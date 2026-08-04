Israel's Benjamin Netanyahu on India: 'PM মোদী আমাদের অন্যতম...,' ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত করার বার্তা নেতানিয়াহুর

Israel's Benjamin Netanyahu on India: 'PM মোদী আমাদের অন্যতম...,' ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত করার বার্তা নেতানিয়াহুর
Israel's Benjamin Netanyahu on India: ভারতের থেকে পাওয়া সমর্থনের প্রশংসা বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এই প্রথমবার করলেন তা নয়। গত মাসে ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এখনও ইজরায়েলের বহু বন্ধু রয়েছে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি ভারতের মানুষের কাছ থেকে বিপুল সমর্থন পান।
Israel's Benjamin Netanyahu on India: ইজরায়েলের বিদেশনীতিতে ভারতের গুরুত্ব পুনর্ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে 'আমাদের অন্যতম সেরা বন্ধু' বলে ব্যাখ্যা করলেন সে দেশের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। সেই সঙ্গে তিনি জানান, তাঁর সরকার নয়া দিল্লির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও গভীর ও জোরদার করতে ব্যাপক বিনিয়োগ করছে।
সোমবার প্রকাশিত একটি পডকাস্ট সাক্ষাৎকারে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু জোর দিয়ে বলেন, বিশ্বমঞ্চে ইজরায়েলের আরও নতুন নতুন শক্তিশালী মিত্র তৈরি করা প্রয়োজন, আর এই প্রসঙ্গে তিনি বিশেষভাব ভারতের নাম উল্লেখ করেন। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের সাম্প্রতিক এক মন্তব্যের পরেই নেতানিয়াহুর এই বার্তা এলো, যেখানে ভ্যান্স দাবি করেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই ইজরায়েলের 'একমাত্র শক্তিশালী মিত্র।'
ভারতে সমর্থন প্রসঙ্গে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু
চলমান ইরান সংঘাত এবং বদলাতে থাকা ভূ-রাজনীতি পরিস্থিতির মধ্যে ইজরায়েলের বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব নিয়ে কথা বলতে গিয়ে নেতানিয়াহু বলেন, 'আমাদের আরও নতুন নতুন শক্তিশালী মিত্র তৈরি করা দরকার। সেই কারণেই আমি ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কে বিপুল জোর দিচ্ছি, বিশেষ করে আমার বন্ধু নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে, যিনি আমাদের অন্যতম সেরা বন্ধু।' তিনি আরও বলেন, 'অনেকে বলেন ইজরায়েল নাকি একা হয়ে পড়েছে। কিন্তু ভারতে ইজরায়েল-এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে-যে সমর্থন পাই, তা এক কথায় অবিশ্বাস্য।' ওই সাক্ষাৎকারের এই বিশেষ অংশ এবং এর ইংরেজি অনুবাদ ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক ভাইরাল হয়েছে।
জেডি ভ্যান্স, বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং ভারত
ভারতের থেকে পাওয়া সমর্থনের প্রশংসা নেতানিয়াহু এই প্রথমবার করলেন তা নয়। গত মাসে ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নেতানিয়াহু বলেছিলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এখনও ইজরায়েলের বহু বন্ধু রয়েছে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি ভারতের মানুষের কাছ থেকে বিপুল সমর্থন পান। তাঁর কথায়, 'আমাদের আরও বন্ধু রয়েছে। যেমন ভারত। ১৪০ কোটির এই দেশ থেকে আমরা অসাধারণ সমর্থন পাই।' একইসঙ্গে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের মন্তব্যেরও জবাব দেন তিনি। নেতানিয়াহু বলেন, তিনি ভ্যান্সকে সম্মান করেন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হোয়াইট হাউসে ইজরায়েলের 'সবচেয়ে বড় বন্ধু' বলে মনে করেন। এর আগে হোয়াইট হাউসে এক সাংবাদিক বৈঠকে জেডি ভ্যান্স বলেছিলেন, 'আমি যদি ইজরায়েল সরকারের সদস্য হতাম, তাহলে বিশ্বের একমাত্র শক্তিশালী মিত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বিরোধে জড়াতাম না।'
ভারত-ইজরায়েল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক
দীর্ঘদিন ধরে ভারত ও ইজরায়েল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং নেতানিয়াহুর মধ্যে সুদৃঢ় ব্যক্তিগত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। চলতি বছরের শুরুর দিকে ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী মোদীকে তাঁর 'ব্যক্তিগত বন্ধু' হিসেবে উল্লেখ করেন এবং ভারতকে একটি 'বৈশ্বিক শক্তি' হিসেবে বর্ণনা করেন। ফেব্রুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রী মোদী ইজরায়েলে এক রাষ্ট্রীয় সফরে গিয়ে ঘোষণা করেন যে ‘এই মুহূর্তে এবং ভবিষ্যতেও ভারত দৃঢ়ভাবে ইজরায়েলের পাশে থাকবে।’ প্রধানমন্ত্রীর সফরের দুই দিন পরেই ইজরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যৌথভাবে ইরানের ওপর হামলা চালায়, যা পরবর্তীতে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের রূপ নেয়। এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ইজরায়েল সম্পর্ক নিয়েও নিজের মতামত ব্যক্ত করেছিলেন ভ্যান্স। গত জুনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বর্তমানে ইজরায়েলের প্রতি সহানুভূতিশীল একমাত্র বিশ্বনেতা হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি মার্কিন-ইরান চুক্তির সমালোচক ইজরায়েলি মন্ত্রীদের উদ্দেশ করে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, ‘আপনাদের দেশকে রক্ষায় প্রতিরক্ষামূলক অস্ত্রের দুই-তৃতীয়াংশই মার্কিনদের হাতে তৈরি এবং মার্কিন করদাতাদের অর্থে কেনা।’