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আমি বেশিরভাগ মানুষের সাথেই কথা বলি, বিশেষ করে যখন এমন কোনও অধিনায়কের কথা আসে যিনি এইমাত্র বিশ্বকাপ জিতেছেন। তাই হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে।'
যে ভারতীয় টি২০ টিম ঘোষিত হয়েছে, তা এরকম- অধিনায়ক: শ্রেয়স আইয়ার, সহ-অধিনায়ক: তিলক বর্মা, অভিষেক শর্মা, রবি বিষ্ণোই, সঞ্জু স্যামসন, হর্ষিত রানা, ঈশান কিষাণ, ওয়াশিংটন সুন্দর, নীতিশ কুমার রেড্ডি, মহম্মদ সিরাজ, অক্ষর প্যাটেল, অর্শদীপ সিং, শিবম দুবে, বরুণ চক্রবর্তী, প্রিন্স যাদব, বৈভব সূর্যবংশী।
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More