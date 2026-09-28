গোপনে আবুধাবিতে নেতানিয়াহু, আমিরশাহির প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক ঘিরে জোর জল্পনা

গোপনে আবুধাবিতে নেতানিয়াহু, আমিরশাহির প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক ঘিরে জোর জল্পনা
ইজরায়েলি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, নেতানিয়াহু ব্যক্তিগত বিমানে আবুধাবি যান এবং সেখানে কয়েক ঘণ্টা ছিলেন। পরে দুই দেশের নেতার বৈঠক হয়। তবে সফরের বিষয়ে ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর দফতর বা আমিরশাহির বিদেশ মন্ত্রকের তরফে বিস্তারিত কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি। ফলে বৈঠকের আসল উদ্দেশ্য এখনও স্পষ্ট নয়।
মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের আবহ এখনও কাটেনি। তার মধ্যেই হঠাৎ সংযুক্ত আরব আমিরশাহির আবুধাবিতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট শেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গে বৈঠক করলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। রবিবার এই সফর ছিল অনেকটাই গোপন। আগাম কোনও সরকারি ঘোষণা ছিল না। বৈঠকে কী নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তা নিয়ে অবশ্য এখনও মুখ খোলেনি ইজরায়েল বা আমিরশাহি। ফলে নেতানিয়াহুর আচমকা আবুধাবি সফর নিয়ে কূটনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা।
ইজরায়েলি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, নেতানিয়াহু ব্যক্তিগত বিমানে আবুধাবি যান এবং সেখানে কয়েক ঘণ্টা ছিলেন। পরে দুই দেশের নেতার বৈঠক হয়। তবে সফরের বিষয়ে ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর দফতর বা আমিরশাহির বিদেশ মন্ত্রকের তরফে বিস্তারিত কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি। ফলে বৈঠকের আসল উদ্দেশ্য এখনও স্পষ্ট নয়।
তবে এই সফরের সময় নিয়ে বিশেষ আগ্রহ তৈরি হয়েছে অন্য একটি কারণে। সম্প্রতি ইজরায়েলের সংবাদপত্র হারেৎজ দাবি করে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার প্রায় ১০ দিন আগে আমিরশাহির প্রেসিডেন্ট নেতানিয়াহুকে ফোন করে বড়সড় হামলার আশঙ্কা নিয়ে সতর্ক করেছিলেন। সংবাদপত্রটির দাবি, হামাস ইজরায়েলের বিরুদ্ধে বড় ধরনের অভিযান চালাতে পারে বলে ওই সতর্কবার্তায় জানানো হয়েছিল। একই সঙ্গে বলা হয়, সেই তথ্য ইজরায়েলের নিরাপত্তা সংস্থাগুলির কাছে পৌঁছয়নি।
হারেৎজের এই রিপোর্ট অবশ্য নেতানিয়াহু অস্বীকার করেছেন। ওই সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের হুমকিও দিয়েছেন তিনি। আমিরশাহিও সরাসরি ওই অভিযোগ স্বীকার বা অস্বীকার করেনি। তবে আবুধাবির তরফে বলা হয়েছে, ২০২০ সালের আব্রাহাম চুক্তির পর থেকে ইজরায়েলের সঙ্গে তাদের সরাসরি যোগাযোগ বজায় রয়েছে।
এই পরিস্থিতিতে নেতানিয়াহুর সঙ্গে শেখ মহম্মদের বৈঠক আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ইজরায়েলে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের আগে ৭ অক্টোবরের হামলা ঠেকাতে ব্যর্থতা নিয়ে নেতানিয়াহুকে লক্ষ্য করে বিরোধীদের সমালোচনা চলছে। এর মধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে বিদেশি সতর্কবার্তা পাওয়ার পরেও যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়ার যে অভিযোগ উঠেছে, তা নতুন করে রাজনৈতিক আলোচনার বিষয় হয়েছে।
আসলে এই সফর নেতানিয়াহুর প্রথম গোপন আবুধাবি সফর নয়। চলতি বছরের মে মাসেও তাঁর দফতর দাবি করেছিল, ইরান যুদ্ধের সময় তিনি গোপনে আমিরশাহি গিয়ে শেখ মহম্মদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তখন আমিরশাহির প্রশাসন সেই দাবি অস্বীকার করেছিল। পরে জানা যায়, ২৬ মার্চ আল আইন শহরে দুই নেতার দেখা হয়েছিল বলে একটি সূত্র জানিয়েছিল।
২০২০ সালের আব্রাহাম চুক্তির পর ইজরায়েল এবং আমিরশাহির মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক তৈরি হয়। তার পর থেকেই দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য, নিরাপত্তা এবং কূটনৈতিক যোগাযোগ বেড়েছে। সাম্প্রতিক মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের আবহে সেই যোগাযোগের গুরুত্ব আরও বেড়েছে।
তবে রবিবারের বৈঠকে গাজা, ইরান, হামাস নাকি দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তা এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। ফলে নেতানিয়াহুর এই আচমকা সফরের আসল বার্তা কী, সেটাই এখন কূটনৈতিক মহলের নজরে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More