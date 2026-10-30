Israel Election 2026 Result: ইজরায়েলে আরব দলগুলিই কিং মেকার? সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছুঁতে পারল না নেতানইয়াহুর পক্ষ

Israel Election 2026 Result: ইজরায়েলে আরব দলগুলিই কিং মেকার? সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছুঁতে পারল না নেতানইয়াহুর পক্ষ
নেতানিয়াহুর দল লিকুড পেয়েছে ২৭ টি আসন।
ভারতের বন্ধু রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত ইজরায়েলে সম্পন্ন হয়েছে ভোটের ১০০ শতাংশ গণনা। সেখানে দেখা যাচ্ছে ১২০ সদস্যের সেদেশের সংসদ বা নেসেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে ইজরায়েলের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর ডানপন্থী পক্ষ। তাদের দখলে রয়েছে ৫৩ টি আসন। আর সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছুঁতে হলে যেকোনও পক্ষকে ৬১ টি আসন দখল করতে হবে। এমন পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি ইজরায়েলের ভোটে কিং মেকার হতে চলেছে আরব দলগুলি?
ইজরায়েলের ভোটে কোনও রাজনৈতিক শক্তিই সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছুঁতে পারেনি। নেতানিয়াহুর দল লিকুড পেয়েছে ২৭ টি আসন। তবে এই সংখ্যাতেও, ইজরায়েলে নেতানিয়াহুই যে সরকার গড়বেন, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। অন্যান্য দলগুলোর মধ্যে, গাদি আইজেনকোটের ইয়াশার ২১টি আসন, বি'ইয়াখাদ ১২টি এবং জয়েন্ট লিস্ট ১১টি আসন জিতেছে। ডেমোক্র্যাটস এবং রা'আম প্রত্যেকে আটটি করে আসন পেয়েছে। ইউনাইটেড তোরাহ জুডাইজম, ইজরায়েল বেইতেইনু এবং ওৎজমা ইয়েহুদিত প্রত্যেকে সাতটি করে আসন পেয়েছে, অন্যদিকে শাস এবং রিলিজিয়াস জায়োনিজম ছয়টি করে আসন পেয়েছে।
বিদেশি হস্তক্ষেপের অভিযোগ এবং ইসরায়েলের আরব নাগরিকদের বিপুল উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে এই ভোট একটি রাজনৈতিক বিতর্কেরও জন্ম দিয়েছে। নেতানিয়াহুর লিকুদ পার্টি অভিযোগ করেছে যে, আরব নেতৃত্বাধীন দলগুলো কথিত ভোট কেনাবেচা ও অবৈধ ভোটার সমাবেশের মাধ্যমে লাভবান হয়েছে এবং নির্বাচনটিকে 'চুরি' বলে আখ্যা দিয়েছে। ফলত, ইজরায়েলে ভোট চুরি ঘিরে একটি অভিযোগ উঠছে। সন্দেহ ঘিরে অভিযোগ রয়েছে যে, কাতার ও তুরস্কের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে কথিত বিদেশি অর্থায়ন ব্যবহার করে আরব ভোটারদের ভোটদানের হারকে অবৈধভাবে প্রভাবিত করা হয়েছে এই ভোটে। ইজরায়েলের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংস্থা শিন বেত এই সন্দেহের তদন্ত করছে। ইজরায়েলে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান নোয়াম সোলবার্গ অনুপযুক্ত বিদেশি প্রভাবের সন্দেহের তদন্ত করতে শিন বেতকে অনুরোধ করেছেন। তবে, কমিটির ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক বলেছেন, নির্বাচনের সততা পদ্ধতিগতভাবে লঙ্ঘনের অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই। তবে কাতার নির্বাচনে হস্তক্ষেপের কথা অস্বীকার করেছে। আরব দলগুলো সম্মিলিতভাবে ১৯টি আসন পেয়েছে এবং সরকার গঠনের প্রচেষ্টাকে প্রভাবিত করতে পারে। ফলত, প্রশ্ন উঠছে, ইজরায়েলের মসনদে কে বসবে, তা কি ঠিক করবে আরব দলগুলি! জল্পনা থেকে যাচ্ছে। জোটে কোনো ভূমিকা না থাকলেও, আরব দলগুলো পরবর্তী সংসদে নেতানিয়াহুর অন্যান্য বিরোধীদের সমর্থন দিয়ে তাদের ক্রমবর্ধমান শক্তি প্রদর্শন করতে পারে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে একজন নতুন স্পিকার নির্বাচন করা, তাঁকে কার্যসূচির নিয়ন্ত্রণ দেওয়া এবং সম্ভবত নতুন সরকার গঠনের আগে আইন প্রণয়ন ও পাস করার সুযোগ দেওয়া।
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More