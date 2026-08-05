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    Rohit Sharma Saga: রোহিতকে নিয়ে BCCI-র পদক্ষেপে 'প্রতারিত' নির্বাচকরা? প্রকাশ্যে অভ্যন্তরীণ সংঘাত: Report

    Rohit Sharma Saga: লর্ডস ওয়ানডের আগে তৈরি হওয়া বিতর্কের মধ্যেই বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া প্রকাশ্যে রোহিত শর্মার পাশে দাঁড়ান। তিনি স্পষ্ট জানান, 'যতদিন রোহিত শর্মা ভারতীয় দলের পরিকল্পনার অংশ থাকবেন, ততদিন তিনি ভারতের ওয়ানডে দলের নিয়মিত সদস্য হিসেবে খেলবেন এবং দেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন।'

    Published on: Aug 5, 2026, 13:18:15 IST
    By Sahara Islam
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    Rohit Sharma Saga: গত কয়েক মাস ধরে ভারতীয় ওয়ানডে দলে রোহিত শর্মার ভবিষ্যৎ নিয়ে একের পর এক জল্পনা চলছিল। একাধিক প্রতিবেদনে বলা হয়, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজই তাঁর আন্তর্জাতিক ওয়ানডে কেরিয়ারের শেষ সিরিজ হতে পারে। কিন্তু রোহিত শর্মা দুর্দান্ত শতরান করে সব জল্পনায় জল ঢেলে দেন। তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেন। তাঁর সেই ইনিংসের পর নির্বাচক এবং টিম ম্যানেজমেন্ট অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়ে। কারণ শোনা যাচ্ছিল, অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে রোহিত শর্মাকে ভবিষ্যতের ওয়ানডে সিরিজ থেকে বাদ দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা করেছিল। তবে এর মধ্যেই পরিস্থিতি হঠাৎ নতুন মোড় নেয়।

    রোহিত শর্মা (ANI Pic Service)
    রোহিত শর্মা (ANI Pic Service)

    লর্ডস ওয়ানডের আগে তৈরি হওয়া বিতর্কের মধ্যেই বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া প্রকাশ্যে রোহিত শর্মার পাশে দাঁড়ান। তিনি স্পষ্ট জানান, 'যতদিন রোহিত শর্মা ভারতীয় দলের পরিকল্পনার অংশ থাকবেন, ততদিন তিনি ভারতের ওয়ানডে দলের নিয়মিত সদস্য হিসেবে খেলবেন এবং দেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন।' এই মন্তব্যের পর থেকেই ইঙ্গিত মিলেছে যে, রোহিতের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিসিসিআইয়ের অন্দরে ভিন্ন মত থাকতে পারে। সংবাদমাধ্যম ‘দৈনিক জাগরণ’-এর প্রকাশিত এক নতুন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, সম্প্রতি লর্ডসে রোহিত শর্মার দুর্দান্ত সেঞ্চুরি এবং বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়ার সাম্প্রতিক বক্তব্যকে কেন্দ্র করে প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকরের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিটি এবং বিসিসিআই-এর শীর্ষ কর্তাদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ ও চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে।

    প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকর এবং টিম ম্যানেজমেন্টের বেশ কয়েকজন সদস্য নিশ্চিত ছিলেন যে, ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় রোহিত শর্মাকে রাখা উচিত হবে না। তবে বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া প্রকাশ্যে রোহিতের পাশে দাঁড়ানোর পর নির্বাচন কমিটির সদস্যরা নিজেদের প্রতারিত বলে মনে করছেন। তাঁদের ধারণা, সোশ্যাল মিডিয়ায় রোহিতকে নিয়ে চলা তীব্র আলোচনা ও ভক্তদের চাপের মুখে পড়েই বিসিসিআই সচিব শেষ মুহূর্তে নিজের অবস্থান থেকে সরে এসেছেন। ওই প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, নির্বাচন কমিটির একাধিক সদস্য এখনও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে যদি ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপ স্কোয়াডে রোহিত শর্মা থাকেন, তবে ভারতের পক্ষে ট্রফি জেতা অত্যন্ত কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠবে।

    অজিত আগরকরের মেয়াদ

    অন্যদিকে, এক মাসের মধ্যেই শেষ হতে পারে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকরের অধ্যায়। একাধিক সংবাদমাধ্যমের দাবি, বেঙ্গালুরুর সেন্টার অব এক্সেলেন্সের প্রধান তথা প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক ভিভিএস লক্ষ্মণকে তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে আনার পরিকল্পনা করছে বোর্ড। আগরকরের চুক্তির মেয়াদ ২০২৬ সালের জুন মাসে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও তাঁকে অতিরিক্ত তিন মাসের মেয়াদ দেওয়া হয়েছিল। ধারণা করা হচ্ছিল, ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপ পর্যন্ত তাঁকেই প্রধান নির্বাচকের দায়িত্বে রাখা হবে। কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ সেই সম্ভাবনায় বড় ধাক্কা দিয়েছে। বিশেষ করে রোহিত শর্মার ভবিষ্যৎ নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্ক পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

    Home/News/Rohit Sharma Saga: রোহিতকে নিয়ে BCCI-র পদক্ষেপে 'প্রতারিত' নির্বাচকরা? প্রকাশ্যে অভ্যন্তরীণ সংঘাত: Report
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